Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

23.10.22

Russland und Belarus weiter von Ski-Wettbewerben ausgeschlossen

SÖLDEN: Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen weiterhin nicht an Wettbewerben des Internationalen Skiverbands Fis teilnehmen. Das entschied das Fis-Council während einer Sitzung am Samstag in Sölden. Die Fis verantwortet die Sportarten Ski Alpin, Ski Nordisch sowie Freestyle- und Snowboard-Wettbewerbe.

Der Verband hatte Russland und Belarus wegen des Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine am 1. März von der Weltcup-Saison ausgeschlossen. Die Verlängerung der Sanktion erfolgte «unter Berücksichtigung der Integrität der Fis-Wettkämpfe und der Sicherheit aller Teilnehmer», wie die Fis mitteilte.

Nach derzeitigem Stand dürften Athletinnen und Athleten aus beiden Nationen demnach auch nicht an der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel (Frankreich) sowie der nordischen Ski-WM in Planica (Slowenien) im Frühjahr 2023 teilnehmen, wie eine Fis-Sprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Comeback nach fast einem Jahr: Skifahrer Luitz und das Ende der Leiden

SÖLDEN: Skirennfahrer Stefan Luitz blickt seinem Comeback nach fast einjähriger Wettkampfpause voller Zuversicht entgegen. «Ich fühle mich körperlich wohl. Ich kann mich schmerzfrei bewegen», sagte der 30-Jährige vor dem Weltcup-Auftakt der Herren mit dem Riesenslalom in Sölden an diesem Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport). Die vergangene Saison hatte er infolge einer Bandscheiben-Operation fast vollständig verpasst - auch die Olympischen Winterspiele in China im Februar.

«Bei meinen ersten Skiversuchen mit dem Riesenslalom-Ski Mitte April habe ich schon ein bisschen aus der Wäsche geschaut, was man da eigentlich mit unserem Körper macht. Dieser Druck, der bei so einem Schwung zustande kommt, ist schon enorm», berichtete Luitz vom mühsamen Rehaprozess und dem langen Weg zurück. «Da musste ich mich erst wieder herantasten.» Er habe sich aber «Schritt für Schritt wieder herangekämpft» und fahre auch ohne Zweifel im Hinterkopf.

Bei seinen vergangenen fünf Starts in Sölden fuhr Luitz stets in die Top 20. Eine konkrete Platzierung hat er sich diesmal auf dem Rettenbachferner aber nicht zum Ziel gesetzt.

Skifahrer Straßer hofft in Energiekrise auf milde Maßnahmen

SÖLDEN: Skirennfahrer Linus Straßer hofft mit Blick auf die derzeitige Energiekrise auf nicht allzu große Auswirkungen auf den Wintersport und den Sport im Allgemeinen. Zwar müssten «in allen Bereichen der Gesellschaft Maßnahmen umgesetzt werden», sagte der Münchner am Rande des alpinen Weltcup-Auftakts in Sölden an diesem Wochenende. Wichtig sei aber, «dass es dem Skisport nicht nachhaltig schadet, das wäre meiner Meinung nach tragisch», so der 29 Jahre alte Slalom-Spezialist.

«Wir als Profisportler, die unseren Beruf ausüben, haben auch eine Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche, sie zum Sport und zum Skifahren zu bringen. Wenn wir dahingehend eingeschränkt werden, wäre es extrem schade», sagte Straßer. «Am Schluss ist es aber auch nicht meine Aufgabe zu sagen, welche Maßnahmen richtig und welche falsch sind. Es wäre extrem schade und ich glaube, ein falsches Zeichen, den Sport zu stigmatisieren - ob es im Skisport ist, im Schwimmen oder im Fußball. Der Sport ist extrem wichtig für die Kinder, den Nachwuchs, aber auch die Gesellschaft.»

Vor dem Hintergrund der explodierenden Strom- und Gaspreise drohen auch den Veranstaltern der alpinen Weltcup-Rennen in diesem Winter gewaltige Kosten.

Formel-1-Rennen mit Trauer: Verstappen will Mateschitz stolz machen

AUSTIN: Das Formel-1-Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) wird vor allem unter dem Eindruck des Todes von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz stehen. Neben dem aktuellen Weltmeister Max Verstappen haben zahlreiche Piloten die Red-Bull-Förderung genossen, darunter auch Sebastian Vettel. Er wurde mit dem Rennstall des Österreichers, der am Samstag mit 78 Jahren starb, viermal Weltmeister.

Sportlich kann Red Bull beim Großen Preis der USA das Erbe des Multi-Milliardärs mit dem WM-Titel in der Konstrukteurswertung bereichern. Mit einem Sieg Verstappens, der auf dem Circuit of the Americas in Austin von Platz zwei neben Pole-Mann Carlos Sainz startet, wäre auch dieser Erfolg perfekt.

Vettel wird im Aston Martin vermutlich von Platz zehn starten, abhängig ist das von den Strafen gegen andere Piloten. Mick Schumacher, der für einen neuen Vertrag beim amerikanischen Haas-Team punkten sollte, nur von Position 18.

Sainz auf Pole am schweren Red-Bull-Tag nach Mateschitz-Tod

AUSTIN: Weltmeister Max Verstappen hat die erneute Pole Position beim Großen Preis der USA verpasst. Der niederländische Red-Bull-Pilot kam am Samstag in Austin auf den dritten Platz, wird aber von Position zwei starten. Verstappen und das Team waren trotz der kurz vorher erhaltenen Nachricht vom Tod des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz (78) angetreten. «Das ist wirklich ein schwerer Tag für uns», sagte Verstappen, der vor einem Jahr die Pole geholt hatte, in Austin.

Schneller als Verstappen waren die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc. Der Monegasse wird allerdings wegen einer Strafe von zehn Startplätzen nach dem Wechsel von Motorenteilen zurückversetzt. Auf Platz vier fuhr Sergio Perez im zweiten Red Bull, er wird aber um fünf Plätze nach hinten rücken. Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den zwölften Rang, Mick Schumacher kam im Haas nicht über den vorletzten Platz hinaus.

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gestorben

FUSCHL AM SEE: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der österreichische Multimilliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Samstag in Austin bestätigte.

Weltmeister Verstappen mit Bestzeit vor der Qualifikation

AUSTIN: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich mit der schnellsten Runde im letzten Freien Training für den Kampf um die Pole Position beim Großen Preis der USA eingestimmt. Der 25 Jahre alte Niederländer verwies im Red Bull Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Der Monegasse wird in der Startaufstellung zum Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) ohnehin wegen neuer Motorenteile in seinem Ferrari zehn Plätze strafversetzt. Dritter am Samstag auf dem Circuit of the Americas wurde Carlos Sainz im zweiten Wagen der Scuderia. Sebastian Vettel kam im Aston Martin auf Position acht.

Real baut Tabellenführung aus: Sieg gegen Sevilla vor Leipzig-Spiel

MADRID: Real Madrid hat seine Tabellenführung in der spanischen Primera División vorerst wieder ausgebaut. Der kommende Champions-League-Gegner von RB Leipzig setzte sich am Samstagabend mit 3:1 (1:0) gegen den FC Sevilla durch. Luka Modric (5. Minute), Lucas Vazquez (79.) und Fede Valverde (81.) schossen die Tore für die Königlichen, die nun wieder sechs Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona haben. Die Katalanen spielen jedoch erst am Sonntag gegen Athletic Bilbao. Erik Lamela (54.) traf für Sevilla, das weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt. In der Königsklasse tritt Real am Dienstag in Leipzig an.

Eintracht besiegt Mönchengladbach mit 3:1 und klettert auf Rang vier

MÖNCHENGLADBACH: Eintracht Frankfurt hat einen souveränen Sieg bei Borussia Mönchengladbach gefeiert und sich in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League-Platz geschoben. Vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick setzten sich die Hessen am Samstagabend mit 3:1 (3:0) durch und sind nun mit 20 Punkten Tabellenvierter.

Mislintat: Wimmer bleibt bis Winterpause VfB-Coach

DORTMUND: Michael Wimmer bleibt bis zur Winterpause Trainer des VfB Stuttgart. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag nach dem 0:5 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei Borussia Dortmund. «Wir haben uns relativ bewusst entschieden, mit Michi weiterzugehen bis zu diesem Spiel und können auch hier ganz klar sagen, dass das bis zur Winterpause Bestand hat», sagte Mislintat bei Sky. «Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause ganz sauber mit viel Zeit, so wie es der VfB Stuttgart eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat, entscheiden», erläuterte Mislintat. Wimmer sei, wenn es so bleibe, einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo, sagte der 49-Jährige.

Sieg gegen St. Pauli: Bielefeld macht ersten Schritt aus der Krise

BIELEFELD: Arminia Bielefeld hat dank Doppeltorschütze Janni Serra einen ersten Schritt aus der sportlichen Krise gemacht und den leichten Aufwärtstrend des FC St. Pauli beendet. Der eingewechselte Serra (76. Minute/84.) erzielte am Samstagabend beim 2:0 (0:0)-Sieg beide Tore für die Arminia, die den letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verlassen hat.

Hamburg Towers gewinnen Basketball-Krimi gegen Bayern München

HAMBURG: Die Basketballer des FC Bayern München haben die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag am Samstag bei den Veolia Towers Hamburg mit 78:81 (69:69, 37:32) nach Verlängerung. Bester Werfer der Hamburger in einer extrem spannenden Partie war Kendale McCullum mit 31 Zählern. Für die Gäste erzielte Cassius Winston 25 Punkte. Neuer Tabellenführer sind die Telekom Baskets Bonn, die ihr Auswärtsspiel bei den weiter sieglosen Löwen Braunschweig 79:72 (40:36) gewannen und den dritten Sieg im dritten Spiel feierten.

VfL-Profis bereuen Fehlverhalten bei Anreise ohne Maske im Fernzug

WOLFSBURG: Die Fußballprofis des VfL Wolfsburg haben sich nach ihrem stark kritisierten Verhalten bei der Anreise mit der Bahn zum Bundesliga-Spiel in Leverkusen reumütig gezeigt. «Es war ein Riesenfehler. Das geht auch nicht», sagte Kapitän Maximilian Arnold nach dem 2:2 bei Bayer. Einzelne Spieler des VfL hatten sich im Fernzug nicht an die geltende Maskenpflicht gehalten, wie auf einem Video der ARD-«Sportschau» zu sehen ist. Zudem sollen sie sich teilweise über die Regeln lustig gemacht haben. Der Club hatte bereits am Samstagmittag um Entschuldigung gebeten und eine Aufarbeitung angekündigt.

SC Magdeburg steht erneut im Finale des Super Globe

DAMMAM: Titelverteidiger SC Magdeburg hat bei der Handball-Vereinsweltmeisterschaft im saudi-arabischen Dammam das Finale erreicht. Im Halbfinale gab es gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly SC am Samstag ein am Ende deutliches 36:28 (18:17). Im Finale an diesem Sonntag geht es gegen den Sieger der Partie Lomza Kielce gegen FC Barcelona.

Liverpool verliert 0:1 in Nottingham - Man City gewinnt dank Haaland

NOTTINGHAM: Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag kassiert. Beim bisherigen Tabellenletzten Nottingham Forest verloren die Reds am Samstag überraschend und unglücklich mit 0:1 (0:0). Damit verpasst Liverpool die Chance, auf den fünften Platz zu springen, und steckt nach einer guten Woche mit dem Achtungserfolg gegen Manchester City (1:0) und dem knappen Heimsieg gegen West Ham United (1:0) schon wieder in der Krise. In der Tabelle bleiben die Reds zunächst auf dem siebten Platz. Titelverteidiger Manchester City gewann dank zweier Tore des Ex-Dortmunders Erling Haaland mit 3:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion. Der Norweger hat jetzt bereits 17 Tore in elf Premier-League-Spielen erzielt.

Schwimmen: Wellbrock gewinnt 1500-m-Rennen beim Weltcup in Berlin

BERLIN: Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin auf seiner Paradestrecke triumphiert. Der 25-Jährige setzte sich im Finale am Samstag über 1500 m Freistil nach 14:25,41 Minuten knapp vor seinem ukrainischen Kumpel Michailo Romantschuk durch.

Freiburgs Grifo erfolgreichster italienischer Bundesliga-Torschütze

BERLIN: Freiburgs Stürmer Vincenzo Grifo hat Luca Toni als erfolgreichsten italienischen Torjäger in der Fußball-Bundesliga abgelöst. Beim Heimsieg der Breisgauer gegen Werder Bremen am Samstag erzielte Grifo seinen 39. Treffer in der Bundesliga, als er per Strafstoß in der 80. Minute zum 2:0-Endstand für den Bundesliga-Dritten traf.