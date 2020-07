Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

DFL-Chef Seifert lobt Verhalten der Fans bei Geisterspielen

BERLIN: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat die Verdienste der Fans bei der Beendigung der Saison nach der Corona-Zwangspause hervorgehoben. «Wir haben ein Drehbuch geschrieben, am Ende stand eine neunteilige Serie, um die Geschichte dieser Saison zu Ende zu erzählen. Auf sportliche Art, ohne Rechtsstreitigkeiten, bei denen vor Sportgerichten über Auf- und Abstiege und anderes entschieden wird», sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga in einem gemeinsamen Interview mit dem Regisseur und Filmproduzenten Nico Hofmann in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

Rummenigge: Gehaltsobergrenze voraussichtlich «nicht durchsetzbar»

BERLIN: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich skeptisch über eine mögliche Einführung einer Gehaltsobergrenze im Fußball geäußert. Der 64-Jährige erinnerte daran, dass die Europäische Fußball-Union UEFA dies bereits in seiner Zeit als Präsident der Europäischen Club-Vereinigung ECA versucht habe. «Eine Gehaltsobergrenze war damals nicht durchsetzbar und ich denke, dass sich das auch nicht ändern wird», sagte Rummenigge bei Sport1. Stattdessen sprach er sich für ein strikteres Finanzregelwerk der UEFA aus: «Ein stringenteres Financial Fair Play 3.0 könnte der Schlüssel sein.»

Kohfeldt vor Rückspiel: «Tage, an denen Geschichte geschrieben wird»

BREMEN: Trotz der schwachen Leistung im Hinspiel geht Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt optimistisch in das Rückspiel der Relegation beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. «Natürlich spüre auch ich den Druck», sagte Kohfeldt am Sonntag vor der Partie an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime). «Aber es ist trotzdem immer noch ein Privileg, bei solchen Spielen dabei zu sein. Das sind auch die Tage, an denen Geschichte geschrieben wird, und davon träumt man doch als Kind», sagte der Bremer Trainer. Nach dem 0:0 im Hinspiel reicht dem Erstliga-16. in Heidenheim ein Remis, bei dem er mindestens ein Tor erzielt.

Hamilton und Mercedes bestreiten Gerüchte um Gehaltsforderungen

SPIELBERG: Lewis Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff haben Spekulationen um überzogene Gagenforderungen des Formel-1-Weltmeisters zurückgewiesen. «Wir hatten noch keine einzige Unterhaltung über Geld», sagte Wolff vor dem Saisonstart in Österreich am Sonntag. Die Gerüchte um den angeblichen Wunsch Hamiltons, sein Millionengehalt bei einer Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags deutlich zu erhöhen, seien «totaler Unfug», versicherte der Teamchef. Zuvor hatte Hamilton schon in deftigen Worten bei Instagram Berichte britischer Medien zurückgewiesen. Es gebe «keine Forderungen».

Erste Punkte für Mick Schumacher in neuer Formel-2-Saison

SPIELBERG: Mick Schumacher hat im zweiten Rennen der neuen Formel-2-Saison die ersten Punkte eingefahren. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kam am Sonntag beim Sprintrennen der Nachwuchsserie im österreichischen Spielberg als Siebter ins Ziel. Der 21-Jährige war von Rang elf gestartet und konnte sich nach gutem Beginn auch wegen mehrerer Safety-Car-Phasen nicht mehr deutlicher verbessern. Den Sieg sicherte sich der Brasilianer Felipe Drugovich. Schumacher fährt seine zweite Saison in der Formel 2.

Bayern-Boss Rummenigge: Schalke hätte «Meister werden können»

DÜSSELDORF: Nach der Verpflichtung des beim FC Schalke 04 ausgebildeten Leroy Sané hat Karl-Heinz Rummenigge die Nachwuchsförderung beim Revierclub in höchsten Tönen gelobt. «Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich deutscher Meister werden können, wenn sie viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können», sagte Bayern Münchens Vorstandschef bei Sport1. Der Fundus der Schalker Nachwuchsarbeit sei einer der besten in ganz Deutschland.

Tennisspielerin Petkovic über Adria-Tour: «Nach hinten losgegangen»

BERLIN: Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat ihre Kollegen Novak Djokovic und Alexander Zverev wegen der Adria-Tour und der daraus resultierenden Corona-Fälle kritisiert. «Ich war betroffen wegen der Menschen, die dadurch gefährdet wurden», sagte die 32 Jahre alte Darmstädterin in einem Interview der «Bild am Sonntag». Sie habe sich «schon gefragt, warum das so früh, so schnell sein musste. Hätte man das nicht mit mehr Sicherheitsvorkehrungen machen können? Sie wollten Pioniere sein, und es ist leider nach hinten losgegangen», sagte Petkovic.