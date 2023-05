Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.23 | Überblick

Zukunft offen: Eintracht erhöht den Druck auf Trainer Glasner

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt lässt die Zukunft von Cheftrainer Oliver Glasner offen und deutet erstmals Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Österreicher an. «Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. In dieser Frage sollten wir die nächsten Tage und Wochen mal ins Land gehen lassen», sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Sonntag beim TV-Sender Bild. Das 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim war für den Pokalfinalisten am Samstag das zehnte sieglose Spiel in der Bundesliga. Hellmann betonte, dass es von Vereinsseite längst ein Angebot gegeben habe.

Medien: Schmadtke als Sportdirektor beim FC Liverpool im Gespräch

LIVERPOOL: Jörg Schmadtke soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Sportdirektor des FC Liverpool werden. Die englische Zeitung «The Telegraph» schrieb am Samstagabend zuerst darüber, dass der langjährige Bundesliga-Manager beim Club von Jürgen Klopp der Favorit für den Posten sei. Andere Medien berichteten danach ebenfalls über konkrete Verhandlungen zwischen beiden Seiten in den vergangenen Tagen. Der 59 Jahre alte Schmadtke arbeitete zuletzt von Juli 2018 bis Januar 2023 als Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg, ehe er seine langjährige Manager-Karriere eigentlich für beendet erklärte. Vor seiner Wolfsburger Zeit arbeitete Schmadtke für den 1. FC Köln, Hannover 96 und Alemannia Aachen. Alle Vereine führte er in einen internationalen Wettbewerb.

Sieben tote Pferde überschatten Galopp-Woche bei Kentucky Derby

LOUISVILLE: Sieben tote Pferde haben das Galopp-Spektakel Kentucky Derby in den USA überschattet. Nachdem im Verlauf der Rennwoche bereits fünf Tiere eingeschläfert werden mussten, sind vor dem Hauptrennen am Samstag zwei weitere Galopper auf tierärztliche Anweisung wegen Verletzungen getötet worden. Beide Pferde hatten die Verletzungen während ihrer Rennen erlitten. Unter den fünf toten Pferden zuvor waren zwei Galopper, die während ihrer Rennen zusammengebrochen waren und starben. Beide wurden von Saffie Joseph Jr. trainiert, der von den Organisatoren auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde. Das Hauptrennen Kentucky Derby, wegen der Auszeichnung für den Sieger auch als «Run for the Roses» bekannt, ist ein Rennen für dreijährige Vollblüter über 1,25 Meilen (2012 Meter). Vor rund 150.000 Besuchern gewann Außenseiter Mage mit Jockey Javier Castellano im Sattel die mit drei Millionen Dollar (rund 2,7 Millionen Euro) dotierte die 149. Auflage.

Antisemitismus: 154 Fußball-Fans in Niederlanden festgenommen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Polizei hat 154 Fußball-Fans aus Alkmaar wegen des Vorwurfs des Antisemitismus festgenommen. Die Anhänger des nordholländischen Fußballvereins AZ Alkmaar hätten in der Metro auf dem Weg zum Erstligaspiel bei Ajax Amsterdam am Samstagabend antisemitische Lieder gesungen, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Die Gruppe war nach Angaben der Polizei mehrfach aufgefordert worden, die Gesänge zu beenden. Als das nicht geschah, sei die Metro gestoppt worden. Beamte, die die Fans in der Metro begleitet hatten, hatten die 154 Personen festgenommen. Bei Spielen des niederländischen Rekordmeisters kommt es häufig zu antisemitischen Vorfällen durch gegnerische Fans. Anhänger von Ajax verweisen stolz auf die jüdische Geschichte des Vereins und nennen ihren Club «Judenclub».

Polizei stoppt Bayern-Fanbusse nach Pyro-Aktion

BREMEN: Nach dem Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga sind Fans des deutschen Rekordmeisters auf dem Rückweg Richtung Süden von der Polizei auf einem Parkplatz an der Autobahn 27 gestoppt worden. Insgesamt nahmen die Beamten bei der Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Personalien von 380 Personen auf, teilte die Polizei mit. Fünf Busse wurden kontrolliert. Während der Partie (1:2) war im Gästeblock des Weserstadions immer wieder Pyrotechnik gezündet worden. Die darunterliegende Tribüne wurde für kurze Zeit geräumt, um Verletzungen durch herabfallende Teile der Pyrotechnik zu verhindern. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz an.

«Wie ein Champion»: Aber Benfica-Coach Schmidt will keine Glückwünsche

LISSABON: Nach dem richtungweisenden Sieg mit Benfica Lissabon will Roger Schmidt noch keine Meister-Glückwünsche entgegennehmen. «Wir haben noch keine Hand am Titel. Es fehlen noch drei Spiele», sagte der deutsche Trainer nach dem wichtigen 1:0-Sieg am Samstagabend im Topspiel der portugiesischen Fußball-Meisterschaft gegen den SC Braga. «Das Beste war, dass wir wie ein Champion gespielt haben. Das müssen wir jetzt auch auf der Zielgeraden der Meisterschaft zeigen.» Bei noch drei ausstehenden Partien hat Benfica aktuell sieben Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger FC Porto.

Mehr als 90 Millionen: Interessentenfeld für Kolo Muani «sehr breit»

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ist im Transferpoker um Stürmer Randal Kolo Muani ganz entspannt. «Er hat einen lang laufenden Vertrag. Da sitzt es sich immer besonders bequem drauf. Das Interessentenfeld ist sehr groß und sehr prominent», sagte Hellmann am Sonntagmorgen dem TV-Sender Bild. Sein «absolutes Wunschszenario» sei, dass der französische Vize-Weltmeister bei der Eintracht bleibt. Der 24 Jahre alte Angreifer hat beim DFB-Pokalfinalisten einen Kontrakt bis Sommer 2027. Sein Marktwert ist in dieser Spielzeit rasant angestiegen, eine mögliche Ablöse dürfte angesichts des Vertrags im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Pokalfinale: Kein gemeinsamer Fanschal von Frankfurt und Leipzig

BERLIN: Zum Endspiel des DFB-Pokals wird es erneut keinen gemeinsamen Fanschal der Finalisten geben. Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann bestätigte am Sonntag im TV-Sender Bild, dass man sich darüber mit Gegner RB Leipzig geeinigt hat. «Dazu haben wir natürlich telefoniert. Wir waren uns schnell einig, dass wir diese Debatte nicht aufmachen und keinen Fanschal machen werden», sagte der 51-Jährige. Das Endspiel findet am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF) im Berliner Olympiastadion statt. Bereits im vergangenen Jahr hatte es zum Finale zwischen Leipzig und dem SC Freiburg keinen gemeinsamen Schal gegeben.

NHL: Edmonton gleicht Serie aus - Draisaitl trifft doppelt

LAS VEGAS: Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL ihre Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 nach Siegen ausgeglichen. Am Samstag (Ortszeit) dominierten die Oilers das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie in der nordamerikanischen Liga auswärts mit 5:1 (4:0, 1:0, 0:1). Dabei trumpfte auch Draisaitl erneut auf. Nach seinem Vierer-Pack im verlorenen Auftaktspiel traf Draisaitl doppelt und erzielte im achten Playoff-Spiel der Saison sein 13. Tor. Seit mehr als 100 Jahren hat kein NHL-Spieler so oft in den ersten acht Playoff-Partien getroffen. Der gebürtige Kölner hat nach insgesamt 45 Playoff-Spielen seiner NHL-Karriere nun 30 Tore auf dem Konto - in der Club-Geschichte der Oilers erreichte nur Eishockey-Legende Wayne Gretzky diese Marke schneller - nämlich nach 37 Spielen.

Sohn von LeBron James spielt für College in Los Angeles Basketball

LOS ANGELES: Der älteste Sohn von NBA-Superstar LeBron James spielt im Herbst für die University of Southern California Basketball. Der 18-jährige LeBron James Jr., besser bekannt unter seinem Spitznamen Bronny, postete am Samstag (Ortszeit) ein Foto von sich im Trikot seiner High-School-Mannschaft in der Umkleide seines neuen Teams und schrieb dazu das Stichwort «committed» (verpflichtet). USC hat den Campus in Los Angeles, er bleibt damit in der Nähe seiner Familie und stellt sich einem ernst zu nehmenden Konkurrenzkampf mit anderen talentierten Nachwuchsbasketballern. Die Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors öffentlich. Die Lakers gewannen die Partie mit 127:97 und führen in der Serie 2:1.