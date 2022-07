Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

DFB-Ersatzkeeperin Schult: Mit Zwillingen beim Training

LONDON: Die Kinder beim Training dabei - bei den deutschen Fußball-Nationalspielerinnen und Torhüterin Almuth Schult ist das gelebte Praxis. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg brachte am Sonntag am Rande der Europameisterschaft in England ihre zwei Jahre alten Zwillinge mit zur Übungseinheit in Brentford. Die spielten mit Betreuung auf dem Gelände des Grashoppers Rugby Football Clubs, während die Ersatzkeeperin der DFB-Frauen in der prallen Sonne ihre Einheit absolvierte.

Die anwesenden Medienvertreter wurden vom DFB gebeten, den Jungen und das Mädchen nicht zu filmen oder fotografieren, um deren Privatsphäre zu schützen. Schult und ihre Kinder mit Betreuung wohnen auch im Teamhotel. Die Olympiasiegerin von 2016 und Europameisterin von 2013 ist die einzige Mutter in der deutsche Auswahl.

Schults Mitspielerinnen kennen die Situation längst und haben viel Spaß mit den Zwillingen, wie in der TV-Dokumentation über das Nationalteam («Born for this») zu sehen ist. «Sobald die Kinder da sind, kommen auf einmal die Mutterinstinkte hoch», sagte da Schults Mitspielerin Lena Oberdorf.

Bayern-Boss Kahn sieht bei de Ligt Geduld gefragt

MÜNCHEN: Im Transferpoker um Innenverteidiger Matthijs de Ligt ist nach Einschätzung von Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn Geduld gefragt. «Wir haben Gespräche geführt, wir haben uns ausgetauscht», sagte Kahn dem TV-Sender Bild. De Ligt sei ein «sehr, sehr interessanter Spieler, auch von seiner Mentalität her. Jetzt muss man schauen, abwarten, wie sich das Ganze weiter entwickelt.» Juventus Turin will dem Vernehmen nach eine Ablöse von 90 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Innenverteidiger. Das Bayern-Angebot soll angeblich bei 60 Millionen plus 10 Millionen Euro Bonus liegen.

Tour-Aus: Positive Corona-Tests bei Etappensieger Cort und Clarke

CARCASSONNE: Die 109. Tour de France ist am Sonntag ohne zwei Etappensieger fortgesetzt worden. Der Däne Magnus Cort und der Australier Simon Clarke wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Rundfahrt verlassen, wie die Teams der Radprofis mitteilten. Cort hatte sieben Tag lang das Bergtrikot getragen und die zehnte Etappe in Megève gewonnen. Clarke war auf dem Kopfsteinpflaster-Teilstück zum Wald von Arenberg siegreich. Die beiden Profis sind die Corona-Fälle sieben und acht während der Tour.

«Sehr glücklich»: Lewandowski feiert Wechsel zu Barça auf Mallorca

PALMA: Weltfußballer Robert Lewandowski hat seinen Wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona Medienberichten zufolge mit der Familie auf Mallorca gefeiert. Der 33 Jahre alte Pole traf am Samstag auf der Urlaubsinsel im Mittelmeer ein und fuhr sofort zu Frau und Töchtern, um gemeinsam zu feiern, wie die «Mundo Deportivo» und andere spanische Medien am Sonntag berichteten. Am Flughafen Son Sant Joan von Palma habe er zu den zahlreich erschienen Reportern gesagt: «Ich bin sehr glücklich.»

Gold, Silber und Bronze über 100 Meter an USA: Kerley Weltmeister

EUGENE: Topfavorit Fred Kerley hat bei der Leichtathletik-WM den Sprint über 100 Meter gewonnen. Der US-Amerikaner siegte am Samstag (Ortszeit) in Eugene in 9,86 Sekunden vor seinen beiden Landsmännern Marvin Bracy und Trayvon Bromell, die jeweils mit 9,88 Sekunden gestoppt wurden. Bracy bekam Silber, Bromell Bronze. Es war das dritte Mal, dass die USA über die 100 Meter Gold, Silber und Bronze holten und das erste Mal seit 1991, als Carl Lewis, Leroy Burrell und Dennis Mitchell das in Tokio gelungen war.

Lückenkemper sprintet ins WM-Halbfinale - Burghardt ausgeschieden

EUGENE: Die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper hat ihren Vorlauf über 100 Meter bei der Leichtathletik-WM in Eugene souverän gemeistert. In 11,09 Sekunden rannte die 25 Jahre alte Sprinterin vom SCC Berlin am Samstag (Ortszeit) auf den dritten Rang. Damit zog die EM-Zweite in das Halbfinale in der Nacht zum Montag (2.33 Uhr/MESZ) ein. Dagegen schied die Olympia-Fünfte Alexandra Burghardt aus Burghausen in Runde eins aus. Die 28-Jährige wurde in ihrem Lauf Sechste in nur 11,29 Sekunden.

Vingegaard-Helfer Roglic gibt bei der Tour de France auf

RODEZ: Jonas Vingegaard muss bei der Tour de France die Verteidigung seines Gelben Trikots ohne seinen prominentesten Helfer fortsetzen. Wie das Team Jumbo-Visma am Sonntag mitteilte, wird Primoz Roglic nicht zur 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne antreten und das Rennen aufgeben. Damit beendete der Slowene die Frankreich-Rundfahrt wie schon im Vorjahr wegen der Folgen eines Sturzes vorzeitig. Roglic war auf der fünften Etappe gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt.

Bobic nach Fan-Ansturm bei Hertha-Amateuren: Nicht bekannte Dimension

BERLIN: Hertha BSC will sich nach dem Fan-Ansturm beim einem Testspiel seiner Amateur-Auswahl künftig auf solche Szenarien vorbereiten. «Wir freuen uns, dass so viele Fans zu einem Testspiel unserer U23 gekommen sind. Das ist eine bisher nicht bekannte Dimension gewesen. Wir werden die Entwicklung nun beobachten und entsprechend darauf reagieren», sagte Geschäftsführer Fredi Bobic. Am Samstag waren nach einem Social-Media-Aufruf von Neuzugang Nader El-Jindaoui 2347 Zuschauer zur Probepartie des Regionalliga-Teams gegen Tasmania Berlin (3:1) ins Amateurstadion auf dem Olympia-Gelände gekommen. Die Partie war nach dem dritten Tor der Hertha in der Schlussminute nicht wieder angepfiffen worden, da hunderte junge Fans den Rasen stürmten.

Corona bei Leichtathletik-WM: Sieben Fälle in Japans Marathon-Team

EUGENE: Auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im amerikanischen Eugene bleiben von Corona-Fällen nicht verschont. In der japanischen Delegation sind zwei Marathonläufer, vier Betreuer und der Cheftrainer positiv getestet worden, teilten der Weltverband, das WM-Organisationskomitee und der japanische Verband am Samstag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Namen wurden nicht genannt. Gemäß der Corona-Richtlinien bei der WM sind die positiv getesteten Athleten bereits isoliert worden und müssen für fünf Tage in Isolation bleiben, hieß es weiter.

5,76 Millionen Fans sehen dritten Sieg der deutschen Fußballerinnen

BERLIN: Die deutsche Fußballerinnen sorgen mit ihren erfolgreichen Auftritten bei der Europameisterschaft in England weiter für starke TV-Quoten. Das 3:0 im Vorrundenspiel gegen Finnland sahen am Samstagabend 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dem ZDF brachte die Live-Übertragung einen Marktanteil von 26,8 Prozent ein. Zuvor hatten schon 1,96 Millionen (9,8 Prozent) «sportstudio live» eingeschaltet.

Stürmer Füllkrug verlängert Vertrag mit Werder Bremen

BREMEN: Stürmer Niclas Füllkrug hat seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wie erwartet verlängert. Das gab der Verein am Sonntag ohne weitere Angaben zur Laufzeit des neuen Kontrakts bekannt. «Ich möchte gerne auch weiterhin Verantwortung übernehmen. Ich denke, gerade nach einem Aufstieg ist es wichtig, dass die Jungs vorangehen, die bereits Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt haben. Mit der Verlängerung meines Vertrages möchte ich das auch ein Stück weit unterstreichen», sagte der 29-Jährige.

Gewehrschützin Janßen gewinnt Dreistellungskampf beim Weltcup

CHANGWON/SÜDKOREA: Gewehrschützin Anna Janßen hat im Dreistellungskampf den Weltcup im südkoreanischen Changwon gewonnen. Die 20-Jährige von der SSG Kevelaer setzte sich am Sonntag im Goldfinale gegen die Italienerin Barbara Gambaro durch. «Ich freue mich unfassbar über die Goldmedaille, vor allem, weil das Goldfinale so spannend und es ein gutes Stück Arbeit war», sagte Janßen. Sie stand bei ihrem dritten Weltcup-Start in diesem Jahr nach Platz zwei in Rio de Janeiro und dem Sieg in Kairo erneut auf dem Podium.