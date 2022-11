Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.22 | Überblick

Skisprung-Olympiasieger Huber muss operiert werden

INNSBRUCK/WISLA: Österreichs Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber droht eine längere Pause.

Der 29-Jährige soll wegen einer Knorpelabsplitterung operiert werden, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Sonntag mitteilte. Huber ist deshalb vom Weltcup-Auftaktort Wisla abgereist und nach Innsbruck zurückgekehrt. «Ich werde meinem Knie die Zeit für den Wiederaufbau geben und dann mit dem notwendigen Vertrauen in meinen Körper den Fokus voll auf die kommenden Highlights ausrichten», sagte Huber, der in Peking olympisches Team-Gold gewonnen hatte. Der Winter sei «noch lange nicht vorbei», stellte der Springer klar.

Volland zu WM-Chancen: «Mache mir keine Hoffnungen»

MONACO: Kevin Volland steht im 55er-Kader für die Fußball-WM in Katar, rechnet aber nicht mit einer Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick. «Ich mache mir keine Hoffnungen, bei der WM dabei zu sein», sagte der Stürmer von der AS Monaco dem Nachrichtenportal «t-online». «Wenn ich nicht mit der Verletzung zu Saisonbeginn zu kämpfen gehabt und stattdessen konstant Topleistungen geliefert hätte, würde es vielleicht noch einmal anders aussehen, aber so kann ich meine Situation doch sehr realistisch einschätzen.»

Scheidender Mintzlaff will Eberl «früher nach Leipzig beordern»

SINSHEIM: Max Eberl wird seinen Job als Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig voraussichtlich früher als geplant antreten. «Ich denke schon, dass ich ihn zwei, drei Wochen früher nach Leipzig beordern kann», sagte der scheidende Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstag nach dem 3:1-Sieg in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim im ZDF. Der 47-Jährige verlässt den DFB-Pokalsieger und wechselt zum 15. November in die Konzernzentrale von Hauptsponsor Red Bull. Der 49 Jahre alte Eberl soll sein Amt offiziell erst am 15. Dezember antreten.

Muskelfaserriss bei Münchner Davies - WM-Teilnahme «nicht in Gefahr»

BERLIN/MÜNCHEN: Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies hat sich im Bundesligaspiel bei Hertha BSC (3:2) am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit. Der 22-Jährige fehlt damit in den letzten beiden Bundesligaspielen der Münchner in diesem Jahr gegen Werder Bremen am Dienstag und beim FC Schalke 04 am Samstag. Die WM-Teilnahme sei für den kanadischen Nationalspieler aber «nicht in Gefahr».

Nach Schulterverletzung: Englands Phillips rechtzeitig vor WM fit

MANCHESTER: Vize-Europameister England und Nationaltrainer Gareth Southgate können rechtzeitig vor der Fußball-WM in Katar mit der Rückkehr von Mittelfeldspieler Kalvin Phillips planen. Der 26-Jährige steht nach einer langwierigen Schulterverletzung, die ihn fast zwei Monate ausbremste, vor seinem Comeback bei Manchester City. Dies verkündete Cheftrainer Pep Guardiola.

Route du Rhum: neuer Starttermin für die Transatlantik-Regatta

SAINT-MALO/FRANKREICH: Nach der Startverschiebung hat die Rennleitung der 12. Route du Rhum einen neuen Starttermin für den Transatlantik-Klassiker bekannt gegeben. Die 3500 Seemeilen lange Segelregatta für Solosegler beginnt nun am Mittwoch um 14.15 Uhr vor dem bretonischen Ort Saint Malo. Das teilten die Organisatoren von OC Sport Pen Duick und Renndirektor Francis Le Goff am Sonntag mit. Ziel der Rekordflotte mit 138 Booten ist Guadeloupe. Mit dabei ist auch der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann.

Ledecky schwimmt erneut Kurzbahn-Weltrekord

INDIANAPOLIS: US-Schwimmerin Katie Ledecky hat für den zweiten Kurzbahn-Weltrekord binnen weniger Tage gesorgt. Die 25 Jahre alte Amerikanerin schlug beim Weltcup in Indianapolis am Samstag (Ortszeit) über 800 Meter Freistil nach 7:57,42 Minuten an. Damit war sie fast zwei Sekunden schneller als die Spanierin Mireia Belmonte bei ihrer Bestmarke im Jahr 2013 in Berlin.

Vor Halbfinale: Swiatek dominiert Tennis-Saisonfinale

FORT WORTH: Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat die Vorrunde beim Saisonabschluss der Tennis-Tour WTA so dominiert wie seit 15 Jahren keine Spielerin mehr. Die 21 Jahre alte Polin gab in ihren drei Gruppenpartien nur 13 Spiele ab und damit die wenigsten seit der Belgierin Justine Henin 2007 (11), wie die WTA vor den Halbfinals mitteilte. Zum Abschluss der Vorrunde hatte Swiatek in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas die Amerikanerin Coco Gauff mit 6:3, 6:0 abgefertigt.

Hockey: DHB-Herren siegen im Penalty-Shootout

MENDOZA: Deutschlands Hockey-Herren haben ihrem 3:2-Auftaktsieg gegen Olympiasieger Belgien beim ersten Pro-League-Turnier der neuen Saison einen zweiten Erfolg folgen lassen. Im Penalty-Shootout setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer André Henning in der Nacht zum Sonntag in Mendoza gegen Gastgeber Argentinien mit 4:3 durch. Die DHB-Damen mussten sich dagegen auch bei ihrem zweiten Auftritt geschlagen geben. Mit 2:4 (1:1) unterlag die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg Argentinien.

NHL-Rekord: Owetschkin nun mit meisten Toren für ein Team

WASHINGTON: Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals ist in der nordamerikanischen Liga NHL nun der Spieler mit den meisten Treffern für ein Team. Der 37 Jahre alte Russe erzielte bei der 2:3-Niederlage seiner Capitals gegen die Arizona Coyotes am Samstagabend (Ortszeit) sein 787. Tor für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt. Damit überholte Owetschkin den legendären Gordie Howe, der für die Detroit Red Wings zwischen 1946 und 1971 auf 786 Treffer kam.

NBA: Bittere Niederlage für Wagners Magic nach Verlängerung

ORLANDO: Die Orlando Magic um den deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner haben in der NBA eine weitere bittere Niederlage kassiert. Die Magic unterlagen am Samstag (Ortszeit) den Sacramento Kings nach Verlängerung mit 123:126 (106:106, 65:47). De'Aaron Fox traf dabei den entscheidenden Korb für die Kings mit der Schlusssirene fast von der Mittellinie. Zuvor hatten die Magic in der regulären Spielzeit eine zwischenzeitliche 20-Punkte-Führung verspielt.