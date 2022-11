Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Vettel will sich «mehr um Beziehungen und Freundschaften kümmern»

ABU DHABI: Sebastian Vettel will nach seinem Karriereende in der Formel 1 Freundschaften besser pflegen. «Ich kann mich nun viel mehr um Beziehungen und Freundschaften kümmern. Auch außerhalb der Familie. Wenn man jedes zweite Wochenende unterwegs ist, ist es häufig schwer, den Kontakt zu halten», sagte der viermalige Weltmeister der «Bild am Sonntag» im Interview. «Und Monate später fällt einem auf, dass man auf eine Nachricht nie geantwortet hat, und man hat ein schlechtes Gewissen.»

Vettel beendet beim Grand Prix von Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse nach dann 299 Rennen. «Ich habe hier viele Freundschaften geschlossen. Viele dieser Menschen sind auch nicht mehr im Motorsport. Und nun wird endlich genug Zeit sein, sich in Ruhe zusammenzusetzen und zu reden», sagte der 35-Jährige, der 2007 sein erstes Formel-1-Rennen bestritten hatte. «Vielleicht werde ich Menschen wie Dr. Helmut Marko (Motorsportberater von Red Bull) in einem seiner Hotels in Österreich besuchen. Ihn oder auch andere außerhalb der Rennstrecke zu treffen, ist natürlich etwas ganz anderes.»

Vettel bekommt Geleitschutz im letzten Formel-1-Rennen

ABU DHABI: Sebastian Vettel erhält im letzten Formel-1-Rennen seiner Karriere Geleitschutz. «Wir wollen ein reibungsloses Wochenende für ihn», sagte der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso von Alpine. Der Spanier startet als Zehnter direkt hinter dem Deutschen im Aston Martin in das Saisonfinale von Abu Dhabi. «Ich werde auf ihn am Start und auf der ersten Runde aufpassen», kündigte Alonso an. «Hoffentlich sehen wir beide die karierte Flagge.»

Vettel bestreitet am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den letzten Grand Prix seiner Karriere. Von Startplatz neun aus kann er sich Hoffnungen auf einige Punkte auf dem Yas Marina Circuit machen. Hier wurde er auch 2010 erstmals Weltmeister.

«Ich war sehr motiviert und es hat sich so angefühlt, als ob noch ein kleines Extra drin gewesen wäre», sagte Vettel nach der Startplatzjagd, die erstaunlich stark für ihn lief. «Ich hoffe, ich kann in meinem letzten Rennen ein gutes Resultat abliefern.»

«Danke Seb»: Vettels besondere Formel-1-Ehrenrunde in Abu Dhabi

ABU DHABI: Sebastian Vettel hat noch vor seinem letzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi eine besondere Ehrenrunde gedreht. Der viermalige Weltmeister lud das Fahrerlager, mit dem er das ganze Jahr unterwegs war, zu einem nächtlichen Lauf auf dem 5,281 Kilometer langen Yas Marina Circuit ein. Vorab wurden Hunderte weiße T-Shirts verteilt. Die Aufschrift auf der Vorderseite lautete: «Danke Seb».

Zahlreiche langjährige Weggefährten waren anwesend, allen voran Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Vater Norbert ließ sich das launige Event ebenso nicht entgehen wie Vettels Frau Hanna. Haas-Fahrer Mick Schumacher lief sogar die Ehrenrunde mit seinem Kumpel mit, genauso wie Vettels aktueller Aston-Martin-Teamchef Mike Krack.

«Danke der Formel 1 für die ganzen Jahre und danke dem Fahrerlager», sagte Vettel, ehe er die Runde wenige Minuten nach 21.00 Uhr Ortszeit einläutete. Auf der Vorderseite seines T-Shirts stand: «Danke F1».

Nach 16 Jahren verabschiedet sich der Heppenheimer aus der Formel 1. Der 35-Jährige will künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen und sich neuen beruflichen Projekten widmen.