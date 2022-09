Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von Flut mitgerissen - Retter suchen nach vermisster Frau

SONTHOFEN: Einen Tag nach einem Canyoning-Unglück in der Starzlachklamm im Oberallgäu suchen die Rettungskräfte weiter nach einer vermissten Frau. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Suche nach der 27-Jährigen am Morgen fortgesetzt. Eine Gruppe Sportler war am Samstagmittag beim sogenannten Canyoning in der Klamm bei Sonthofen von einer Sturzflut überrascht worden. Nach einem starken Gewitter seien mehrere Mitglieder der Gruppe vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und teilweise mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer seien demnach schwer verletzt worden.

Die Frau wurde von den Wassermassen mitgerissen und ist seither vermisst. Die Suche musste am Samstagabend wegen der Dunkelheit zunächst unterbrochen werden. Neben der Berg- sowie Wasserwacht, Feuerwehr und dem THW war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen.

Royal-Expertin Melchior findet Harrys und Williams Zerwürfnis schlimm

DÜSSELDORF: Königshaus-Expertin Julia Melchior hält es für eine «große Tragödie», dass sich die beiden Brüder Prinz William und Prinz Harry nicht mehr verstehen. «Ich finde das so tragisch», sagte die Dokumentarfilmerin wenige Tage vor dem Besuch von Harry und seiner Frau Meghan in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. «In der Zeit, als Harry noch Junggeselle war, war er ja ganz eng mit William und auch mit dessen Frau Kate. Mir tut das auch für Charles furchtbar leid.» Harry kommt am Dienstag nach Düsseldorf, um dort für die Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen im kommenden Jahr zu werben.

Melchior glaubt, dass in der königlichen Familie mittlerweile Prinz Charles und Prinz William das Sagen hätten. «Die machen das als Tandem. Ich glaube auch, dass wenn Charles König wird, man keine One-Man-Show erleben wird, sondern dass er seinen Nachfolger William und auch ihre beiden Ehefrauen Camilla und Kate viel stärker einbinden wird. Die werden das als kleines Team machen.»

Häkkinen über Haas-Pilot Schumacher: «Mick muss durchhalten»

ZANDVOORT: Der zweimalige Weltmeister Mika Häkkinen wünscht Mick Schumacher weitere Entwicklungszeit in der Formel 1. «Mick muss durchhalten, den Fokus richtig ausrichten, Kritik und Feedback aufnehmen und daraus lernen», sagte der Finne der «Welt am Sonntag» im Interview. «Es braucht Zeit, ein Champion zu werden. Das Problem ist, dass man heutzutage kaum noch Zeit kriegt.»

Seiner Einschätzung nach hat Mick Schumacher «das Zeug für die Formel 1». Der Vertrag des 23-Jährigen beim US-Team Haas läuft aus.

Häkkinen verglich den Prozess beim Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher mit seinem eigenen. Der mittlerweile 53-Jährige brauchte mehrere Jahre, um zu einem Siegfahrer zu reifen. 1998 und 1999 wurde er dann im McLaren Weltmeister, 1998 sogar knapp vor Michael Schumacher.

«Der Name sorgt bei den Fans noch immer für Gänsehaut. Deswegen wird er immer wichtig für den Sport sein», sagte Häkkinen. Mick Schumacher werde sich aber auf seinem Nachnamen nicht ausruhen. «Er weiß, dass sich Michael das alles selbst aufgebaut hat. Jetzt muss er das auch tun», befand Häkkinen.

Verstappen kritisiert Wurf von Nebelkerzen: «Sehr dumm»

ZANDVOORT: Weltmeister Max Verstappen hat den Wurf von Nebelkerzen auf den Kurs von Zandvoort während der Qualifikation zum Formel-1-Rennen der Niederlande scharf kritisiert. «Es ist einfach sehr dumm, das zu tun», sagte Verstappen vor seinem Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). «Es ist schön, Fackeln zu halten, aber natürlich gibt es eine Grenze. Sie auf die Strecke zu werfen, ist einfach dumm».

Während der Startplatzjagd am Samstag waren zweimal Nebelkerzen auf die Strecke geworfen worden. Dem Motorsport-Weltverband Fia zufolge wurde der Täter identifiziert und abgeführt.

«Das ist gefährlich, deshalb sollte man so etwas nicht tun», sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der hinter Verstappen Startplatz zwei belegt hatte. «Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Auto vorbeifährt, kann das unnötige Risiken schaffen.» Sein Teamkollege Carlos Sainz wies darauf hin, dass man als Fahrer bei Tempo 300 «keine Ablenkung durch Rauch wolle.»

Red-Bull-Motorsportberater sieht Verstappen «Stufe weiter» als Vettel

ZANDVOORT: Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hält Formel-1-Weltmeister Max Verstappen für stärker als früher Sebastian Vettel zu dessen Hoch-Zeit. «Max braucht keine Aufbauphase, um sofort am Limit zu sein. Er kann sofort Vollgas fahren. Das ist eben das unglaubliche Naturtalent und der daraus folgende exorbitante Grundspeed. Dazu kommt eine fantastische Fahrzeugbeherrschung - gerade im Grenzbereich», schwärmte Marko bei Sport1. Vettel sei ein «extrem akribischer Arbeiter mit einem enormen Grundspeed. Aber in dieser Beziehung ist Max halt nochmal eine Stufe weiter.»

Red Bull räumte mit Sebastian Vettel von 2010 bis 2013 alle WM-Titel ab. Der viermalige Weltmeister beendet am Jahresende seine Karriere bei Aston Martin. Verstappen führt vor dem Grand Prix der Niederlande am Sonntag in Zandvoort die WM-Wertung mit großem Vorsprung an.

«An seiner Leistungsgrenze ist er noch lange nicht angekommen. Er befindet sich immer noch in einer Lernphase. Auch wenn es unglaublich klingt: Max wird in Zukunft noch besser. Obwohl er schon auf extrem hohem Niveau fährt», befand Marko. «Wir sehen einen immer besseren Max, aber den besten haben wir noch nicht gesehen.»

Verstappen ist bis 2028 an Red Bull gebunden. Wie lange wird der Niederländer in der Formel 1 aktiv sein? Verstappen sei «ein Typ, der sofort seinen Klimbim zusammenpackt und geht, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht. Er bleibt dann für kein Geld der Welt. Und das kann schneller passieren, als alle glauben.»