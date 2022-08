Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.22 | Aktualisiert um: 22:05 | Überblick

Kaiserslautern besiegt St. Pauli - Braunschweig weiter ohne Punkt

KAISERSLAUTERN: Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat den zweiten Saisonsieg gefeiert und ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Pfälzer besiegten den FC St. Pauli am Sonntag mit 2:1 und rückten mit nun sieben Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Der andere Aufsteiger 1. FC Magdeburg unterlag Holstein Kiel zu Hause mit 1:2 . Eintracht Braunschweig verlor gegen Darmstadt 98 mit 0:1 und ist nach drei Spieltagen weiter ohne Punkt und Tor.

«Mündliche Einigung mit dem BVB»: Modeste nicht im Kölner Kader

KÖLN: Anthony Modeste steht wegen seines fast sicheren Wechsels zu Vize-Meister Borussia Dortmund im ersten Liga-Spiel der Fußball-Bundesliga nicht im Kader des 1. FC Köln. «Wir haben auf Wunsch von Tony Modeste hin heute Mittag mit dem BVB mündlich eine grundsätzliche Einigung über seinen Wechsel zum BVB erzielt», sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: «Die Bestätigung des Transfers soll nach dem Medizincheck erfolgen, der für den morgigen Tag geplant ist. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass Tony heute nicht im Kader stehen wird, obwohl es von Tony das klare Signal gab, spielen zu wollen.» Der 34 Jahre alte Franzose hatte in der vergangenen Saison 20 Saisontore erzielt.

Mislintat will Sosa und Kalajdzic «nicht ins Fenster» stellen

Stuttgart (dpa)- Sportdirektor Sven Mislintat hat den Fans des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart Hoffnungen auf einen Verbleib der beiden Leistungsträger Borna Sosa und Sasa Kalajdzic gemacht. «Sie stehen nicht im klassischen Sinn zum Verkauf, dass wir sie ins Fenster stellen», sagte der 49-Jährige vor dem Bundesligastart am Sonntag gegen RB Leipzig bei DAZN. Ausschließen wolle er einen Wechsel der beiden aber auch nicht. Man müsse bis zum Ende der Transferperiode am 1. September warten, «um absolute Gewissheit zu haben». An Linksverteidiger Sosa und Torjäger Kalajdzic soll es Interesse anderer Clubs geben.

Motorrad-WM in Silverstone: Deutsches Duo ohne Punkte

SILVERSTONE: Die deutschen Motorradpiloten haben beim Grand Prix von Großbritannien ein schwaches Wochenende erlebt. Stefan Bradl und Marcel Schrötter konnten beim zwölften Grand Prix dieser Saison in Silverstone keine Punkte sammeln. Schrötter befand sich im Moto2-Rennen zwar auf Kurs zu einem Top-15-Ergebnis, stürzte aber in der vorletzten Runde. Im Gesamtklassement ist der 29 Jahre alte Bayer Achter. Im Rennen der MotoGP landete Stefan Bradl mit seiner Werks-Honda wie bei allen bisherigen Saison-Rennen als Vertreter des verletzten spanischen Ex-Weltmeisters Marc Marquez außerhalb der Punkteränge. Der 32 Jahre alte Zahlinger wurde 19.

BVB-Profi Schulz bestreitet Vorwürfe der häuslichen Gewalt

DORTMUND: Der Dortmunder Bundesliga-Profi Nico Schulz weist nach Angaben seines Vereins Vorwürfe der häuslichen Gewalt zurück. «Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt», teilte der BVB am Sonntag mit. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Dortmund auf Anfrage der dpa Ermittlungen gegen den früheren Fußball-Nationalspieler (29) sowie eine Hausdurchsuchung bestätigt, über die zuerst die «Bild am Sonntag» berichtet hatte. Erhoben wurden die Vorwürfe laut «Bild am Sonntag» von einer Ex-Freundin von Schulz, der beim Ligaspiel des BVB am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen nicht im Kader stand. Die Social-Media-Profile von Schulz bei Twitter und Instagram waren am späten Samstagabend deaktiviert.

Sky: Wechsel von Timo Werner zu RB Leipzig in dieser Woche

LEIPZIG: Die Rückkehr von Nationalspieler Timo Werner zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht kurz bevor. Nach Informationen des TV-Senders Sky wird eine Einigung der Sachsen mit Werners derzeitigem Club FC Chelsea in der kommenden Woche erwartet. In den vergangenen Tagen hätte es positive Entwicklungen in dieser Frage gegeben, hieß es am Sonntag. Bei Chelseas Auftaktspiel beim FC Everton (1:0) am Samstag stand Werner angeblich verletzungsbedingt nicht im Kader des Teams von Trainer Thomas Tuchel.

Medien: BVB vor Verpflichtung des Kölner Modeste

DORTMUND: Anthony Modeste soll bei Borussia Dortmund laut Medienberichten die Lücke schließen, die nach der Tumorerkrankung von Neuzugang Sébastien Haller entstanden ist. Wie das Internetportal Sport1 am Sonntag berichtet, hat sich der Fußball-Bundesligist bereits mit dem 34 Jahre alten Angreifer auf einen Einjahresvertrag geeinigt und beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln ein offizielles Angebot eingereicht. Nach Informationen des «Express» liegen beide Clubs bei ihren Vorstellungen über die Höhe der Ablöse jedoch noch etwas auseinander. Demnach verlangen die Kölner fünf Millionen Euro für den bis 2023 vertraglich gebundenen Franzosen, der in der vergangenen Saison 20 Tore für den FC erzielt hatte.

Voss-Tecklenburg: Gleiche Turnier-Prämien für Frauen und Männer

MAINZ: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich für gleiche Titel-Prämien für Frauen- und Männer-Nationalmannschaften bei großen Fußballturnieren ausgesprochen. «Es spricht prinzipiell nichts dagegen. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht dann auch der Gedanke im DFB ist, für die drei Top-Teams für den Titel das gleiche auszuschütten», sagte Voss-Tecklenburg am Samstagabend in der ZDF-Sendung «Das aktuelle Sportstudio» und ergänzte: «Aber dann bitte bei den Männern ein bisschen weniger und bei uns ein bisschen mehr, denn ich finde es immer noch überdimensioniert.» Gleiche Prämien wären «ein klares Signal nach draußen», sagte die 54-Jährige.

Auch Schmadtke kritisiert Polizei: «Blamage für Fußball-Standort»

WOLFSBURG: Nach den Verantwortlichen von Werder Bremen hat auch der Geschäftsführer Jörg Schmadtke des VfL Wolfsburg mit deutlichen Worten das Vorgehen der Wolfsburger Polizei gegen Fans von Werder vor dem ersten Bundesliga-Spiel kritisiert. «Wenn diese Gangart der Beamten Standard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit infrage. Es kann doch nicht sein, dass die Polizei eingreift, bevor du überhaupt etwas getan hast», sagte der Fußball-Manager am Sonntag der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». Mehrere Werder-Fans hatten vor der Partie am Samstag die Durchsuchungen und Personalienbestimmungen der Beamten am Wolfsburger Hauptbahnhof als unverhältnismäßig empfunden und waren aus Protest wieder nach Bremen zurückgefahren.

Russe Dworkowitsch bleibt Präsident des Schach-Weltverbandes

BERLIN: Der Russe Arkadij Dworkowitsch bleibt Präsident des Schach-Weltverbandes Fide. Der 50-Jährige, der von 2000 bis 2018 der russischen Regierung angehörte, wurde am Sonntag im indischen Chennai mit einer klaren Mehrheit von 157:16 Stimmen für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Wiederwahl Dworkowitschs laut russischen Medien als «sehr gute Nachricht». Dworkowitsch kandidierte zusammen mit dem indischen Ex-Weltmeister Viswanathan Anand, der nun sein Stellvertreter ist.

Basketballer starten ohne Weiler-Babb mit EM-Vorbereitung

BERLIN: Nur kurz nach seiner Einbürgerung hat der neue deutsche Basketball-Nationalspieler Nick Weiler-Babb den Auftakt der EM-Vorbereitung am Samstag in Köln verpasst. Der 26 Jahre alte Guard, der im US-Bundesstaat Kansas geboren wurde, musste wegen kurzfristiger, dringender Familienangelegenheiten in die USA reisen. Wann er zum Team stößt, ist noch unklar, wie der Deutsche Basketball-Bund mitteilte. Weiler-Babb hatte erst am Freitag seine Einbürgerungsurkunde erhalten.

Beckenbauer lobt Bayern-Fußball - «lange nicht gesehen»

MÜNCHEN: Fußball-Ikone Franz Beckenbauer war vom 6:1 des FC Bayern München zum Auftakt der Bundesliga-Saison am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt beeindruckt. «Titel-Glückwünsche verweigere ich. Aber so eine Lust, so eine Leistung habe ich lange nicht gesehen», wird der 76-Jährige von der «Bild»-Zeitung zitiert. Die Erfolge mit dem zum FC Barcelona abgewanderten Weltfußballer Robert Lewandowski seien «die Vergangenheit, diese Mannschaft ist die Zukunft».