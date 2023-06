Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

NHL trägt 2024 zwei Freiluftspiele im MetLife Stadium aus

NEW YORK: Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL wird 2024 zwei Freiluftspiele an einem Wochenende im MetLife Stadium im Bundesstaat New Jersey austragen. Wie die Liga am Samstag (Ortszeit) mitteilte, treffen die New Jersey Devils am 17. Februar auf die Philadelphia Flyers, einen Tag später steigt die sogenannte «Battle of New York» zwischen den Islanders und den Rangers.

Das 2010 eröffnete MetLife Stadium ist normalerweise die Heimat der New York Jets und der New York Giants in der National Football League. Die beiden NHL-Spiele finden zehn Jahre nach zwei Freiluftspielen der Rangers gegen die Islanders und Devils im Stadion des Baseball-Teams New York Yankees statt.

Die NHL trägt seit 2003 regelmäßig reguläre Saisonspiele unter freiem Himmel aus. In der kommenden Saison wird es neben den beiden Partien im MetLife Stadium noch zwei weitere Freiluftspiele geben: Die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl treffen am 29. Oktober in der «Battle of Alberta» auf die Calgary Flames, die Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer spielen am Neujahrstag gegen Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights.

Druck für Verstappen-Teamkollege Perez: «Aufs Fahren konzentrieren»

BARCELONA: Nach der schwachen Formel-1-Qualifikation für den Großen Preis von Spanien steigt der Druck auf den WM-Zweiten Sergio Perez. «Er muss sich wieder mehr aufs Fahren konzentrieren, nicht auf WM-Titel und so weiter. Ich hoffe, der findet wieder zu sich», sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. Der Mexikaner Perez hatte bei der Zeitenjagd am Samstag nur den elften Platz belegt und geht weit hinter Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen in das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Barcelona.

Perez wähnte sich nach zwei Saisonsiegen mit Verstappen im Titelkampf, musste in Spanien aber wie schon vor einer Woche in Monaco einige sportliche Dämpfer verkraften. «Das ganze Wochenende war eigentlich zwischen drei und fünf Zehntelsekunden hinten. Das hat sich durchgezogen», sagte Marko zum Rückstand von Perez auf den dominanten Titelverteidiger Verstappen, der souverän auf den ersten Startplatz raste. «Auf Max kannst du dich verlassen. Er zeigt das Potenzial vom Auto», lobte Marko den zweimaligen Champion.

Konsequenzen muss Perez aber nicht fürchten, auch eine Ablösung des 33-Jährigen noch während der Saison ist derzeit kein Thema. «Das ist jetzt das zweite Rennwochenende, das nicht läuft. Der war psychologisch auf einem WM-Traum-Trip und das ist jetzt ein relativ hartes Aufwachen», sagte Marko und ergänzte: «Trotzdem wissen wir, was er kann. Ich bin sicher, dass er sich wieder fängt.»

Perez war in Barcelona nach einem Fahrfehler ins Kiesbett gerutscht und schied anschließend schon im zweiten Qualifikations-Abschnitt aus, da er es nicht mehr unter die Top Ten schaffte. Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten vor Perez. Verstappen hatte bereits im Vorjahr in Barcelona triumphiert und gilt erneut als großer Favorit. Perez will noch versuchen, es auf das Podest zu schaffen.

Hülkenberg vor Rennen in Barcelona: Formel-1-Punkte als Ziel

BARCELONA: Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg hat sich beim Großen Preis von Spanien WM-Punkte als Ziel gesetzt. «Wir werden alles reinlegen, wir werden kämpfen. Wir starten in den Punkten, da ist es natürlich logisch, dass man da auch ankommen will», sagte der 35-Jährige bei Sky. Hülkenberg hatte seinen Haas-Rennwagen am Samstag auf den achten Platz in der Qualifikation gesteuert. Das war gleichzeitig sein bislang bestes Resultat im Cockpit seines amerikanischen Rennstalls.

Der Routinier erwartet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) vor den Toren Barcelonas einen schwierigen Grand Prix. «Wir müssen schauen, wie wir zurechtkommen. Strategie und Reifen sind hier jedes Jahr ein riesiges Thema», sagte Hülkenberg: «Da müssen wir gut reagieren auf die jeweilige Situation. Ich werde kämpfen und Spaß haben.»

In den bisherigen sechs Saisonläufen hatte es Hülkenberg nur einmal unter die Top Ten geschafft. In Australien bekam er als Siebter sechs WM-Punkte.

Zverev kämpft sich ins Achtelfinale von Paris

PARIS: Alexander Zverev hat sich bei den French Open ins Achtelfinale gekämpft.

Der Tennis-Olympiasieger bezwang in der Nacht zu Sonntag den an Position zwölf gesetzten Amerikaner Frances Tiafoe nach schwachem Beginn in 3:41 Stunden mit 3:6, 7:6 (6:3), 6:1, 7:6 (7:5). Den ersten Matchball verwandelte der 26-Jährige erst 18 Minuten nach Mitternacht. Damit steht Zverev beim Sandplatz-Klassiker in Paris zum sechsten Mal nacheinander unter den besten 16 und trifft nun auf Grigor Dimitrow. Der Weltranglisten-29. aus Bulgarien bezwang Daniel Altmaier locker mit 6:4, 6:3, 6:1 und verhinderte damit ein deutsches Achtelfinal-Duell.

Bonner Basketballer in den Finals gegen Bonn

LUDWIGSBURG: Nach ratiopharm Ulm haben auch die Telekom Baskets Bonn ihr Playoff-Halbfinale mit drei Siegen für sich entschieden und sich für die Endspielserie der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo gewann am Samstag mit 82:73 (35:36) bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Nach 1997, 1999, 2001, 2008 und 2009 stehen die Rheinländer zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in den BBL-Finals.

Man City gewinnt FA Cup dank Gündogan-Doppelpack - 2:1 gegen United

LONDON: Der englische Fußballmeister Manchester City hat auch den FA Cup gewonnen und steht damit kurz vor dem historischen Gewinn des Titel-Triples. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola setzte sich im Endspiel am Samstag dank des überragenden deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan mit 2:1 (1:1) gegen den Lokalrivalen Manchester United durch.

RB Leipzig gewinnt DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt

BERLIN: RB Leipzig hat zum zweiten Mal in seiner noch jungen Clubgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Die Sachsen setzten sich im Finale am Samstag in Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0) durch und verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Die Leipziger Tore erzielten der französische Nationalspieler Christopher Nkunku (71. Minute) und Dominik Szoboszlai (85). Für Trainer Marco Rose, der im September des vergangenen Jahres bei RB übernahm, war es der erste Titel mit dem Emporkömmling.

Russin Andrejewa noch ohne Visum für Wimbledon

PARIS: Bei den French Open sorgt die Russin Mirra Andrejewa im Alter von 16 Jahren für Furore. Der Start beim nächsten Grand-Slam-Turnier ist aber noch fraglich.

Das russische Tennis-Talent Mirra Andrejewa bangt nach ihrem furiosen Auftritt bei den French Open noch um einen möglichen Start in Wimbledon. Aufgrund ihres Alters sei sie noch bei der Anzahl ihrer Turniere eingeschränkt, «deshalb muss mein nächstes Turnier Wimbledon sein. Ich habe aber noch kein Visum, deshalb muss ich abwarten, ob ich dort teilnehmen kann oder nicht», berichtete die 16-Jährige am Samstag in Paris.

Andrejewa hatte bei den French Open für Furore gesorgt und war erst in der dritten Runde in drei Sätzen gegen die amerikanische Vorjahresfinalistin Cori Gauff ausgeschieden. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt in einem Monat. Sie habe noch nie auf Rasen gespielt, berichtete die Weltranglisten-143. Details zum Status ihres Visums müssten ihr Team und ihre Eltern beantworten, sagte Andrejewa.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten dürfen im Tennis Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus antreten, weil diese als unabhängig von ihren Staaten gewertet werden. Nach einem Ausschluss im Vorjahr wird dies auch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon der Fall sein.

Fußball-Frauen aus Wolfsburg verlieren Champions-League-Finale

EINDHOVEN: Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben im Champions-League-Finale einen 2:0-Pausenvorsprung verspielt und gegen den FC Barcelona eine bittere Niederlage kassiert. Im Finale von Eindhoven setzten sich die Spanierinnen am Samstag mit 3:2 (2:0) gegen die Wolfsburgerinnen durch. Ewa Pajor (3. Minute) und Alexandra Popp (37.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Tommy Stroot. Nach dem Wechsel drehten Patricia Guijarro (48./50.) mit einem Doppelschlag und die Schwedin Fridolina Rolfö (70.) die Partie.

Alcaraz und Djokovic bestreiten Achtelfinals bei French Open

PARIS: Die Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic wollen bei den French Open am Sonntag den nächsten Schritt zum Traum-Halbfinale machen. Der Spanier Alcaraz trifft im Achtelfinale auf den stark aufspielenden Italiener Lorenzo Musetti. Zuvor bekommt es der Serbe Djokovic mit dem peruanischen Außenseiter Juan Pablo Varillas zu tun. Im Semifinale würden der Weltranglistenerste Alcaraz und der 22-malige Grand-Slam-Titelgewinner Djokovic aufeinandertreffen.

Erstmals bei diesen French Open findet ein Damen-Spiel abends auf dem Hauptplatz statt. Die belarussische Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka trifft in der sogenannten Night Session (nicht vor 20.15 Uhr) auf dem Court Philippe-Chatrier auf die Amerikanerin Sloane Stephens. Zuvor waren dieses Jahr jeweils nur Herren-Matches am Abend im größten Stadion angesetzt worden. Im Vorjahr hatte es eine Debatte über Gleichberechtigung gegeben, weil nur ein Match in der Night Session von Spielerinnen bestritten worden war.

Nach Operation: Nadal muss rund fünf Monate aussetzen

BARCELONA: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal fällt nach seiner Hüft-Operation voraussichtlich rund fünf Monate aus. Das teilte er an seinem 37. Geburtstag am Samstag via Twitter mit. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte sich am Freitag in Barcelona rund zwei Wochen nach seiner Absage für die French Open am verletzten linken Hüftbeuger operieren lassen. Der Eingriff sei gut verlaufen, es sei auch noch eine Verletzung an der Gelenklippe behoben worden, teilte er weiter mit. Er werde sofort mit der Reha beginnen, der normale Genesungsprozess betrage fünf Monate.

Bielefeld entschuldigt sich für «inakzeptable Grenzüberschreitung»

BIELEFELD: Arminia Bielefeld hat sich nach den Ausschreitungen im Relegationshinspiel um die Zweitligazugehörigkeit beim SV Wehen Wiesbaden für das Verhalten seiner Fans entschuldigt. «Wir entschuldigen uns bei unseren Gastgebern im sportlichen Wettbewerb», teilte der Club am Samstag mit. Das Verhalten sei eine «inakzeptable Grenzüberschreitung» gewesen. Einige Anhänger des Fußball-Zweitligisten hatten am Freitagabend bei der 0:4-Niederlage für eine rund 20 Minuten lange Spielunterbrechung gesorgt, weil sie wiederholt Pyrotechnik auf den Rasen geschossen und versucht hatten, den Platz zu stürmen.

LONDON: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit seinem Tor für Meister Manchester City im englischen Pokalfinale gegen Manchester United einen Rekord aufgestellt. Gündogan traf im Londoner Wembley-Stadion am Samstag bereits nach zwölf Sekunden zum 1:0, so früh wie kein Spieler vor ihm in einem Endspiel des traditionsreichen Pokalwettbewerbs. Zuvor hielt Louis Saha 14 Jahre lang den Rekord für den schnellsten Finaltreffer. Der Franzose hatte 2009 für den FC Everton nach 25 Sekunden getroffen, Everton dennoch gegen den FC Chelsea mit 1:2.

Verstappen sichert sich ersten Formel-1-Startplatz in Barcelona

BARCELONA: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Der 25-jährige Niederländer sicherte sich die Pole Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Samstag mit einer Zeit von 1:12,272 Minuten souverän und hoch überlegen. Hinter dem Red-Bull-Star schaffte es der Spanier Carlos Sainz im Ferrari mit 0,462 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Rang drei belegte der Brite Lando Norris im McLaren. Für Verstappen war es die vierte Pole Position in diesem Jahr und die 24. seiner Karriere.

Sicherheitsbedenken: Leipziger Pokal-Choreo teilweise untersagt

LEIPZIG: Die Fans von RB Leipzig können ihre Choreografie für das Pokalfinale am Samstagabend nicht wie geplant umsetzen. Der Fanclub Rasenballisten teilte am Samstag mit, dass Teile der Choreografie die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes nicht erfüllt haben und somit nicht genehmigt wurden. Um trotzdem ein einheitliches Bild in der Kurve am Marathontor zu schaffen, rief der Fanclub die Anhänger dazu auf, in Rot zu kommen. Offenbar gab es aufgrund des bei der Choreografie verwendeten Materials Sicherheitsbedenken, berichtete die «Bild». Titelverteidiger Leipzig trifft um 20.00 Uhr (ZDF und Sky) auf Eintracht Frankfurt.

Vorjahresfinalist Ruud bei French Open weiter auf Kurs

PARIS: Vorjahresfinalist Casper Ruud ist den Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ins Achtelfinale der French Open gefolgt. Der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Norwegen gewann am Samstag seine Drittrundenpartie nach Startschwierigkeiten gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:4. Ruud ist beim Sandplatzklassiker in Paris an Position vier gesetzt. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit dem 20 Jahre alten Dänen Holger Rune kommen. Der Weltranglistensechste setzte sich mühelos mit 6:4, 6:1, 6:3 gegen den Argentinier Genaro Alberto Olivieri durch.

Gauff stoppt Tennis-Talent Andrejewa - Swiatek im Eiltempo

PARIS: Vorjahresfinalistin Cori Gauff hat den Siegeslauf von Tennis-Talent Mirra Andrejewa bei den French Open in der dritten Runde beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin setzte sich am Samstag in Paris im Teenagerduell mit der 16-jährigen Russin mit 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 durch und erreichte das Achtelfinale. Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen zog mit einem 6:0, 6:0 in nur 51 Minuten gegen die Chinesin Wang Xinyu in die nächste Runde ein.