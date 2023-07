Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.07.23 | Überblick

Berichte: Inter Mailand plant Angebot für Bayern-Keeper Sommer

MÜNCHEN: Bayern Münchens Torhüter Yann Sommer wird intensiv mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Medienberichten vom Wochenende zufolge plant der italienische Champions-League-Finalist, zeitnah ein Angebot für den Schweizer abzugeben. Demnach gilt Sommer bei Inter als Favorit, sollte André Onana den Club verlassen. Der Kameruner steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United.

Nach Tour-Aus: Astana will Cavendish zum Weitermachen bewegen

LIMOGES: Der Astana-Radrennstall will den nach einem Sturz bei der Tour de France ausgeschiedenen Altstar Mark Cavendish zu einer Fortsetzung seiner Karriere bewegen. «Ja, wir wollen, dass Mark im Jahr 2024 weitermacht und seine 15. Tour de France bestreiten kann, um seine 35. Etappe zu gewinnen», sagte Teamchef Alexander Winokurow der französischen Sportzeitung «L'Equipe». Cavendish hatte am Samstag bei einem Sturz auf der achten Etappe einen Schlüsselbeinbruch erlitten und musste das Rennen aufgeben.

Weltmeister von 1990 an DFB-Team: «Starke Mannschaft bilden»

GRASSAU: Die Fußball-Weltmeister von 1990 wünschen sich von der deutschen Nationalmannschaft, dass sie bei der Heim-EM im kommenden Jahr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpft. «Es muss gelingen, aus den vielen guten Spielern, die wir haben, eine starke Mannschaft zu bilden. Dann werden auch die Fans wieder mitziehen», sagte der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus bei einem Treffen des Teams in Grassau am Chiemsee. Auf den Tag genau 33 Jahre nach dem Triumph von Rom am 8. Juli 1990 feierten die ehemaligen Weltmeister am Samstag ein Wiedersehen. Nicht dabei sein konnte aus gesundheitlichen Gründen der damalige Teamchef Franz Beckenbauer.

Bericht: Real dementiert Kontakt mit Mbappé und PSG

MADRID: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im Transferpoker um Kylian Mbappé einem Medienbericht zufolge Kontakte mit dem französischen Superstar und dessen Club Paris Saint-Germain dementiert. Die Verantwortlichen des spanischen Topclubs wollten stattdessen abwarten, wie sich die Lage im Wechselstreit zwischen Mbappé und PSG entwickle, berichtete die spanische Zeitung «Marca» am späten Samstagabend. Der Vertrag des 24 Jahre alten Nationalspielers in Paris läuft 2024 aus.

Trainer Popovich fünf weitere Jahre bei NBA-Team San Antonio

SAN ANTONIO: Trainerlegende Gregg Popovich hat einen neuen Fünfjahresvertrag beim NBA-Team San Antonio Spurs unterzeichnet. Der 74-Jährige ist bereits seit Dezember 1996 Cheftrainer der Texaner und zudem seit 2018 im Präsidium für Basketball verantwortlich. Details zur neuen vertraglichen Vereinbarung teilten die Spurs am Samstag (Ortszeit) nicht mit und verkündeten die weitere Zusammenarbeit lediglich in zwei knappen Sätzen.

Gwinn glaubt an WM-Titelchance: DFB-Team braucht «Turnier-Feeling»

BERLIN: Trotz der zuletzt schwachen Leistungen glaubt Giulia Gwinn weiter an die Titelchance der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland. Sie hoffe, «dass die Mädels, wenn sie dort ankommen und den Boden berühren, dass sie auch wirklich dieses Turnier-Feeling bekommen», sagte die aufgrund fehlender Spielpraxis nach einer schweren Knieverletzung nicht für die WM nominierte Mittelfeldspielerin des FC Bayern München.