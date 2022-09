Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Motorrad-WM in Japan: Schrötter auf Platz 13

MOTEGI: Motorradpilot Marcel Schrötter ist im Moto2-Rennen beim Grand Prix von Japan auf den 13. Platz gefahren. Von Startplatz 21 aus machte der 29 Jahre alte Landsberger einige Positionen gut, profitierte aber auch von Ausfällen seiner Kontrahenten. Im Gesamtklassement verlor Schrötter eine Position und ist nach 16 von 20 Grands Prix Elfter der Fahrerwertung.

Der Japaner Ai Ogura sicherte sich den Sieg im Heimrennen, vor den beiden Spaniern Augusto Fernandez und Alonso Lopez. Mit Platz zwei verteidigte Fernandez seine Führung im Gesamtklassement, hat vier Rennen vor Schluss aber nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Ogura.

Im Rennen der MotoGP holte sich Ducati-Pilot Jack Miller aus Australien den Sieg. Platz zwei ging an den Südafrikaner Brad Binder (KTM). Der Spanier Jorge Martin (Ducati) komplettierte das Podium. Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) baute seine WM-Führung aus, obwohl er nur als Achter ins Ziel kam.

Die WM-Saison wird am kommenden Wochenende in Buriram (Thailand) fortgesetzt.

«Kalt geduscht, dann heiß gelaufen!»: Schweiz überrascht Spanien

SARAGOSSA/PRAG: Das wohl größtmögliche Lob bekamen die Schweizer vom Gegner. «Wir sind mit dem gleichen Ziel wie immer ins Spiel gegangen, aber wir hatten einen Gegner, der sehr gut gepresst hat, der physisch sehr stark ist und uns daran gehindert hat, unseren Fußball zu spielen», sagte Spaniens Trainer Luis Enrique nach der überraschenden 1:2-Niederlage. Es war der erste Sieg der Schweiz in Spanien überhaupt. Und im insgesamt 25. Duell mit den Spaniern erst der zweite Sieg nach einem 1:0-Erfolg bei der WM 2010 in Südafrika.

«Wir haben als Mannschaft zusammengestanden über 90 Minuten und eiskalt zugeschlagen», sagte Torschütze Manuel Akanji. Der Ex-Dortmunder (21. Minute) hatte die Schweizer nach einem Eckball per Kopf in Führung gebracht, der frühere Mönchengladbacher Breel Embolo (59.) legte nach. Jordi Alba (55.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Spanier. «Man muss erst mal eine Mannschaft finden, die mehr Ballbesitz hat als Spanien. Wir wussten um ihre Stärken», sagte Trainer Murat Yakin. «Aber wir sind wach und organisiert geblieben.»

Und diese Disziplin hielten die Schweizer über die volle Distanz aufrecht. «Erst kalt geduscht, dann heiss gelaufen!», titelte die Zeitung «Blick» in Bezug darauf, dass die Schweizer Spieler beim Aufwärmen in Saragossa kurz von einem Rasensprenger nass gemacht wurden. Im abschließenden Gruppenspiel reicht der Schweiz nun ein Remis gegen Tschechien, um den Abstieg in die B-Liga zu verhindern. Allerdings müssen die Eidgenossen am Dienstag auf den gelbgesperrten Abwehrchef Akanji verzichten.

WM-Zweite Loena Hendrickx gewinnt Nebelhorn Trophy

OBERSTDORF: Die WM-Zweite Loena Hendrickx aus Belgien und die britischen Eistänzer Lilah Fear/Lewis Gibson haben am Samstag die Nebelhorn Trophy in Oberstdorf gewonnen. Deutsche Sportler spielten am Abschlusstag des traditionsreichen Eiskunstlauf-Wettbewerbs keine Rolle. Hendrickx zeigte vier saubere dreifache Sprünge, patzte aber bei einem dreifachen Lutz. In der Kürwertung musste sie sich der Koreanerin Seoyeong Wi geschlagen geben, verteidigte aber mit insgesamt 208,05 Punkten ihre Führung nach dem Kurzprogramm. Fear/Gibson gewannen mit 206,60 Zählern und rund 21 Punkten Vorsprung vor Allison Reed/Saulius Ambruvelicius aus Litauen (185,41).

Eisschnelllauf-Olympiasieger Swings gewinnt Inline-Marathon in Berlin

BERLIN: Eisschnelllauf-Olympiasieger Bart Swings hat zum achten Mal den Inliner-Marathon in Berlin gewonnen. Der Belgier lief nach 56:45 Minuten durch das Ziel am Brandenburger Tor und verbesserte damit seinen eigenen Streckenrekord aus dem Jahr 2015 um vier Sekunden. Hinter Swings, der bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Gold im Massenstart geholt hatte, kam Felix Rijhnen aus Darmstadt in 58:37 Minuten als Zweiter ins Ziel. Bei den Frauen gab es ein Foto-Finish. Die Französin Marie Dupuy holte Gold, Lianne van Loon aus den Niederlanden sicherte sich Silber, Bronze ging an die Spanierin Sara Arregui. Alle fuhren nach 1:11:19 Stunden über die Ziellinie - am Ende entschieden Zehntelsekunden.

Löwen-Handballer schlagen Flensburg und springen an die Spitze

MANNHEIM: Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Das 28:27 (14:13) am Samstag über die SG Flensburg-Handewitt war für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze steht, der fünfte Sieg im fünften Spiel. Die entscheidende Parade hatte Löwen-Keeper Joel Birlehm Sekunden vor Schluss gegen Lasse Möller. Bester Mannheimer Werfer war Uwe Gensheimer mit zehn Toren. Für die Flensburger, die nun schon drei Minuspunkte haben, war Emil Jakobsen achtmal erfolgreich.

U19-Nationalteam setzt Kurs auf Europameisterschaft fort

BRAUNSCHWEIG: Die deutschen U19-Fußballer haben einen weiteren Schritt in Richtung Europameisterschaft 2023 gemacht. Das Team von Trainer Guido Streichsbier gewann am Samstag in Braunschweig auch sein zweites Qualifikationsspiel und besiegte Belarus mit 5:1 (1:0). Dank des Sieges haben die U19-Junioren schon vor dem abschließenden Spiel gegen die Slowakei am Dienstag die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde im kommenden März sicher. Die EM findet 2023 auf Malta statt.

Abschied mit vier Treffern: Toller Fußball-Abend für Claudio Pizarro

BREMEN: Claudio Pizarro hat bei seinem Abschiedsspiel noch einmal seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Der 43 Jahre alte Peruaner erzielte am Samstag in Bremen insgesamt vier Treffer und war damit bester Torschütze des Tages. Im ausverkauften Weserstadion standen sich eine Allstar-Auswahl von Werder Bremen und Bayern München sowie eine Mannschaft mit Pizarros Freunden in drei Spielen über je 30 Minuten gegenüber. Unter anderem waren alte Weggefährten wie Johan Micoud, Ailton, Arjen Robben, Giovane Elber und Mario Gomez nach Bremen gekommen. Pizarro erzielte in der Bundesliga 197 Tore für Werder Bremen, Bayern München und den 1. FC Köln.

Spätes 2:1: Wolfsburg siegt vor über 7000 bei der TSG 1899 Hoffenheim

SINSHEIM: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am zweiten Bundesliga-Spieltag einen späten Sieg gefeiert. Der deutsche Meister kam am Samstag vor 7109 Zuschauern in Sinsheim zu einem 2:1 (0:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die eingewechselten Jill Roord (85. Minute) und Jule Brand (89.) gegen ihren Ex-Club drehten die Partie mit ihren Toren noch. Erstmals spielten die TSG-Frauen in der PreZero Arena, der Heimstätte des Männer-Bundesligisten. Mit einer direkt verwandelten Ecke hatte Katharina Naschenweng Hoffenheim in der 14. Minute in Führung gebracht.

Trotz Haaland-Treffers: Norwegen verliert in Slowenien

LJUBLJANA: Trotz der Treffsicherheit von Torjäger Erling Haaland hat Norwegen in der Nations League einen großen Schritt Richtung Aufstieg verpasst. Der Ex-Dortmunder erzielte am Samstag beim Spiel in Slowenien zwar die Führung für sein Team (47. Minute), am Ende verloren die Norweger aber mit 1:2 (0:0). Für den Torjäger vom Manchester City war es der zwölfte Treffer im neunten Nations-League-Spiel. Andra? ?porar (69.) und der künftige Leipziger Benjamin ?e?ko (81.) drehten die Partie in Ljubljana.

In Basta-Manier: Salihamidzic beendet Diskussionen um Nagelsmann

MÜNCHEN: Hasan Salihamidzic hat in Basta-Manier die Diskussionen um Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach zuletzt vier Spielen in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg beendet. Man habe nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg sehr gut, ausführlich und vertraulich gesprochen und diskutiert, sagte der Sportvorstand der «Bild am Sonntag». «Julian ist sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist», sagte der 45-Jährige und stellte klar: «Vor allem weiß Julian, dass er die ganze Rückendeckung des FC Bayern hat, das muss jetzt auch nicht immer wieder betont werden.» Der deutsche Meister rangiert in der Tabelle mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Union Berlin auf dem fünften Platz.

Spanien verliert zu Hause gegen die Schweiz - Portugal souverän

SARAGOSSA/PRAG: Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien hat in der Nations League eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Die Spanier verloren am Samstagabend in Saragossa mit 1:2 (0:1) gegen die Schweiz und müssen damit um den Gruppensieg bangen. Der Ex-Dortmunder Manuel Akanji (21. Minute) und der frühere Mönchengladbacher Breel Embolo (59.) erzielten die Tore für die Schweizer, Jordi Alba (55.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gastgeber. Im abschließenden Spitzenspiel brauchen die Spanier am Dienstag nun einen Sieg in Portugal, um doch noch den Gruppensieg und damit die Qualifikation für das Finalturnier nächstes Jahr zu schaffen. Die Portugiesen wärmten sich mit einem 4:0 (1:0) in Tschechien für das Topduell auf.

Box-Weltverband suspendiert Ukraine - Protest-Brief aus Kiew

BERLIN: Der Box-Weltverband IBA hat vor dem Außerordentlichen Kongress die Ukraine vorläufig suspendiert. Wie die IBA im Anschluss an die Tagung ihres Vorstandes im armenischen Eriwan bekanntgab, sei dies wegen der Einmischung des Staates in die Arbeit des nationalen Verbandes erfolgt. Der ukrainische Verband reagierte am Samstag in einem Brief aus Kiew empört auf die Maßnahme und forderte alle IBA-Mitgliedsverbände auf, die laut Satzung für die Suspendierung notwendige Zustimmung des Kongresses dafür zu verweigern. Die IBA veranstaltet an diesem Sonntag in Eriwan einen Außerordentlichen Kongress mit Präsidenten-Wahl. Der Weltverband wird seit 2020 vom Russen Umar Kremlew geführt.