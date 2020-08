Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.20 | Überblick

Werder Bremen wartet auf Kruse-Signal - Auch Schalke interessiert?

BREMEN: Die Saison-Vorbereitung wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen am Montag ohne Max Kruse beginnen, eine Rückkehr des Offensivspielers zur neuen Spielzeit wird aber wahrscheinlicher. Nach Informationen des Internetportals «deichstube.de» warten die Hanseaten nach Vorgesprächen auf ein Signal des 32-Jährigen. Mit dem FC Schalke 04 soll es demnach aber einen neuen Konkurrenten um eine Kruse-Verpflichtung geben. Auch Union Berlin wurde bereits mit dem früheren Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Personalsorgen beim Bayern-Gegner Chelsea

LONDON: Der FC Chelsea hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern München große Personalprobleme. Bei der 1:2-Niederlage im FA-Cup-Finale gegen den Londoner Stadtrivalen FC Arsenal verletzten sich am Samstag der Ex-Dortmunder Christian Pulisic, Kapitän César Azpilicueta und Pedro. Das Ausmaß der Muskelverletzungen von Pulisic und Azpilicueta müsse noch festgestellt werden, sie würden aber «eindeutig nicht fit für nächste Woche» sein, sagte Blues-Trainer Frank Lampard. Für den Spanier Pedro, der den Club nach der Saison verlässt, sei es «wahrscheinlich» das letzte Spiel für Chelsea gewesen.

Arsenal-Coach Mikel Arteta glaubt an Aubameyang-Verbleib in London

LONDON: Arsenal-Coach Mikel Arteta ist zuversichtlich, dass Pierre-Emerick Aubameyang auch in Zukunft bei den Londonern bleibt. «Ich glaube, das wird er, ja», sagte Arteta am Samstag nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea. «Ich glaube, er will bleiben, es geht nur darum, den Vertrag auszuhandeln.» Der frühere Dortmunder Aubameyang hatte die Gunners im Endspiel des englischen Fußball-Pokals mit seinem Doppelpack zum 2:1 (1:1)-Sieg geschossen.

Mick Schumacher in Silverstone ohne Podestplätze in der Formel 2

SILVERSTONE: Mick Schumacher hat das Formel-2-Wochenende in Silverstone ohne Podestplatz beendet. Der 21-Jährige musste sich nach Rang neun im Hauptlauf am Sonntag mit dem 14. Platz im Sprintrennen begnügen. Schumacher, Mitglied der Nachwuchsakademie von Ferrari, war als Neunter gestartet und konnte sich zunächst um zwei Plätze verbessern. Nach einem Boxenstopp in Folge einer Safety-Car-Phase fiel der Youngster kurz vor Ende des Rennens weiter nach hinten zurück. Bei den beiden vorherigen Rennen auf dem Hungaroring bei Budapest war der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher vor zwei Wochen noch jeweils Dritter geworden.

Schröder startet mit Sieg beim NBA-Restart

ORLANDO: Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder sind mit einem souveränen Sieg bei der Saisonfortsetzung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Die Thunder gewannen am Samstagabend (Ortszeit) in der NBA-Blase in Orlando/Florida mit 110:94 (66:42) gegen die Utah Jazz. Mit dem nie gefährdeten Sieg schob sich Oklahoma im engen Kampf um eine gute Playoff-Position in der Western Conference direkt an die auf Platz vier liegenden Jazz heran.

Edmonton startet trotz Draisaitl-Treffer mit Niederlage

EDMONTON: Die Edmonton Oilers sind trotz eines Treffers von Topscorer Leon Draisaitl und vermeintlichen Heimvorteils mit einer Niederlage in die NHL-Playoffs gestartet. Gegen die auf Platz zwölf der Western Conference der abgebrochenen regulären Saison gerade so in die erweiterten Playoffs gekommenen Chicago Blackhawks unterlag Edmonton am Samstagabend (Ortszeit) mit 4:6 (1:4, 1:2, 2:0).

«End Racism»: NHL beginnt Playoff-Turnier mit politischer Note

EDMONTON: Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat ihre erweiterten Playoffs im Zeichen des Kampfes gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus begonnen. Matt Dumba von den Minnesota Wild, einer der wenigen schwarzen Spieler der Liga, kniete am Samstagabend (Ortszeit) als erster NHL-Spieler während der US-Hymne vor dem Auftaktspiel in Edmonton zwischen den heimischen Oilers und den Chicago Blackhawks und hielt dabei eine emotionale Rede. Die ebenfalls schwarzen Spieler Malcolm Subban von den Blackhawks und Darnell Nurse von den Oilers standen dabei jeweils mit einer Hand auf Dumbas Schulter neben ihm.

Australier Kyrgios verzichtet auf US-Open-Start

SYDNEY: Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat seine Teilnahme an den US Open in New York abgesagt. Er verzichte für die Menschen, für seine Aussies, «für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle», teilte der 25-Jährige am Sonntag in einem Video in den sozialen Netzwerken mit. Zuletzt hatte der amerikanische Tennisverband USTA seine Pläne bekräftigt, die US Open ohne Zuschauer auszutragen.