Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.23 | Überblick

Bericht: Reus bleibt ein weiteres Jahr in Dortmund

DORTMUND: Kapitän Marco Reus wird einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr für Borussia Dortmund spielen. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung ist eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis 2024 reine Formsache. Dafür müsse der Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen und verdiene künftig nur noch etwas mehr als die Hälfte seines bisherigen Einkommens im Jahr. Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal.

Springreiter enttäuschen bei Weltcup-Finale

OMAHA: Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Finale enttäuschend abgeschnitten. Für die beste Platzierung sorgte Debütant Richard Vogel aus Marburg. Der 26-Jährige kam mit United Touch nach drei Wertungsprüfungen in Omaha auf Platz acht. Für das zweitbeste Ergebnis sorgte Janne-Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg, die das Finalturnier am Samstag (Ortszeit) mit Messi auf Platz 15 beendete. Sieger bei der inoffiziellen Hallen-WM im US-Bundesstaat Nebraska wurde Henrik von Eckermann aus Schweden.

Boston egalisiert Bestmarke für meiste Siege in einer NHL-Saison

BOSTON: Die Boston Bruins spielen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die wohl beste Saison in der Geschichte der Liga. Mit dem 2:1-Erfolg gegen die New Jersey Devils durch zwei Treffer von Pavel Zacha am Samstag (Ortszeit) stellten die Bruins die historische Bestmarke von 62 Saisonsiegen ein. Und noch bleiben ihnen drei Spiele, um die Marke, die auch die Detroit Red Wings (1995/96) und Tampa Bay Lightning (2018/19) erreichten, noch zu verbessern.

Pepi schließt Rückkehr zum FC Augsburg aus: «Dinge vorgespielt»

AUGSBURG: Rekordeinkauf Ricardo Pepi hat eine Rückkehr zum FC Augsburg mit deutlichen Worten ausgeschlossen. «Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich den Club auch wissen lassen», sagte der an den FC Groningen ausgeliehene Mittelstürmer dem niederländischen Fußballmagazin «Voetbal International». Ihm seien Dinge vorgespielt und versprochen worden, die nicht eingehalten wurden. «Wegen der Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, ist zurückgehen nach Augsburg keine Option», bekräftigte Pepi, ohne Details zu nennen.

NBA ermittelt nach Verpassen der Playoffs gegen Dallas Mavericks

DALLAS: Das Verpassen der Playoffs hat für die Dallas Mavericks ein Nachspiel. Die Basketball-Liga NBA teilte am Samstag (Ortszeit) mit, dass sie die Umstände der 112:115-Niederlage der Mavericks gegen die Chicago Bulls am Tag zuvor untersuchen werde. Liga-Sprecher Mike Bass spricht in einer Mitteilung von einer «Untersuchung der Fakten und Umstände im Zusammenhang mit den Kaderentscheidungen und dem Spielverhalten der Dallas Mavericks» bei dem Spiel gegen Chicago, «einschließlich der Beweggründe für diese Aktionen».

Tennisprofi Hanfmann erreicht Halbfinale in Houston

HOUSTON: Tennisprofi Yannick Hanfmann hat überraschend das Halbfinale des ATP-Turniers in Houston erreicht. Der 31 Jahre alte Karlsruher gewann am Samstag (Ortszeit) im Viertelfinale des Sandplatzturniers mit 6:2, 6:1 gegen den Tschechen Tomas Machac. Nächster Gegner von Hanfmann ist im Halbfinale am Sonntagabend der Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Dann geht es für den Davis-Cup-Spieler um den Finaleinzug.

NBA: Clippers mit guter Ausgangsposition vor finalem Spieltag

LOS ANGELES: Die Los Angeles Clippers haben sich vor dem finalen Spieltag der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die beste Ausgangsposition im Kampf um die letzten direkten Playoff-Plätze gesichert. Die Clippers gewannen am Samstag (Ortszeit) ihre Pflichtaufgabe gegen die bereits ausgeschiedenen Portland Trail Blazers mit 136:125 (64:70). Starspieler Kawhi Leonard erzielte 27 Punkte für die Clippers, die in der Western Conference den fünften Platz belegen und damit ihr Schicksal im finalen Saisonspiel selbst in der Hand haben.

Baseball-Profi Max Kepler fällt vorerst aus

MINNESOTA: Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler fällt in der MLB vorerst aus. Sein Team, die Minnesota Twins, setzten den 30 Jahre alten gebürtigen Berliner am Samstag (Ortszeit) offiziell für zehn Tage auf die Verletztenliste, nachdem Kepler zuletzt bereits vier Spiele wegen Knieproblemen verpasst hatte. Kepler hatte beim deutlichen 11:1-Sieg seiner Twins bei den Miami Marlins Anfang der Woche seinen ersten Homerun der noch jungen MLB-Saison erzielt, musste die Partie dann aber mit Kniebeschwerden vorzeitig beenden.