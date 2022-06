Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.22 | Überblick

Hoppelnde Autos: Mercedes-Teamchef erwartet neue Formel-1-Debatte

BAKU: Die teils stark hoppelnden Formel-1-Autos könnten laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff eine erneute Regeldebatte mit den Fahrern auslösen. Die Piloten seien bereits in Diskussionen zu der Frage: «Ist das ein Problem für uns, dass wir die nächsten Jahre mit einem Reglement umgehen müssen, das uns körperlich belastet», sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Aserbaidschan in Baku. Auf dem Stadtkurs war erneut bei einer Reihe von Autos zu beobachten, dass sie bei hoher Geschwindigkeit sehr unruhig werden und die Fahrer häufigen Schlägen im Cockpit ausgesetzt sind.

«Ich kann nur für unsere beiden Fahrer sprechen. Sie haben Probleme bis hin zu einem Punkt, wo nicht einmal Physiotherapeuten helfen können», sagte der Österreicher Wolff. Superstar Lewis Hamilton verriet, sein Rücken sei nach dem Freitagstraining in Baku «echt hinüber» gewesen. Nur Massagen und Akupunktur würden ihm derzeit helfen. «Aber am Samstagmorgen hatte ich immer noch ziemliche Schmerzen», sagte der 37 Jahre alte Rekordweltmeister.

Nach der umfassenden Regelreform vor dieser Saison hat Mercedes immer wieder Sorgen mit den hoppelnden Silberpfeilen. Andere Teams haben diesen technischen Effekt bereits deutlich besser im Griff.

«Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Und verstehen, warum es viel härter in manchen Autos ist als in anderen», sagte Wolff. Er erwarte, dass die Piloten bei diesem Thema bald mit einer Stimme sprechen. Sollten sie dauerhafte gesundheitliche Folgen fürchten, «werden die Fahrer mit einer klaren Aussage kommen», sagte Wolff.

Bolsonaro fährt in USA mit Hunderten Anhängern Motorrad

ORLANDO: Nach seinem ersten Treffen mit US-Präsident Joe Biden ist der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro zusammen mit Hunderten Anhängern auf dem Motorrad durch die US-Stadt Orlando gefahren. Der rechtspopulistische Präsident des südamerikanischen Landes führte die Rundfahrt am Samstag an, bei der viele Teilnehmer in den brasilianische Farben gekleidet waren, wie auf Videos zu sehen war. Auch in Brasilien veranstaltet Bolsonaro immer wieder Motorradkorsos mit zahlreichen Anhängern.

Er war in die Stadt im Bundesstaat Florida gekommen, um ein Vizekonsulat zu eröffnen. In der Gegend leben viele Brasilianer. Bolsonaro, der mit zweitem Vornamen Messias heißt, hielt auch eine Rede in einer evangelikalen Kirche der brasilianischen Gemeinde.

Auf dem Parkplatz der Kirche hielt er eine weitere Ansprache vor jubelnden Anhängern - nach einem Bericht der Zeitung «Folha de S. Paulo» hatten sich rund 2000 Menschen versammelt. Von dort nahmen demnach etwa 350 Motorradfahrer an der 40 Minuten langen Rundfahrt teil. Für Sicherheit habe neben der Polizei auch der Secret Service gesorgt, der für den Schutz des US-Präsidenten verantwortlich ist.

Bolsonaro hatte zuvor in Los Angeles am Amerika-Gipfel teilgenommen und sich am Rande dessen am Donnerstag zu einem Gespräch mit Biden getroffen. Die Staatschefs der bevölkerungsreichsten Länder Amerikas sprachen unter anderem über die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes und die im Oktober anstehende Präsidentenwahl in Brasilien. Bolsonaro liegt in Umfragen hinter dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Er streut - wie schon Bidens Vorgänger Donald Trump bei der Präsidentenwahl vor zwei Jahren in den USA - bereits im Vorfeld Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung.

Deutsche Nationalmannschaft muss sich in Ungarn mit 1:1 begnügen

BUDAPEST: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der Nations League nicht gewinnen können. In Ungarn kam das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Samstag nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinaus. Zsolt Nagy brachte die Gastgeber in Budapest bereits in der 6. Minute in Führung. Mehr als der schnelle Ausgleich durch Jonas Hofmann (9.) gelang Flicks Mannschaft in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie nicht. Zuvor hatte es auch gegen Italien und England jeweils nur zu einem 1:1 gereicht. Am vierten Spieltag der Nations League empfängt die DFB-Auswahl am Dienstag in Mönchengladbach Europameister Italien.

England verpasst Final-Revanche gegen Italien - Niederlande mit Remis

WOLVERHAMPTON: England hat eine Revanche für das verlorene Finale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien verpasst. 335 Tage nach dem Endspiel kam das Team von Trainer Gareth Southgate am Samstag in der Nations League nicht über ein 0:0 gegen den Europameister hinaus. Vier Tage nach dem 1:1 in München gegen Deutschland und dem 0:1 zum Auftakt in Ungarn sind die Engländer in der Gruppe 3 nur Letzter mit zwei Punkten. In der Gruppe 4 vergab die Niederlande in Rotterdam nach einem 0:2-Rückstand gegen Polen einen möglichen Sieg und musste sich mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Memphis Depay verschoss in der Nachspielzeit einen Handelfmeter. Belgien kam in Cardiff gegen Wales nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Stuttgarter Fußball-Profi Karazor auf Ibiza festgenommen

STUTTGART/IBIZA: Fußball-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist während seines Urlaubs auf der spanischen Ferieninsel Ibiza festgenommen worden. Das gab der Bundesligist am Samstag bekannt. Der Mittelfeldspieler bestreite jede strafbare Handlung, schrieb der Verein. Was dem 25-jährigen Mittelfeldspieler vorgeworfen wird, teilte der Club nicht mit. Die Polizei auf Ibiza bestätigte auf dpa-Anfrage lediglich die Festnahme von zwei 25 Jahre alten Deutschen, die von einer jungen Spanierin der Vergewaltigung beschuldigt würden. Die Identitäten der verwickelten Personen gebe man nicht bekannt.

Formel 1: Ferrari-Star Leclerc auf Startplatz eins in Baku

BAKU: Charles Leclerc hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan geschnappt. Der Ferrari-Pilot aus Monaco war am Samstag in Baku 0,282 Sekunden schneller als der Mexikaner Sergio Pérez im Red Bull. WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich im zweiten Red Bull mit Platz drei begnügen. Vierter wurde Leclercs Teamgefährte Carlos Sainz. Sebastian Vettel überzeugte im Aston Martin als Neunter. Mick Schumacher war im Haas als 20. schon nach dem ersten Durchgang ausgeschieden.

Timo Boll spielte bei Meisterschafts-Endspiel mit gebrochener Rippe

FRANKFURT/MAIN: Tischtennis-Europameister Timo Boll von Borussia Düsseldorf hat beim erfolgreichen Endspiel um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft mit einer gebrochenen Rippe gespielt. Das bestätigten die Düsseldorfer am Samstagabend nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken in der Frankfurter Ballsporthalle. Der 41-jährige Topspieler des deutschen Rekordmeisters hatte sein Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgic zuvor in 1:3 Sätzen verloren. Borussia Düsseldorf gewann dadurch den 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

LIV-Serie: Golfer Schwartzel gewinnt vier Millionen - Kaymer 15.

LONDON: Golfprofi Charl Schwartzel hat den Auftakt der umstrittenen LIV Golf Invitational Series gewonnen und allein für den Sieg im Einzelwettbewerb einen Siegerscheck über vier Millionen US-Dollar erhalten. Der 37-jährige Südafrikaner setzte sich am Samstag beim ersten Turnier der neuen Tour in London mit insgesamt 203 Schlägen knapp vor seinem Landsmann Hennie du Plessis (204 Schläge) durch. Den dritten Platz teilten sich der Amerikaner Peter Uihlein und Branden Grace aus Südafrika (jeweils 205). Der deutsche Golfer star MartinKaymer kam im 48 Mann starken Teilnehmerfeld mit 213 Schlägen nach drei Tagen auf dem Par-70-Kurs auf den 15. Rang.

US-Gericht lehnt Millionen-Klage gegen Cristiano Ronaldo ab

LAS VEGAS: Rund vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen in den USA ist der Fall für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wohl endgültig vom Tisch. Ein Bezirksgericht in Las Vegas hat am Freitag eine Millionen-Klage nicht zugelassen und dies nach Angaben der Nachrichtenagentur AP unter anderem damit begründet, dass der Anwalt der Klägerin «entwendete» vertrauliche Dokumente verwendet hat. 2018 hatte eine Frau den Vorwurf erhoben, dass Ronaldo sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt haben soll. Im Sommer 2019 hatte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Nevada entschieden, mangels Beweisen keine Anklage gegen den heute 37 Jahre alten Portugiesen zu erheben.

Kyrgios zertrümmert Schläger - Murray im Tennis-Finale von Stuttgart

STUTTGART: Der zweimalige Wimbledon-Sieger Andy Murray steht im Finale des ATP-Turniers am Stuttgarter Weissenhof und trifft dort auf den Italiener Matteo Berrettini. Nachdem sich dieser gegen Oscar Otte aus Köln mit 7:6 (9:7) und 7:6 (7:5) durchgesetzt hatte, gewann Murray sein Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios mit 7:6 (7:5) und 6:2. Für Murray ist es das 70. Finale seiner Karriere, davon das zehnte auf Rasen. Beim letzten Ballwechsel im Tiebreak versprang Kyrgios der Ball wegen eines Platzfehlers, worauf der Australier seinen Schläger zertrümmerte.

Roglic übernimmt Dauphiné-Gelb - Verona holt Tagessieg

VAUJANY: Einen Tag vor dem Ende hat Radprofi Primoz Roglic die Gesamtführung beim 74. Critérium du Dauphiné übernommen. Der 32 Jahre Slowene konnte das Gelbe Trikot am Samstag nach der siebten Etappe der WorldTour-Rundfahrt durch den Südosten Frankreichs von seinem belgischen Teamkollegen Wout van Aert übernehmen. Van Aert hatte das Trikot seit seinem Auftaktsieg zu Beginn getragen. Den Tagessieg des anspruchsvollen Teilstücks sicherte sich nach 134,8 Kilometern von Saint-Chaffrey nach Vaujany der Spanier Carlos Verona als Solist. Roglic belegte mit 13 Sekunden Rückstand Platz zwei, gefolgt von seinem dänischen Teamkollegen Jonas Vingegaard.

Medien: Darwin Nunez absolviert Medizincheck in Liverpool

LIVERPOOL: Der Transfer von Darwin Nunez zum FC Liverpool steht offenbar kurz bevor. Der 22-Jährige weilte nach Angaben des «Liverpool Echo» am Samstag zum Medizincheck in der englischen Hafenstadt und verpasste dadurch das Fußball-Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft Uruguays gegen Panama. Nunez gilt als Nachfolger von Sadio Mané, der beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München im Gespräch ist.

Pro League in Hamburg: DHB-Teams unterliegen Niederlande

HAMBURG: Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben sich in ihrem jeweils ersten Duell gegen die Niederlande im Rahmen des Doppelspieltages der Pro League in Hamburg geschlagen geben müssen. Die Herren unterlagen dem Spitzenreiter am Samstag vor rund 2500 Zuschauern mit 2:3 (1:2). Zuvor hatten die DHB-Damen ebenfalls mit 2:3 verloren.