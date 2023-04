Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.23 | Überblick

Kahn: Saison ohne Bayern-Titel wäre Katastrophe

MAINZ: Vorstandschef Oliver Kahn hat trotz der nächsten Bayern-Pleite unter dem neuen Coach Thomas Tuchel die Trennung von dessen Vorgänger Julian Nagelsmann abermals verteidigt. «Ich habe immer auch von langfristigen Zielen gesprochen«, sagte Kahn im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF am Samstagabend. «Es ging da jetzt nicht rein nur um die Saisonziele.» Nach dem Doppel-Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals und in der Runde der besten Acht in der Champions League - beides unter Tuchel - hatten die Bayern am Samstag in der Fußball-Bundesliga durch ein 1:3 beim FSV Mainz 05 die Tabellenführung eingebüßt. Der Rekordmeister hat nun einen Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund. Eine Saison ohne auch nur einen Titel wäre laut Kahn «natürlich für uns alle eine Katastrophe». Doch sieht sich der einstige Weltklasse-Torhüter auch selbst mit schwerer Kritik an seiner Bilanz und mit Zweifeln konfrontiert, ob er noch der Richtige ist als Vorstandvorsitzender. Kahn betonte: «Für mich gibt es nur ein einziges Ziel: Diese Saison rumzubringen und zwar mit dem deutschen Meistertitel, um dann nächste Saison noch mal richtig anzugreifen.»

Lakers gehen gegen Memphis mit 2:1 in den NBA-Playoffs in Führung

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers haben in der NBA das dritte Playoff-Spiel gegen die Memphis Grizzlies dank eines furiosen Auftaktviertels mit 111:101 gewonnen. Durch den Heimsieg am Samstag (Ortszeit) ist die Mannschaft um den deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder in der Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Basketballliga mit 2:1 in Führung gegangen. Als erstes Team der NBA stehen die Philadelphia 76ers in der zweiten Playoff-Runde. Nach einem 96:88-Erfolg bei den Brooklyn Nets entschieden die Sixers ihre Serie mit 4:0 für sich. Die Milwaukee Bucks verloren ohne ihren Superstar Giannis Antetokounmpo 99:121 bei den Miami Heat. Damit liegen die Bucks in der Serie mit 1:2 zurück. Vor dem Einzug in die nächste Runde stehen die Phoenix Suns: Mit 112:100 setzte sich das Team um Superstar Kevin Durant (31 Punkte) bei den Los Angeles Clippers durch, damit fehlt Phoenix noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Grubauer verliert gegen Colorado bei Seattles erstem Playoff-Heimspiel

SEATTLE: Die Seattle Kraken haben das erste Playoff-Heimspiel in ihrer noch jungen Club-Geschichte verloren. Am Samstag (Ortszeit) musste sich die 2021 gegründete Mannschaft um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer mit 4:6 gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche geschlagen geben. Die Kraken liegen damit in der Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 1:2 zurück. Das Duell zwischen den Tampa Bay Lightning und Toronto Maple Leafs war von mehreren Auseinandersetzungen geprägt, die Maple Leafs entscheiden die Partie dank des Siegtreffers von Morgan Rielly in der Verlängerung mit 4:3 für sich. Die Maple Leafs führen in ihrer Serie mit 2:1, das gelang auch den Vegas Golden Knights durch einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung über die Winnipeg Jets. Die New Jersey Devils setzten sich ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 bei den New York Rangers durch und verkürzten in der Serie auf 1:2.

Tennis-Doppel Krawietz/Pütz verliert Finale von München

MÜNCHEN: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss weiter auf seinen ersten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour warten. Die Davis-Cup-Profis verloren das Finale beim Münchner Sandplatzturnier am Sonntag gegen die österreichische Paarung Lucas Miedler und Alexander Erler 3:6, 4:6.

Golfprofi Yannik Paul in Japan in den Top Ten

OMITAMA: Der deutsche Golfprofi Yannik Paul hat erneut ein Top-Resultat auf der DP World Tour eingespielt. Der 29-Jährige beendete am Sonntag das Turnier im japanischen Omitama mit einem Gesamtergebnis von 269 Schlägen auf dem geteilten sechsten Platz. Den Sieg bei dem mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Turnier im PGM Ishioka Golf Club sicherte sich der Australier Lucas Herbert im Stechen am zweiten Extraloch gegen den Kanadier Aaron Cockerill. Die beiden Profis lagen nach vier Runden mit jeweils 265 Schlägen an der Spitze, sodass ein Playoff um den Sieg nötig war.

Athletensprecher Klein: Im Moment geht nur Kollektivausschluss

MAINZ: Athleten-Sprecher Maximilian Klein hat die Forderung bekräftigt, russische Sportlerinnen und Sportler wegen des Angriffskriegs in der Ukraine weiterhin von Wettkämpfen auszuschließen. Die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees für eine Wiederzulassung von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auf der internationalen Sportbühne unter Auflagen sei vor allem deshalb falsch, weil sie und der Sport dennoch «von (Präsident Wladimir) Putins Kriegspropaganda instrumentalisiert» würden, meinte der Sprecher des Vereins Athleten Deutschland im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF am Samstagabend. «Deshalb geht im Moment nur der Kollektivausschluss.»

US-Turnstar Simone Biles hat geheiratet

BERLIN: US-Turn-Superstar Simone Biles und ihr Verlobter Jonathan Owens haben geheiratet. Die viermalige Rio-Olympiasiegerin und der Football-Profi der Houston Texans gaben sich am Samstag das Ja-Wort. «Ich will. Offiziell Owens», schrieb die 26-Jährige auf Instagram, wo sie mehrere romantische Fotos der Trauung postete. Biles und Owens hatten im Februar vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben.

Protest bei Wien-Marathon: Polizei schneller als Klima-Kleber

WIEN: Aktivisten der «Letzten Generation» sind beim Wiener City Marathon am Sonntag mit einer Protestaktion gescheitert. Beim Start versuchten vier Personen, sich zwischen den Startblöcken eins und zwei auf die Straße zu kleben. Zwei wurden jedoch schon am Weg von der Polizei erkannt und gestoppt, die beiden anderen wurden am Ankleben gehindert. Das sagte Florian Wagner, Sprecher der «Letzten Generation», wie die Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete.

Golfer Kaymer bei Comeback auf LIV-Tour nur 46.

ADELAIDE: Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei seinem Comeback nach einer Handgelenksoperation auf der LIV-Tour noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Der 38-Jährige aus Mettmann beendete am Sonntag das Turnier im australischen Adelaide abgeschlagen auf dem 46. Rang. Den Sieg und die vier Millionen US-Dollar Preisgeld sicherte sich der 31 Jahre alte Talor Gooch aus den USA. Kaymer hatte sich im vergangenen Oktober am linken Handgelenk verletzt und musste sich im November einem Eingriff unterziehen.

Erstliga-Partie in Niederlanden nach Bierbecherwurf abgebrochen

GRONINGEN: In den Niederlanden ist das Erstliga-Spiel zwischen dem FC Groningen und NEC Nijmegen am Samstag nach einem Becherwurf eines Zuschauers auf einen Linienrichter abgebrochen worden. Dies schrieben die verschärften Regeln für Zuschauervergehen vor, teilte der niederländische Fußballverband KNVB mit. Der Linienrichter wurde im Stadion von Groningen in der 18. Minute (0:0) von dem Bierbecher am Bein getroffen, aber nicht verletzt, wie die Zeitung «Dagblad van het Noorden» berichtete. Der 18 Jahre alte mutmaßliche Werfer wurde festgenommen und befand sich am Sonntag noch im Polizeigewahrsam. Es handele sich um einen Groningen-Fan. Erwartet wird, dass die Partie ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss, weitere Sanktionen sind denkbar.