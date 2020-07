Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Dank Aubameyang: Arsenal überrascht Man City und steht im Pokalfinale

LONDON: Der FC Arsenal hat das Finale des englischen FA Cups erreicht. Der Rekordpokalsieger, bei dem einmal mehr Mesut Özil nicht im Kader stand, bezwang im Halbfinale am Samstag im Londoner Wembley Stadion überraschend Pep Guardiolas Manchester City dank zweier Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 (1:0) und hat die Chance auf den 14. Titel des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt. Der Endspiel-Gegner wird am Sonntag (19.00 Uhr/DAZN) im zweiten Semifinale zwischen Manchester United gegen den FC Chelsea ermittelt.

Preußen Münster holt Peter Niemeyer als neuen Sportdirektor

MÜNSTER: Der ehemalige Bundesliga-Profi Peter Niemeyer ist neuer Sportdirektor des Drittliga-Absteigers SC Preußen Münster. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 36-Jährige erhielt demnach einen Vertrag über drei Jahre. Er sei überzeugt, dass er zum Verein passe und der Verein zu ihm, sagte der unweit von Münster aufgewachsene Niemeyer laut Mitteilung. Niemeyer hatte unter anderem für Werder Bremen, Hertha BSC und SV Darmstadt 98 gespielt.

Haas scheitert im Halbfinale von Berlin an Thiem

BERLIN: Ex-Tennisprofi Tommy Haas hat eine Überraschung im Halbfinale des Einladungsturniers auf dem ehemaligen Flugfeld in Tempelhof verpasst. Der frühere Weltranglisten-Zweite unterlag dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:7 (4:7), 3:6. Nach dem Gewinn bei der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion wenige Tage zuvor spielt Thiem an diesem Sonntag (16.00 Uhr/ Servus TV und Eurosport) somit um den zweiten Titel in der Hauptstadt. Endspielgegner des Weltranglisten-Dritten ist der 18-jährige Jannik Sinner.

Siegemund gewinnt Halbfinalrunde bei DTB-Tennis-Serie

DARMSTADT: Laura Siegemund hat die Halfinalrunde bei der nationalen Serie des Deutschen Tennis Bundes ohne Niederlage auf Rang eins abgeschlossen. Die Weltranglisten-65. gewann am Samstag in Darmstadt auch ihre vierte Partie 4:6, 6:0, 6:1 gegen Romy Koelzer, die im eigentlich als Finale gedachten Match der Vorrunden-Ersten für Anna-Lena Friedsam eingesprungen war. Friedsam hatte sich am Freitag in ihrer Staffel mit einem knappen Sieg gegen Tamara Korpatsch den Einzug in die Finalrunde der besten vier Spielerinnen gesichert, nachdem sie zuvor in der Vorrunde ein Match aufgeben musste.

Russisches Duo verhindert ersten Saisonsieg von Mick Schumacher

BUDAPEST: Mick Schumacher hat seinen ersten Podestplatz in dieser Formel-2-Saison geschafft. Der 21-Jährige fuhr am Samstag im Hauptrennen auf dem Hungaroring auf den dritten Rang. Sechs Runden vor Schluss musste er sich in Führung liegend seinem russischen Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman geschlagen geben, der ihm mit frischeren Reifen keine Chance ließ. In der vorletzten Runde kam auch noch Schwarzmans Landsmann Nikita Masepin an Schumacher vorbei, der später an die Box gekommen war.

Kanada verweigert Ausnahmegenehmigung für MLB-Teams in Corona-Krise

ORONTO: Kanadas Regierung hat die Pläne der Major League Baseball durchkreuzt und den Toronto Blue Jays in der Corona-Krise eine Ausnahmegenehmigung für Heimspiele verweigert. Das Übertragungsrisiko des Virus sei weiter hoch, sagte Kanadas Immigrationsminister Marco Mendicino laut US-Nachrichtenagentur AP am Samstag. Die Blue Jays reagierten in einer Stellungnahme mit Verständnis. Man sei dabei, die beste Heimspielstätte für die Saison 2020 festzulegen.

Erste Quali nach Corona-Pause: Moto2-Pilot Schrötter in Jerez Siebter

JEREZ: Motorrad-Pilot Marcel Schrötter startet in das erste WM-Rennen der Moto2 nach der Corona-Zwangspause von Platz sieben. Der 27-Jährige aus Pflugdorf in Bayern lag am Samstag in der zweiten Qualifikation zum Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera fast eine halbe Sekunde hinter seinem spanischen Kalex-Markenkollegen Jorge Martin, der erstmals die Pole eroberte. Im dritten freien Training hatte Schrötter noch mit der Bestzeit überrascht. Der Grand Prix beginnt am Sonntag um 12.20 Uhr.

Leichtathletik: Kazmirek und Schäfer gewinnen in Neuwied

NEUWIED: Der WM-Dritte und Lokalmatador Kai Kazmirek hat beim Mehrkampf-Meeting in Neuwied triumphiert. Der 29-Jährige setzte sich am Samstag im Rhein-Wied-Stadion nach vier Disziplinen (110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung und 300 Meter Sprint) mit 3.393 Punkten vor Mathias Brugger (3.312) und Jan Ruhrmann (3.098) durch. Den Vierkampf der Frauen über 100-Meter-Hürden, Hochsprung, Speerwurf und 200-Meter-Sprint gewann die frühere Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer mit 3.807 Punkten vor Sophie Weißenberg (3.598) und Anna Maiwald (3.575).