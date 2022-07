Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.22 | Überblick

Nachricht von Merkel an Voss-Tecklenburg: «Alles Gute» gewünscht

LONDON: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhält nach jedem Spiel bei der Europameisterschaft der Fußballerinnen in England eine Nachricht von Angela Merkel. Auch nach dem Halbfinal-Einzug habe die Ex-Bundeskanzlerin am Freitagmorgen geschrieben, sagte Voss-Tecklenburg (54) der «Bild am Sonntag». «Sie hat uns zum Einzug ins Halbfinale gratuliert, alle herzlich grüßen lassen und wünscht uns weiterhin alles Gute.»

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds hatte mit einem 2:0 gegen Österreich das Halbfinale erreicht und trifft am Mittwoch in Milton Keynes auf Frankreich.

Nach der Weltmeisterschaft 2019, bei der das deutsche Team im Viertelfinale ausgeschieden war, sei sie von Merkel persönlich eingeladen worden, berichtete Voss-Tecklenburg. «Wir saßen bei Kaffee und Tee über eine Stunde bei ihr im Büro zusammen. Wir unterhielten uns nicht nur über Fußball, sondern auch über politische Themen. Danach haben wir uns immer mal geschrieben. Selbst in schwierigsten Zeiten und größten Krisen kam immer was von ihr zurück.» Diesen Kontakt hätten sie bis heute aufrechterhalten.

Frankreich deutscher Halbfinal-Gegner bei Fußball-EM

ROTHERHAM: Frankreich ist der Halbfinalgegner der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England. Das deutlich überlegene Team um Kapitänin Wendie Renard setzte sich am Samstagabend im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger und WM-Zweiten Niederlande mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durch. Damit spielen die Französinnen am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes gegen die DFB-Frauen um den Einzug ins Endspiel, das am 31. Juli im Wembley-Stadion von London ausgetragen wird. Im New York Stadium von Rotherham traf Eve Perisset erst in der 102. Minute per Foulelfmeter für die Auswahl von Trainerin Corinne Diacre.

Olympiasiegerin Mihambo bei Leichtathletik-WM im Weitsprung-Finale

EUGENE: Malaika Mihambo ist bei der Leichtathletik-WM ohne Mühe ins Weitsprung-Finale eingezogen und bekommt in der Nacht zum Montag (2.50 Uhr MESZ/ARD) die Chance zur Titelverteidigung. Die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin übersprang die Mindestweite von 6,75 Metern am Samstag in Eugene im ersten Versuch und landete dabei nach 6,84 Metern. Mihambos Saisonbestleistung sind derzeit 7,09 Meter, damit ist die 28-Jährige Zweite in der Weltjahresbestenliste. Brooke Buschkuehl aus Australien, die seit Anfang Juli mit 7,13 Metern führt, kam in der Qualifikation im ersten Versuch auf 6,76 Meter.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul nach drei Disziplinen auf WM-Platz 20

EUGENE: Die Medaillenaussichten von Titelverteidiger Niklas Kaul sind nach den ersten drei Disziplinen des Zehnkampfes bei der Leichtathletik-WM in Eugene stark getrübt. Der 24 Jahre alte Mainzer liegt am Samstag mit 2407 Punkten auf dem 20. und vorletzten Platz der Zwischenwertung. 11,22 Sekunden über 100 Meter, 7,13 Meter im Weitsprung und 14,52 Meter im Kugelstoßen waren mittelmäßige Leistungen. Kaul gilt allerdings als Mann des zweiten Tages mit seiner besonderen Stärke im Speerwurf.

Medien: Einigung über Wechsel von Sturmtalent Tel zum FC Bayern

GREEN BAY: Über den Wechsel von Sturmjuwel Mathys Tel von Stade Rennes zum FC Bayern gibt es Medienberichten zufolge eine Einigung zwischen den Vereinen. Der 17-Jährige werde einen Fünfjahresvertrag bei den Münchnern unterschreiben und eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro kosten, schrieb die «L'Équipe» am Samstagabend. Auch die «Bild» berichtete, dass der Transfer fix sei. Das französische Supertalent gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsstürmer in Europa.

Faeser: «Mehr Gleichberechtigung» bei Bezahlung im Fußball

LONDON: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich in der Debatte über die Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball für mehr Gleichberechtigung ausgesprochen. Es sei ihr wichtig, dass die Politik sowie Spielerinnen und Spieler das «deutliche Signal senden», dass der Frauenfußball «die gleiche Bedeutung hat wie der Männerfußball», sagte die SPD-Politikerin bei der EM der Fußballerinnen im ZDF. «Das hat eben auch Konsequenzen für die Frage, was verdienen die einen Spielerinnen, was verdienen die anderen Spieler. Da braucht es mehr Gleichberechtigung.»

Nach Wirbel um Elfmeter: 96 und St. Pauli trennen sich 2:2

HANNOVER: Der FC St. Pauli hat im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga spät den ersten Saisonsieg von Hannover 96 verhindert. Beim 2:2 (1:1) vor 33.600 Zuschauern half den Niedersachsen allerdings auch ein höchst umstrittener Handelfmeter, den 96-Mittelfeldspieler Sebastian Kerk (33. Minute) verwandelte, zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen die Hamburger. St. Pauli hatte zunächst den unkonzentrierten Beginn der Hausherren ausgenutzt: Gleich zu Beginn der Partie traf Angreifer Johannes Eggestein (4.). Derrick Köhn (71.) erzielte mit seinem abgefälschten Schuss das 2:1. Jackson Irvine schockte Hannover spät mit dem Ausgleich (90.+5).

Fußball-Superstar Neymar will bei Paris Saint-Germain bleiben

SAITAMA: Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar sieht seine Zukunft trotz Transfergerüchten beim französischen Meister Paris Saint-Germain. «Ich möchte in Paris bleiben», sagte der 30-Jährige nach einem 3:0-Testspielsieg gegen die Urawa Red Diamonds im japanischen Saitama am Samstag. Er habe noch einen Vertrag über mehrere Jahre, betonte Neymar, und der Club habe ihm persönlich nicht mitgeteilt, sich in diesem Sommer schon von ihm trennen zu wollen. Neymar ist vertraglich noch drei Jahre an Paris gebunden, zuletzt war der Nationalspieler mit Manchester City, dem FC Chelsea und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.

Bericht: Leipzig und Paris grundsätzlich über Mukiele-Transfer einig

LEIPZIG: Der französische Abwehrspieler Nordi Mukiele steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Abgang beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der Pokalsieger habe sich mit Paris Saint-Germain grundsätzlich auf einen Transfer des 24-Jährigen geeinigt, berichtete die französische Sportzeitung «L'Équipe» am Samstagabend. Es gehe noch um Details des Wechsels. Zuvor hatte Mukiele Berichten zufolge bereits mit PSG Einigkeit erzielt.