Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Deutsche Schwimmer erreichen WM-Finale über 4x100 Meter Lagen

FUKUOKA: Die deutsche Lagen-Staffel der Männer hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka den Einzug ins Finale geschafft. Ole Braunschweig, Lucas Matzerath, Eric Friese und Josha Salchow belegten nach 4x100 Metern in 3:32,11 Minuten am Sonntag den fünften Platz der Vorläufe. «Wir haben auf jeden Fall Bock. Die Boys sind ready», sagte Rückenschwimmer Braunschweig. Das schnellste Quartett kam aus den USA. Die deutschen Frauen schieden über die gleiche Distanz dagegen aus. Laura Riedemann, Anna Elendt, Angelina Köhler und Nele Schulze wurden in 4:00,71 Minuten zwölfte.

Nübel Stuttgarts neuer Stammtorwart? «Davon ist auszugehen»

HEIMSTETTEN: Trotz seines missglückten Debüts und fünf Gegentoren im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach, darf Neuzugang Alexander Nübel mit einem Startelf-Einsatz im ersten Pflichtspiel des VfB Stuttgart rechnen. «Davon ist auszugehen», sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach einem Vorbereitungsturnier in Heimstetten am Samstag in einem Interview des Fernsehsenders Sky. In der Vorsaison entschied Fabian Bredlow, der aktuell verletzt aussetzen muss, den Konkurrenzkampf für sich. Nübel ist für ein Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Medienberichten zufolge zahlten die Schwaben knapp eine Million Euro.

Torwart Sommer wartet auf Inter-Wechsel: «Lehrreiche» Bayern-Zeit

TOKIO: Torwart Yann Sommer verzichtet bei seinem Wechselwunsch vom FC Bayern zum italienischen Champions-League-Finalisten Inter Mailand während der Münchner Asienreise auf forsche öffentliche Aussagen. Der 34 Jahre alte Schweizer äußerte sich nach dem 1:0 gegen Kawasaki Frontale gelassen zu seiner Zukunft. «Ich möchte dazu gar nicht viel sagen. Ich bin jetzt im Moment hier bei Bayern. Wir haben ein intensives Trainingslager und gute Spiele. Und alles andere werden wir dann sehen», sagte Sommer in Tokio. Der ehemalige Gladbacher soll sich mit Inter einig sein.

Zeitung: Liverpool in Gesprächen über Ausleihe von Mbappé

LIVERPOOL: Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp sollen einem englischen Medienbericht zufolge an einer Ausleihe von Stürmerstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain interessiert sein. Der Premier-League-Club sei mit dem Verein des französischen Fußball-Weltmeisters von 2018 in Gesprächen, berichtete der «Mirror» am Wochenende. Liverpool sei bereit, dem 24-Jährigen einen Einjahres-Leihvertrag anzubieten, hieß es weiter. Bei den Reds ist der frühere Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke als Sportdirektor tätig. Mbappé steht bei PSG noch bis Ende der kommenden Saison unter Vertrag.

Süle: «Fettsack»-Thema wohl immer Teil der Karriere

DORTMUND: Fußball-Nationalspieler Niklas Süle möchte sich durch die Diskussion über seinen Fitnesszustand nicht beirren lassen. «Mein Arbeitgeber und meine Mitspieler haben das gute Recht zu fordern, dass ich auf dem Platz gute Leistungen bringe. Das ist mir in den vergangenen Jahren immer gelungen. Deswegen muss ich mich nicht in eine Richtung zwängen oder tagelang als Fettsack bezeichnen lassen», sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Interview der «Ruhr Nachrichten». Er rege sich nicht mehr darüber auf. «Wenn auf Schalke beim Aufwärmen zehn Besoffene rufen, ich sei ein Fettsack, dann muss ich darüber eher lachen», sagte Süle.

Südkorea mit Trainer Bell vor WM-Aus - Marokko feiert

ADELAIDE: Die südkoreanischen Fußballerinnen und ihr Nationaltrainer Colin Bell sind bei der WM praktisch sicher ausgeschieden. Südkorea verlor am Sonntag in der deutschen Gruppe H mit 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Marokko, der seinen historisch ersten Erfolg bei einer Endrunde der Frauen feierte. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea kann nur noch theoretisch weiterkommen, die Marokkanerinnen wahrten dagegen ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Gastgeber Neuseeland bei WM raus - Schweiz und Grings weiter

DUNEDIN: Die deutsche Trainerin Inka Grings hat bei der WM der Fußballerinnen mit der Schweiz für das Vorrunden-Aus von Co-Gastgeber Neuseeland gesorgt. Den Schweizerinnen reichte das 0:0 am Sonntag im letzten Gruppenspiel für den Einzug ins Achtelfinale. Neuseeland scheiterte hingegen durch das 6:0 (3:0) von Norwegen im Parallelspiel gegen die Philippinen aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu den Skandinavierinnen. Auch Australien als zweitem Ausrichter der Weltmeisterschaft droht am Montag das frühe Aus.

Erste Niederlage für DFB-Auswahl bei Fußball-WM - 1:2 gegen Kolumbien

SYDNEY: Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert und müssen um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Die DFB-Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 (0:0) und rutschte auf den zweiten Tabellenplatz der Vorrundengruppe H ab. Aus eigener Kraft kann Deutschland das Achtelfinale am abschließenden Gruppenspieltag am Donnerstag gegen Südkorea nur mit einem Sieg sicher erreichen. Manuela Vanegas erzielte vor 40.499 Zuschauern in der siebten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Alexandra Popp (89.) per Foulelfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich nach dem ersten Rückstand durch die 18 Jahre alte Linda Caicedo (52.) gesorgt.

