Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

BVB-Chef Watzke nimmt Trainer Favre in Schutz

MÜNCHEN: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat den Dortmunder Fußball-Lehrer Lucien Favre nach dem peinlichen 0:4 (0:2) im Duell mit Hoffenheim gegen Kritik verteidigt. «Jeder Trainer der Welt hätte gestern das Spiel verloren. Wir hatten in Leipzig den gleichen Trainer», sagte der Vereinschef am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass» mit Bezug auf den starken Auftritt der Borussia eine Woche zuvor im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig.

Trotz positiven Corona-Tests: Meppen gegen Ingolstadt findet statt

MEPPEN: Trotz eines positiven Corona-Tests bei einem Mitglied des Funktionsteams des SV Meppen kann die Drittliga-Partie zwischen den Emsländern und dem FC Ingolstadt wie geplant um 13.00 Uhr angepfiffen werden. Das teilten die Meppener am Sonntag mit. Alle weiteren Tests bei Spielern und Trainern des SVM seien negativ ausgefallen. «Zur Sicherheit wurden die Spieler und Trainer des SVM am heutigen Sonntagvormittag noch einmal getestet, erneut waren ihre Ergebnisse alle negativ», hieß es in der Erklärung des Clubs. Das zuständige Gesundheitsamt habe daher nach Abstimmung mit dem Hygienebeauftragten des Vereins, dem DFB sowie den Medizinern der Task Force Sportmedizin entschieden, das Spiel stattfinden zu lassen.

Ecclestone kontert Kritik: «Bin nicht gegen schwarze Menschen»

LONDON: Nach der scharfen Kritik an seinen Aussagen zum Rassismus hat der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone seinen Nachfolger attackiert. «Ich bin froh, dass er gesagt hat, dass ich nicht Teil der Formel 1 bin, dann kann man mich auch nicht mit Dingen in Verbindung bringen, die sie nicht geschafft haben», sagte der 89 Jahre alte Brite der «Mail on Sunday». Die aktuelle Spitze der Rennserie um Geschäftsführer Chase Carey hatte sich zuletzt klar von Ecclestone distanziert. Dieser hatte in einem CNN-Interview unter anderem gesagt, in vielen Fällen seien schwarze Menschen rassistischer als weiße Menschen.

Sportvorstand Klein: Fortuna mit Trainer Rösler in die 2. Liga

BERLIN: Trainer Uwe Rösler hat nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Fußball-Bundesliga von Sportvorstand Uwe Klein eine Jobgarantie für die kommende Saison erhalten. «Wir werden das in Ruhe analysieren, mit Uwe Rösler, welcher auch in der nächsten Saison unser Trainer sein wird, und werden dann versuchen, eine schlagkräftige Truppe auch für die zweite Liga auf die Beine zu stellen», sagte Klein im ZDF-«Sportstudio». Düsseldorf hatte zuvor mit 0:3 bei Union Berlin verloren und war am letzten Spieltag im Fernduell mit Werder Bremen noch auf den 17. Platz abgerutscht.

Hainer über Geister-Saison: «Deutschland kann ruhig stolz sein»

MÜNCHEN: Bayern-Präsident Herbert Hainer sieht die Fußball-Bundesliga mit ihrer erfolgreichen Geisterspiel-Saison in einer Vorbildrolle. «Da können wir in Deutschland auch ruhig einmal stolz sein. Die Bundesliga hat als erste europäische Liga wieder angefangen zu spielen, dasselbe gilt für den Basketball. Die Konzepte werden inzwischen von vielen internationalen Ligen angefordert und übernommen», sagte Hainer in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen». Hainer ist seit November Nachfolger von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München.

Neven Subotic: «Klopp sollte irgendwann Bundestrainer werden»

BERLIN: Jürgen Klopps früherer Schützling Neven Subotic wünscht sich den Meistertrainer des FC Liverpool künftig bei der deutschen Nationalmannschaft. «Jürgen Klopp sollte irgendwann Bundestrainer werden, ganz unbedingt - und dann mit Deutschland die WM gewinnen. Was den Erfolg betrifft, geht dann definitiv nichts mehr, auch nicht für Kloppo», sagte der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten Union Berlin der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

Erster RB-Titel: Mintzlaff sieht «kleine Restchance» in Königsklasse

LEIPZIG: Vorstandschef Oliver Mintzlaff von RB Leipzig glaubt an die minimale Titelchance in dieser Saison. Zwar sei wie beim Vizemeister Borussia Dortmund der Meistertitel in der Fußball-Bundesliga ein Ziel des ambitionierten Clubs, doch für die Sachsen geht die abgelaufende Spielserie noch in Verlängerung. «Wir könnten es noch vor Dortmund tun, diese Saison noch, denn wir spielen ja noch Champions League. Daher haben wir noch eine kleine Restchance», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» von Sport1.

1. FC Union verabschiedet acht Spieler - Parensen beendet Karriere

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat nach dem 3:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf zum Abschluss der Saison acht Spieler offiziell verabschiedet. Club-Urgestein Michael Parensen, der dienstälteste Profi des Fußball-Bundesligisten, beendet seine Karriere. Das gab Union am Sonntag bekannt. Zudem sind die Verträge mit Stammtorhüter Rafal Gikiewicz, Sebastian Polter, Manuel Schmiedebach, Ken Reichel und Maurice Arcones ausgelaufen. Die Leihspieler Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) und Yunus Malli (VfL Wolfsburg) kehren zu ihren Stammclubs zurück.