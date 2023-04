Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Nächster Rückschlag für Mercedes - Frühes Aus von Russell

MELBOURNE: Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes hat beim Großen Preis von Australien den nächsten schweren Dämpfer hinnehmen müssen.

Nach nicht mal 20 Runden schlugen aus dem Heck des schwarz lackierten Silberpfeils von George Russell Flammen. Der Motor war kaputtgegangen. Der Brite hatte das Rennen in Melbourne am Sonntag nach einem starken Start von Platz zwei aus zunächst sogar angeführt. Mit bitterer Miene verfolgte Teamchef Toto Wolff den Ausfall aus der Mercedes-Box.

Formel-1-Rennen in Melbourne kurz vor Schluss erneut unterbrochen

MELBOURNE: Der Große Preis von Australien ist kurz vor dem Ende erneut unterbrochen worden. In der 55. Runde wurden die Roten Flaggen am Sonntag in Melbourne geschwenkt, 58 Runden sind insgesamt zu fahren. Für die Unterbrechung sorgte der Däne Kevin Magnussen, der mit seinem Haas in die Streckenbegrenzung gekracht war. Weil Reifenteile weit verteilt seien, wurde das Rennen unterbrochen, gab der Internationale Automobilverband bekannt.

Nach einem Unfall von Alexander Albon war der Grand Prix in Down Under zuvor schon einmal für rund 15 Minuten unterbrochen worden. Der thailändische Pilot war mit seinem Williams von der Strecke abgekommen und gegen die Barrieren gekracht.