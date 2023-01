Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.23 | Überblick

Auch Siegemund verliert: Deutsche Tennis-Niederlage beim United Cup

SYDNEY: Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim United Cup in Australien ihr Einzel gegen Petra Kvitova verloren und damit für die deutsche Auftakt-Niederlage gegen Tschechien gesorgt. Die Erfolge von Oscar Otte sowie Alexander Zverev und Siegemund im Doppel am Neujahrstag änderten nichts mehr an der 2:3-Niederlage zum Start des Turniers gegen Tschechien. Für das deutsche Tennis-Team geht es in Sydney nun am Montag und Dienstag gegen den letzten Gruppengegner USA weiter. Die 34 Jahre alte Siegemund unterlag der Weltranglisten-16. Kvitova 4:6, 2:6.

Katharina Hennig Sechste bei Tour de Ski in Val Müstair

VAL MUSTAIR: Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist mit einer famosen Leistung ins Spitzenfeld der Tour de Ski gelaufen. Am Neujahrstag kam die Oberwiesenthalerin auf der zweiten Etappe, einem Verfolgungsrennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik im schweizerischen Val Müstair, auf Rang sechs nach vorn. Mit der zweitbesten Zeit hat Hennig, die im Sprint am Samstag 28. geworden war, nun noch 41,9 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Tiril Udnes Weng aus Norwegen, die erstmals ein Weltcup-Rennen für sich entschied. Sie setzte sich im Schlussspurt vor der Finnin Kerttu Niskanen und der Schwedin Frida Karlsson durch.

Wieder Doncic-Show in der NBA: 51 Punkte bei nächstem Sieg von Dallas

SAN ANTONIO: Basketball-Star Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit seinem nächsten Gala-Auftritt zu einem weiteren knappen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA geführt. Der 23 Jahre alte Slowene erzielte beim 126:125 bei den San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) 51 Zähler und knüpfte damit an seine 60-Punkte-Show vom vergangenen Dienstag gegen die New York Knicks an. Rekordjäger Doncic ist nun der erste Spieler in der NBA, der es in fünf aufeinanderfolgenden Spielen auf insgesamt 250 Punkte, 50 Rebounds und 50 Assists bringt. Bei drei seiner letzten fünf Auftritte erzielte der Aufbauspieler 50 Punkte oder mehr.

Oilers verlieren ohne Eishockey-Nationalspieler Draisaitl

SEATTLE: Ohne Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Abschluss des Jahres 2022 eine Niederlage kassiert. Die Oilers unterlagen am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) gegen die Winnipeg Jets. Der 27 Jahre alte Draisaitl fehlte seinem Team dabei wie schon in der vorherigen Partie am Freitag. Sein Trainer Jay Woodcroft hatte dies mit «Beulen und Prellungen» begründet. Dies sei aber «normal» in dieser Phase der Saison.

Beckenbauer reist nicht zu Pelés Trauerfeier

BERLIN: Fußball-Legende Franz Beckenbauer verzichtet auf eine Reise zur Trauerfeier für seinen früheren Mitspieler Pelé nach Brasilien. «Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu. Ich werde meinen Freund im Herzen auf seinem letzten Weg begleiten», sagte Beckenbauer in einem Interview der «Bild am Sonntag». Zuletzt hatten der 77-jährige Deutsche und der im Alter von 82 Jahren gestorbene Brasilianer weniger Kontakt, «weil wir ja beide angeschlagen waren», sagte Beckenbauer.

Luis Suárez wechselt zu Traditionsclub Grêmio Porto Alegre

PORTO ALEGRE: Luis Suárez geht künftig für den brasilianischen Traditionsclub Grêmio Porto Alegre auf Torejagd. Wie der Fußball-Weltpokalsieger von 1983 am Silvestertag verkündete, unterschrieb der ablösefreie Stürmer einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024 beim Erstliga-Aufsteiger. In Brasilien beginnt und endet die Saison mit dem Kalenderjahr. «Bereit für diese schöne Herausforderung», schrieb der diesen Monat 36 Jahre alt werdende Suárez in den sozialen Medien. «Ich freue mich darauf, dabei zu sein und es zu genießen.»

VfB Stuttgart verlängert mit Silas vorzeitig bis 2026

STUTTGART: Silas Katompa Mvumpa bleibt längerfristig beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 24 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. «Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel», sagte der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der frühzeitig erklärt hatte, dass die Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Kongolesen eine «hohe Priorität» habe. «In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen.»