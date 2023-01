Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Chelsea vor Verpflichtung des Ukrainers Mudryk

LONDON: Der FC Chelsea steht vor der Verpflichtung des ukrainischen Top-Talents Mychajlo Mudryk. Der Club von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz bestätigte Verhandlungen mit Schachtjor Donezk über die Bedingungen eines Transfers. Wie der ukrainische Erstligist mitteilte, stünden beide Parteien kurz vor einer Einigung. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler bei umgerechnet rund 100 Millionen Euro liegen. Neben einem Sockelbetrag von 70 Millionen Euro sollen noch 30 Millionen Euro an möglichen Boni dazukommen.

Sieben Bänder gerissen: Zverevs Fußverletzung schwerer als bekannt

MELBOURNE: Die Fußverletzung von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev war nach eigener Aussage schwerer als in der Öffentlichkeit weitestgehend bekannt. «Es wurde immer berichtet, es seien drei Bänder gerissen. Es waren aber sieben, von denen drei operiert wurden», sagte der 25-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». Die Bänder seien zwar nach sieben Wochen wieder verheilt gewesen, aber es hätten sich Knochen-Ödeme gebildet. Der Hamburger war beim French-Open-Halbfinale gegen den spanischen Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal mit dem Fuß umgeknickt, danach musste er rund sieben Monate pausieren.

Jaguars holen 27 Punkte Rückstand auf und gewinnen in NFL-Playoffs

JACKSONVILLE: Mit einem der größten Playoff-Comebacks in der Geschichte der NFL haben sich die Jacksonville Jaguars gegen die Los Angeles Chargers durchgesetzt. Nach einem 0:27-Rückstand spät in der ersten Halbzeit drehte der Außenseiter am Samstagabend (Ortszeit) das American-Football-Duell mit den Chargers noch und gewann am Ende 31:30. Nach Angaben von US-Medien gab es in der Geschichte der NFL-Playoffs erst zwei Spiele mit einem größeren noch aufgeholten Rückstand. Die Entscheidung brachte ein Field Goal bei auslaufender Uhr.

Deutsche Bob-Frauen mit Dreifacherfolg im Zweier in Altenberg

ALTENBERG: Den deutschen Bob-Pilotinnen ist am Sonntag beim Heim-Weltcup in Altenberg ein Dreifacherfolg geglückt. Im Zweier belegten Lisa Buckwitz/Kira Lipperheide, Kim Kalicki/Leonie Fiebig und Laura Nolte/Lena Neunecker die ersten drei Plätze. Im kleinen Starterfeld von nur acht Schlitten aus fünf Nationen überzeugte vor allem Buckwitz, die mit den besten Startzeiten aufwartete und in 1:53,17 Minuten ihren ersten Weltcup-Sieg als Pilotin festzurrte.

EM-Doppelerfolg für deutsche Rodlerinnen Berreiter und Eitberger

SIGULDA: Anna Berreiter und Dajana Eitberger haben bei den Europameisterschaften im Rodeln einen deutschen Doppelerfolg gefeiert. Berreiter setzte sich am Sonntag beim gleichzeitig als EM gewerteten Weltcup im lettischen Sigulda vor ihrer Teamkollegin (+0,031 Sekunden) durch. Dritte wurde Lokalmatadorin Elina Ieva Vilola (+0,037). Merle Fräbel als Vierte rundete das starke Ergebnis der deutschen Rodlerinnen ab.

Biathlet Strelow Massenstart-Achter - Bö siegt erneut

RUHPOLDING: Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Biathlon-Heimweltcups in Ruhpolding im Massenstart die Podestplätze klar verfehlt. Bester der am Schießstand zu oft schwächelnden Deutschen über die 15 Kilometer war Justus Strelow auf Rang acht. Der 26-Jährige musste am Sonntag einmal in die Strafrunde und hatte 1:00,1 Minuten Rückstand auf die Spitze. Einmal mehr dominierten die Norweger das Geschehen: Der Weltcup-Gesamtführende Johannes Thingnes Bö sicherte sich vor 19.000 Zuschauern in der Chiemgau Arena trotz drei Fehlern seinen bereits neunten Saisonerfolg.

Rückschlag für Weidle im zweiten Super-G - Gut-Behrami siegt

ST. ANTON: Skirennfahrerin Kira Weidle hat im zweiten Super-G von St. Anton nicht an ihre gute Leistung vom Vortag anknüpfen können. Die Starnbergerin verpasste die Top Ten in Österreich am Sonntag klar und belegte beim insgesamt 36. Weltcup-Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami Rang 18. Zweite wurde die Italienerin Federica Brignone, die tags zuvor gewonnen hatte. Auf Platz drei fuhr Brignones Landsfrau Marta Bassino. Weidles deutsche Teamkolleginnen Emma Aicher und Katrin Hirtl-Stanggaßinger schieden aus.