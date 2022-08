Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.08.22 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Formel-1-Chef Domenicali: Mick Schumacher verdient Cockpit 2023

SPA-FRANCORCHAMPS: Mick Schumacher verdient nach Einschätzung von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali ein Stammcockpit für die kommende Saison. «Mick ist ein super Typ, ein sehr starker Fahrer, er hat seine Stärken gezeigt», sagte Domenicali dem TV-Sender Sky am Sonntag vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps. «Er verdient es, in der Formel 1 zu fahren, nicht wegen seines Namens, das ist ein unglaublicher Name, aber er hat die Fähigkeit, hier zu sein.»

Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, begann seine Formel-1-Karriere im vergangenen Jahr beim Haas-Team. In diesem Jahr sammelte er seine ersten WM-Punkte, sorgte aber auch mit zwei schweren Unfällen für Aufsehen. Haas-Teamchef Günther Steiner betonte, er wolle sich alle Optionen für 2023 offen halten. Schumachers dänischer Teamkollege Kevin Magnussen ist für das nächste Jahr beim US-Rennstall gesetzt.

Formel-1-Boss würde Deutschland-Rennen «lieben» - Belgien bleibt 2023

SPA-FRANCORCHAMPS: Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hält die Rückkehr von Deutschland in den Grand-Prix-Kalender für möglich. «Das würde ich lieben. Wir arbeiten daran, ob wir eine Lösung finden können. Es gibt viele, viele Nachfragen momentan, das ist beeindruckend», sagte der Italiener dem TV-Sender Sky am Sonntag vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause in Belgien.

Auf dem Hockenheimring fand 2019 das letzte Mal ein Formel-1-Rennen statt. Der Nürburgring war 2020 kurzfristig eingesprungen, als die Corona-Pandemie für Absagen im Rennkalender geführt hatte.

Zudem verkündete die Motorsport-Königsklasse, dass Spa-Francorchamps auch 2023 zum Rennkalender gehören wird. Die Veranstalter hatten für diese Saison in die belgische Traditionsstrecke investiert und umgebaut, dennoch galt der Kurs in den Ardennen als Streichkandidat. Das Austragungsdatum werde zu gegebener Zeit verkündet.

«Wir haben immer gesagt, dass das Rennen ein Teil unserer Tradition ist und einen sehr wichtigen Platz in unserem Kalender einnimmt», sagte Domenicali.

Münchner Olympia-Attentat: IOC-Chef Bach reist nach Israel

FRANKFURT/MAIN: IOC-Präsident Thomas Bach wird am 21. September in Tel Aviv an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Attentats bei den Olympischen Spielen in München teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee bestätigte am Sonntag, dass Bach eine Einladung des Nationalen Olympischen Komitees Israels angenommen hat. Bei dem Anschlag palästinensischer Terroristen waren vor 50 Jahren elf israelische Athleten, Trainer und Kampfrichter während der Sommerspiele ermordet worden.

Bobic bestätigt: Abwehrspieler Rogel kommt - Nur Zeitpunkt offen

BERLIN: Geschäftsführer Fredi Bobic geht fest von einer Verpflichtung von Agustin Rogel für die Abwehr von Hertha BSC aus. Der 24-Jährige soll die derzeit knapp besetzte Innenverteidigung des Berliner Fußball-Bundesligisten bestenfalls sofort verstärken. «Wir sind dran, er wird sicherlich zur Hertha kommen», sagte Bobic am Sonntag bei Bild TV. Allerdings sei noch unklar, «ob im Winter oder jetzt, aber es sieht gut aus, dass wir es jetzt hinkriegen», erklärte Bobic. Rogel spielt in Argentinien für Estudiantes La Plata.

Eintracht Frankfurt droht Weggang von Kamada zu Benfica Lissabon

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt droht, kurz vor Schließung des Transferfensters in Daichi Kamada noch einen Schlüsselspieler zu verlieren. Wie der TV-Sender Sport1 am Sonntag berichtete, soll der Japaner bereits seit Wochen mit Benfica Lissabon verhandeln. Inzwischen soll der 26-jährige Mittelfeldspieler sich mit Benfica einig sein, hieß es in dem Bericht. Cheftrainer des portugiesischen Spitzenclubs ist der Deutsche Roger Schmidt. Allerdings sollen die Gespräche zwischen den Clubs nach wie vor nicht abgeschlossen sein. Kamada hat noch einen Vertrag bei dem Frankfurter Fußball-Bundesligisten bis Sommer 2023.

Medien: Schalker Thiaw vor Wechsel zu AC Mailand

GELSENKIRCHEN: Schalkes Innenverteidiger Malick Thiaw steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Meister AC Mailand. Das berichten Sport1 und die «WAZ» am Sonntag. Laut Sport1 seien nur noch Details des Transfers zu klären. Schalke soll für den deutschen U21-Nationalspieler eine Ablösesumme im bis zu zweistelligen Millionenbereich erhalten. Noch am Samstag hatte Thiaw beim 1:6 der Gelsenkirchener in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin durchgespielt.

Nagelsmann: «Arschlochfrage» führte zur Gelben Karte

MÜNCHEN: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat seine Verwarnung im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) mit einer «Arschlochfrage» erklärt. Er habe den Schiedsrichter-Assistenten aufgebracht gefragt, ob dessen Headset funktioniere, berichtete Nagelsmann nach der Partie bei Sky und gab zu: «Eine berechtigte Gelbe Karte.» Der 35-Jährige hatte die Verwarnung kurz vor dem Münchner Ausgleich durch Leroy Sané (83.) kassiert. Mit der Leistung von Schiedsrichter Daniel Schlager war Nagelsmann nicht zufrieden.

United-Trainer ten Hag hofft auf Ronaldo-Verbleib in Manchester

SOUTHAMPTON: Trainer Erik ten Haag hofft auf einen Verbleib von Superstar Cristiano Ronaldo bei Manchester United. «Wir haben mit ihm gespielt. Also wollen wir, dass er bleibt. Das ist, was wir wollen. Ich hoffe es», sagte der Niederländer nach dem 1:0-Erfolg des englischen Fußball-Rekordmeisters beim FC Southampton am Samstag. Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Ronaldo den Club verlassen will. Auch mit Borussia Dortmund wurde der 37-Jährige in Verbindung gebracht. Ein neuer Club fand sich für den Großverdiener in der bis Donnerstag laufenden Transferperiode allerdings noch nicht.

Basketball-Boss Pesic vor EM: Deutschland kann überraschen

MÜNCHEN: Der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, Marko Pesic, traut der deutschen Nationalmannschaft bei der EM einiges zu. «Dass wir zuhause spielen, wird uns einen Schub geben. Die Mannschaft hat vor drei Jahren bei der WM schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber, wir sind so weit, dass wir überraschen können», sagte Pesic der Deutschen Presse-Agentur in München. Das Team von Chefcoach Gordon Herbert ist bei dem Turnier mit Spielen in Köln und Berlin ab Donnerstag gefordert. Zum Auftakt wartet direkt das Duell mit Mitfavorit Frankreich.

Weltmeisterin Herzog Sechste beim Kanuslalom-Weltcup in Pau

PAU: Die Olympia-Dritte und Weltmeisterin Andrea Herzog ist beim Kanuslalom-Weltcup im französischen Pau auf Rang sechs gefahren. Die Leipzigerin leistete sich am Sonntag auf dem anspruchsvollen Kurs gleich am ersten Tor einen Fehler und berührte die Stangen noch an Tor 21 und 24 - somit war sie chancenlos im Kampf um die Podestplätze. Die Augsburgerin Elena Lilik, die im Kajak zuvor im Halbfinale scheiterte, berührte die Stangen zweimal und wurde Achte. Der Sieg ging an die fehlerfrei fahrende Tschechin Gabriela Satkova vor der Slowakin Zuzana Pankova.

Italiens Basketball-Star Gallinari droht kurzfristiges EM-Aus

BRESCIA: Italiens Basketball-Star Danilo Gallinari droht für die Europameisterschaft auszufallen. Der 34 Jahre alte Flügelspieler zog sich am Samstagabend beim 91:84-Sieg gegen Georgien in der WM-Qualifikation eine Knieverletzung zu. «Nach dem, was wir bei Danilo gesehen haben, ist es schwer, über Basketball zu sprechen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und warten auf das MRT, um zu sehen, was mit ihm passiert ist», sagte Mannschaftskapitän Luigi Datome. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Sprinttitel für Brüßler/Jost und Rendschmidt/Schultz bei Kanu-DM

BEETZSEE: Das Karlsruher Kajak-Duo Sarah Brüßler und Xenia Jost hat bei den deutschen Meisterschaften auf dem brandenburgischen Beetzsee den Sprinttitel über 200 Meter gewonnen. Bei den Männern setzte sich das Essener Kajak mit Max Rendschmidt und Tobias-Pascal Schultz durch. Im Canadier der Frauen behielten Ophelia Preller und Annika Loske die Oberhand.