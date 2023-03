Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Formel-1-Auftaktsieger und Weltmeister? Das gelang letztmals Rosberg

SAKHIR: Ein Sieg im ersten Formel-1-Saisonrennen ist längst kein Indiz mehr für den späteren Weltmeistertitel. Nico Rosberg ist bislang der letzte Pilot gewesen, der nach einem Erfolg im Auftakt-Grand-Prix am Jahresende auch Champion wurde. 2016 gewann der Wiesbadener in Melbourne und sicherte sich beim Saisonfinale auch die WM.

Jahr Auftaktsieger* Weltmeister 2016 Nico Rosberg (Wiesbaden) Rosberg 2017 Sebastian Vettel Hamilton (Heppenheim) 2018 Sebastian Vettel Hamilton (Heppenheim) 2019 Valtteri Bottas (Finnland) Hamilton 2020 Valtteri Bottas (Finnland) Hamilton 2021 Lewis Hamilton (England) Max Verstappen (Niederlande) 2022 Charles Leclerc (Monaco) Verstappen

*2006, 2010, 2021 und 2022 wurde der Auftakt in Bahrain gefahren, 2020 in Österreich. Sonst fand das erste Rennen in Melbourne statt.