Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Ferrari-Teamchef zur Schumacher-Zukunft: Sehen, was das Beste ist

MONZA: Die Entscheidung um die Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher wird offensichtlich noch dauern. Noch immer ist unklar, wie es mit dem 23-Jährigen nach dieser Saison in der Motorsport-Königsklasse weitergeht. Sein Vertrag beim amerikanischen Haas-Team endet zum Jahresausklang.

«Wer werden uns in ein paar Rennen zusammensetzen, eine Saisonbilanz ziehen auch mit Haas und entscheiden, was das Beste für seine Zukunft ist», bekräftigte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Rande des Großen Preises von Italien in Monza. Mick Schumacher gehört noch zur Nachwuchsakademie der Scuderia.

Wie groß das Mitspracherecht von Ferrari im Falle von Partner Haas genau ist, ist allerdings offen. Und noch immer hat sich dessen Teamchef Günther Steiner auch nicht klar positioniert zum Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Es steht hingegen bereits fest, dass der Däne Kevin Magnussen auch 2023 für den Rennstall von Gene Haas antreten wird.

Die Tatsache, dass Mick Schumacher noch der Ferrari-Nachwuchsakademie angehört, dürfte seine Chancen bei einem Partner des italienischen Autobauers zumindest nicht schmälern. Es wird aber auch vermutetet, dass seine Zugehörigkeit ohnehin nach dieser Saison endet. Als eine mögliche Alternative für Mick Schumacher wurde bereits Williams gehandelt. Das britische Team bekommt die Motoren von Mercedes.

FC Bayern spielt erneut nur Remis - Erfolgreiches Rose-Debüt für RB

BERLIN: Der FC Bayern München ist trotz eines erneuten Unentschiedens vorerst an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Münchner kamen am Samstag nicht über ein 2:2 (1:0) gegen den VfB Stuttgart hinaus. Der SC Freiburg könnte den Rekordmeister am Sonntag schon mit einem Remis wieder überholen, auch Union Berlin könnte noch vorbeiziehen. Ein erfolgreiches Comeback feierte Marco Rose als Trainer von RB Leipzig mit dem 3:0 (2:0) gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund. Dadurch zog die TSG Hoffenheim am BVB vorbei und ist dank des 4:1 (0:0)-Siegs gegen den FSV Mainz 05 punktgleich mit den Bayern nun vorerst Zweiter. Der VfL Wolfsburg feierte mit dem 1:0 (0:0) bei Eintracht Frankfurt seinen ersten Saisonsieg. Bayer Leverkusen kam nicht über ein 2:2 (0:0) bei Hertha BSC hinaus. Der FC Schalke 04 besiegte das punktlose Schlusslicht VfL Bochum mit 3:1 (1:0).

Tennis: Kerber genießt Schwangerschaft - Vorfreude auf Tour-Rückkehr

NEW YORK: Die schwangere Tennisspielerin Angelique Kerber genießt ihre Auszeit, sehnt aber auch die Rückkehr auf die Tour herbei. «Mir geht es wirklich sehr gut, ich genieße die Schwangerschaft und versuche, jeden Moment so gut es geht zu nutzen», sagte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin bei Eurosport: «Ich kann es aber auch kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und wieder alle Gesichter zu sehen.» Kerber bestätigte, dass sie nach der Geburt ihres ersten Kindes zurückkehren werde. «Ich höre ja nicht auf, ich komme auf alle Fälle wieder», sagte die 34-Jährige.

Erneutes Lewandowski-Tor: FC Barcelona gewinnt in Cadiz

CADIZ: Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona mit seinem sechsten Saisontreffer im fünften Spiel zum nächsten Sieg in der spanischen Meisterschaft geführt. Der vom FC Bayern München nach Katalonien gewechselte Pole traf am Samstag in der 65. Minute und ebnete damit drei Tage vor dem Champions-League-Wiedersehen mit den Münchnern den Weg zum 4:0 (0:0) beim FC Cadiz. Zudem gab der 34-Jährige die Vorlage zum Treffer von Ansu Fati in der 86. Minute. Die weiteren Tore erzielten Frenkie de Jong (55.) und Ousmane Dembele (90.+2). Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall bei einem Fan auf der Tribüne, wegen der die Begegnung rund eine Stunden unterbrochen war.

Deutsche Basketballer bangen um NBA-Profi Franz Wagner

BERLIN: Die deutschen Basketballer bangen vor dem Viertelfinale am Dienstag um NBA-Profi Franz Wagner. Der 21-Jährige war beim Achtelfinalsieg gegen Montenegro am Samstagabend in Berlin umgeknickt und humpelte nach dem Spiel aus der Arena. «Es fällt mir schwer, zu spekulieren. Wir werden ein MRI machen, dann wissen wir mehr. Morgen werden wir sicherlich schlauer sein», sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem 85:79, bei dem Wagner in 21:16 Minuten Spielzeit 14 Punkte erzielte.

Kruse-Aus beim VfL Wolfsburg: Unter Kovac nicht mehr gefragt

WOLFSBURG: Max Kruse wird unter Niko Kovac laut Aussage des Trainers kein Spiel mehr für den VfL Wolfsburg machen. «Wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation und Konzentration mit Fokus auf den VfL. Das Gefühl hatten wir nicht mit Max. Von daher war er nicht dabei und wird auch in Zukunft dann nicht dabei sein», sagte Kovac am Samstag nach dem 1:0 bei Eintracht Frankfurt bei Sky. «Er wird kein Spiel mehr machen», stellte Kovac auch auf der anschließenden Pressekonferenz klar. Kruses Vertrag beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten läuft noch bis 2023. Am Training darf er weiter teilnehmen.

Rotes Trikot verteidigt: Rad-Jungstar Evenepoel vor Vuelta-Sieg

PUERTO DE NAVACERRADA: Belgiens Rad-Jungstar Remco Evenepoel steht bei der Vuelta vor dem bislang größten Erfolg seiner Karriere. Der 22-Jährige verteidigte am Samstag auf der 20. und vorletzten Etappe der 77. Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden. Vor dem Schlusstag liegt Eveneoel im Klassement 2:05 Minuten vor seinem ärgsten Verfolger Enric Mas aus Spanien und 5:08 Minuten vor dessen Landsmann Juan Ayuso. Evenepoel wehrte auf der schweren Bergetappe über 181 Kilometer von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada alle Angriffe von Mas souverän ab und wurde Etappen-Sechster. Den Tagessieg holte Richard Carapaz aus Ecuador.

Tifosi jubeln: Leclerc rast auf die Pole beim Italien-Heimrennen

MONZA: Charles Leclerc hat beim Heimrennen von Ferrari die Pole Position geholt. Unter dem tosenden Applaus der Tifosi raste der Monza-Sieger von 2019 auf den ersten Platz in der Formel-1-Qualifikation am Samstag. Zweiter wurde Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen aus den Niederlanden, der allerdings eine Startplatzstrafe von fünf Plätzen im Red Bull verkraften muss. Sebastian Vettel und Mick Schumacher waren bereits im ersten Zeitabschnitt ausgeschieden. Vettel war im Aston Martin nicht über den 17. Platz hinaus gekommen, Mick Schumacher im Haas Letzter geworden.

Ersatzgeschwächte Fortuna nach Sieg gegen Hansa Tabellenvierter

DÜSSELDORF: Fortuna Düsseldorf hat sich mit einer Energie- und Willensleistung an die Spitzenplätze der 2. Fußball-Bundesliga heran geschossen. Am Samstagabend gewann das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Daniel Thioune 3:1 (2:0) gegen den FC Hansa Rostock. Nach dem vierten Saisonsieg im achten Spiel sprangen die Fortunen mit nun 14 Punkten auf Rang vier der Tabelle.