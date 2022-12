Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.22 | Aktualisiert um: 19:25 | Überblick

Skispringer Geiger stürzt beim Weltcup in Engelberg

ENGELBERG: Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger ist beim Weltcup in Engelberg gestürzt.

Der 29-Jährige fiel am Sonntag nach der Landung seines Sprungs auf starke 140 Meter und rutschte über den Hang. Ohne fremde Hilfe stand der Oberstdorfer wieder auf. Geiger winkte zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei, ins Publikum und verließ den Auslauf mit den Skiern in der Hand. Dank seines weiten Satzes qualifizierte er sich trotz des sturzbedingten Punktabzugs für den zweiten Durchgang. Der Wettkampf in der Schweiz ist der letzte vor der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt.

Ski-Ass Weidle ohne Punkte im Super-G - Shiffrin jagt Allzeit-Rekord

ST. MORITZ: Skirennfahrerin Kira Weidle hat einen Tag nach ihrem dritten Rang in der Abfahrt die nächste Top-Platzierung in St. Moritz erwartungsgemäß verpasst. In ihrer schwächeren Speed-Disziplin fuhr die Starnbergerin im Super-G am Sonntag kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die 26-Jährige bereits über eine Sekunde Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Die Italienerin Elena Curtoni, die die erste Abfahrt am Freitag gewonnen hatte, belegte Rang zwei vor Romane Miradoli aus Frankreich.

Für Shiffrin war es nach dem Slalom-Doppelerfolg in Levi bereits der dritte Sieg in diesem Winter. Die Ausnahmeathletin kommt mit ihrem 77. Weltcup-Triumph dem Allzeit-Rekord von Speed-Legende Lindsey Vonn immer näher. Fünf Siege fehlen der 27-Jährigen noch, um in der ewigen Bestenliste mit ihrer Landsfrau gleichzuziehen. Bei den Männern liegt der frühere schwedische Technikspezialist Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen vorne.

Emma Aicher verpasste als 33. die Punkteränge knapp, Katrin Hirtl-Stanggaßinger verfehlte wie Weidle ein Tor und ging leer aus. Für die Frauen geht es in den Speed-Disziplinen Mitte Januar im österreichischen St. Anton weiter. Die Weltmeisterschaften beginnen am 6. Februar in Frankreich.

Langläuferin Diggins siegt - Keine Deutsche unter den besten zehn

DAVOS: Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Weltcup in Davos nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können. Pia Fink lief am Sonntag als beste Sportlerin aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder im Rennen über 20 Kilometer in der freien Technik auf den zwölften Platz. Den Sieg sicherte sich Jessie Diggins aus den USA vor Ingvild Flugstad Oestberg aus Norwegen. Dritte wurde Diggins' Landsfrau Rosie Brennan.

Fink hatte zuletzt mit Fußproblemen gefehlt. «Es war echt gar nicht so einfach, daheim auf dem Sofa zu sitzen und den anderen Mädels nur zuzuschauen und zu sehen, wie sie gute Rennen machen», sagte sie nach ihrem Rennen. «Darum war die Motivation umso größer, schnell wieder fit zu werden, um dann wieder dabei zu sein.» Mit ihrem Ergebnis war sie sehr zufrieden. Als zweitbeste Deutsche belegte Olympiasiegerin Katharina Hennig den 18. Rang.