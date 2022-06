Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.22 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Deutsche Volleyballerinnen verlieren in Nationenliga 2:3 gegen Polen

BOSSIER CITY: Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga das dritte Spiel verloren. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen unterlag Polen am Sonntag in Bossier City (USA) mit 2:3 (25:27, 22:25, 25:14, 25:23, 7:15). Damit haben die Deutschen nun eine Bilanz von einem Sieg, den die Mannschaft gegen Südkorea feierte, und drei Niederlagen. Beste deutsche Angreiferinnen gegen Polen waren Hanna Orthmann und Lina Alsmeier mit jeweils 21 Punkten.

Golf-Profi Samooja gewinnt Porsche European Open in Winsen

WINSEN: Der finnische Golf-Profi Kalle Samooja hat die Porsche European Open im niedersächsischen Winsen/Luhe gewonnen. Der 34-Jährige spielte am Sonntag mit dem Platzrekord von 64 Schlägen die beste Runde des mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turniers der europäischen DP World Tour und verbesserte sich mit insgesamt 282 Schlägen noch von Platz 22 auf Rang eins. Für seinen ersten Turniersieg erhielt Samooja einen Scheck über 297.500 Euro. Bester Deutsche war Marcel Schneider. Der 32-Jährige aus dem baden-württembergischen Pleidelsheim spielte am Sonntag eine bogeyfreie 67er-Runde und erreichte mit 286 Schlägen Platz fünf.

Düsseldorfer Hockey-Damen verteidigen Meistertitel

BONN: Die Damen vom Düsseldorfer HC haben ihren Titel bei der deutschen Feldhockey-Meisterschaft in Bonn erfolgreich verteidigt. Die Rheinländerinnen gewannen am Sonntag wie schon im Vorjahr das Endspiel im Penaltyschießen gegen den Mannheimer HC mit 3:2. Matchwinnerin war Nationalspielerin Selin Oruz als vierte Düsseldorfer Schützin. Für den DHC ist es erst der zweite Feldtitel der Clubgeschichte, während Mannheim weiterhin auf seinen ersten Meisterwimpel warten muss. Beide Finalisten sind zudem für den europäischen Wettbewerb qualifiziert.

Herzinfarkt bei Trainer der Basketballmannschaft von Real Madrid

MADRID: Pablo Laso, Trainer der Basketballmannschaft von Real Madrid, hat einen Herzinfarkt erlitten. Der 54-Jährige sei in ein Krankenhaus in Madrid gebracht worden, teilte der Club am Sonntag weiter mit. Medienberichten zufolge ist sein Zustand stabil. Regierungschef Pedro Sánchez habe ihm eine schnelle und vollständige Erholung gewünscht, berichtete der spanische Rekordmeister. Laso trainiert die Mannschaft der Königlichen bereits seit 2011. Sowohl als Trainer als auch als früherer Spieler des Clubs ist er außerordentlich erfolgreich gewesen.

Trotz des Kriegs: Neustart für Fußball-Meisterschaft in der Ukraine

KIEW: Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will der nationale Fußball-Verband die Meisterschaft im August neu starten. Die Entscheidung für den Wiederbeginn des am 24. Februar ausgesetzten Spielbetriebs der Premier Liga sei gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen worden, sagte Verbandspräsident Andrej Pawelko der Nachrichtenagentur AP. Dieser habe auch mit den Chefs von FIFA und UEFA gesprochen, um einen Weg für die Austragung von Heimspielen der Nationalmannschaften des Landes zu finden, berichtete AP am Sonntag weiter.

Nadal gewinnt French Open und baut Grand-Slam-Rekord aus

PARIS: Rafael Nadal hat zum 14. Mal die French Open gewonnen. Der spanische Sandplatz-König besiegte am Sonntag in einem einseitigen Endspiel in Paris den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:3, 6:0. Mit seinem 22. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier baute Nadal den Rekord im Herrentennis aus. Nach 2:18 Stunden verwandelte der 36-Jährige seinen zweiten Matchball. Im Halbfinale gegen Alexander Zverev war Nadal noch deutlich mehr gefordert worden, bis der deutsche Olympiasieger gegen Ende des zweiten Satzes verletzt aufgeben musste.

0:1 in Wales: Ukraine verpasst Fußball-WM durch Eigentor

CARDIFF: Die Ukraine hat die Fußball-Weltmeisterschaft durch eine unglückliche Niederlage verpasst. Ausgerechnet durch ein Eigentor verlor das Team von Trainer Oleksandr Petrakow am Sonntag in Cardiff das Playoff-Finale gegen Wales mit 0:1 (0:1). Andrij Jarmolenko köpfte in der 34. Minute einen Freistoß von Wales' Kapitän Gareth Bale ins eigene Tor und zerstörte damit den Traum von der zweiten WM-Teilnahme nach 2006. Im Dauerregen von Cardiff ergattertern stattdessen die Briten den letzten Europaplatz bei dem Championat vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Wales ist damit zum zweiten Mal nach 1958 bei einer WM dabei.

Dank Ronaldo: Portugal deklassiert Schweiz 4:0

LISSABON: Angeführt von einem überragenden Cristiano Ronaldo haben Portugals Fußballer in der Nations League die Schweiz deklassiert. Der Ex-Europameister gewann am Sonntag in Lissabon auch dank eines Doppelpacks von Ronaldo mit 4:0 (3:0) gegen die Eidgenossen. Der Stürmer von Manchester United traf in der 35. und 39. Minute. Zuvor hatte William Carvalho (15.) den Nations-League- Sieger von 2019 in Führung gebracht, nachdem Torhüter Gregor Kobel von Borussia Dortmund einen Freistoß von Ronaldo nur abprallen lassen konnte. João Cancelo (68.) erhöhte auf 4:0. Durch den Erfolg übernahm Portugal die Tabellenspitze in der Gruppe 2 der Liga A.

Sprintstar Thompson-Herah siegt in Rabat - Warholm bricht Lauf ab

RABAT: Olympiasieger und Weltrekordler Karsten Warholm ist bei seinem Saisondebüt über 400 Meter Hürden verletzt ausgeschieden. Der 26-jährige Norweger brach am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Rabat das Rennen ab. Offensichtlich hat sich der Leichtathlet eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen, den er sofort mit einem Eisbeutel kühlte.

Warholm hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio in 45,94 Sekunden einen Fabelweltrekord aufgestellt. Offen ist nun, wie es für den Topstar in diesem Jahr mit der WM im Juli in Eugene/USA und der EM im August in München weitergeht. Sieger des Rennens in Marokko wurde der US-Amerikaner Khallifah Rosser in 48,25 Sekunden.

100-Meter-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah ist auch in Rabat allen davon geflitzt. In 10,83 Sekunden kam die 29 Jahre alte Jamaikanerin zum siebten Mal in der aktuellen Freiluftsaison als Erste ins Ziel. Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste wurde in 11,04 Sekunden Zweite. Die deutsche Meisterin Alexandra Burghardt (Burghausen) verzichtete wegen einer Muskelverhärtung auf einen Start.

Das Diskuswerfen gewann Kristjan Ceh. Der 23 Jahre alte Slowene sorgte mit 69,68 Metern für eine herausragenden Leistung im Stade Moulay Abdallah und verwies Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden (67,16) auf den zweiten Platz. Über 3000 Meter Hindernis sorgte der Marokkaner Soufine El Bakkali vor heimischer Kulisse in 7:58,28 Minuten im letzten Rennen noch für eine Weltjahresbestzeit. Über die 800 Meter, die nicht zu den Diamond-League-Disziplinen gehörte, wurde Majtie Kolberg (Ahrweiler) in 2:01,63 Minuten Achte.

Nadal schließt Wimbledon-Start nicht aus - Entscheidung nächste Woche

PARIS: Nach seinem 14. Triumph bei den French Open hat Rafael Nadal selbst einen Start beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nicht ganz ausgeschlossen. «Wenn mein Körper bereit für Wimbledon ist, werde ich in Wimbledon sein. Wenn nicht, dann nicht», sagte der 36 Jahre alte Spanier am Sonntag in Paris nach seinem Finalsieg gegen den Norweger Casper Ruud. Alles hänge davon ab, ob eine geplante Behandlung an seinem verletzten Fuß in der kommenden Woche anschlage oder nicht. Wimbledon beginnt am 27. Juni.

Ukraine verpasst WM-Teilnahme nach 0:1 in Wales

CARDIFF: Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat die Weltmeisterschaften Ende des Jahres in Katar verpasst.

Das Team von Trainer Oleksandr Petrakow verlor am Sonntag das Playoff-Finale gegen Wales in Cardiff mit 0:1 (0:1); die Waliser buchten damit das letzte europäische WM-Ticket, für die Ukraine war es das zweite Pflichtspiel seit der russischen Invasion.

Paris-Champion Nadal will trotz Fußproblemen um Karriere «kämpfen»

PARIS: Tennis-Superstar Rafael Nadal hat seine Zukunft nach dem 14. Triumph bei den French Open offen gelassen und will trotz chronischer Fußbeschwerden versuchen, die Karriere fortzusetzen. «Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich werde weiter kämpfen», sagte der 36 Jahre alte Spanier am Sonntag in Paris zum Abschluss seiner Dankesrede. Im Finale bezwang Nadal den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:3, 6:0.

Noch Mitte Mai hatte er nach seinem Achtelfinal-Aus beim Turnier in Rom eine Teilnahme in Paris selbst in Frage gestellt. Zu stark waren die Schmerzen. «Für mich persönlich ist es sehr schwer, meine Gefühle zu beschreiben», sagte Nadal nun. Er habe niemals daran geglaubt, im Alter von 36 Jahren noch wettbewerbsfähig zu sein. Mit seinem 22. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier baute Nadal den Rekord im Herrentennis aus.

PARIS: Rafael Nadal hat zum 14.

Mal die French Open gewonnen. Der spanische Sandplatz-König besiegte am Sonntag in einem einseitigen Endspiel in Paris den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:3, 6:0. Mit seinem 22. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier baute Nadal den Rekord im Herrentennis aus. Nach 2:18 Stunden verwandelte der 36-Jährige seinen zweiten Matchball. Im Halbfinale gegen Alexander Zverev war Nadal noch deutlich mehr gefordert worden, bis der deutsche Olympiasieger gegen Ende des zweiten Satzes verletzt aufgeben musste.

Rot-Weiss Köln verteidigt Herren-Titel bei Hockey-Meisterschaft

BONN: Die Herren von Rot-Weiss Köln sind zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte deutscher Feldhockey-Meister. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag im Endspiel in Bonn mit 1:0 (0:0) gegen den Hamburger Polo Club durch. Den Siegtreffer erzielte Florian Adrians erst 6:45 Minuten vor Schluss in Unterzahl. Zuvor hatten die spielerisch überlegenen Kölner acht Strafecken gegen die starke Defensive des Endrunden-Neulings vergeben. Im Spiel um Platz drei besiegte der Harvestehuder THC den Mannheimer HC mit 4:2 (2:0) und sicherte sich das neben den Finalisten noch verbleibende Ticket für die Euro Hockey League (EHL).

Show von Triathlet Blummenfelt - Sieben-Stunden-Marke unterboten

KLETTWITZ: Der norwegische Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt hat beim Triathlon-Event in der Lausitz für einen neuen Höhepunkt gesorgt. Der 28 Jahre alte Olympiasieger benötigte am Sonntag für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 6:44:26 Stunden. Blummenfelt blieb damit klar unter der magischen Marke von sieben Stunden und noch deutlich unter der Ironman-Bestzeit von 7:21:12 Stunden, die er selbst bei seinem Debüt über die Distanz im November vergangenen Jahres in Cozumel aufgestellt hatte. Auch Joe Skipper aus Großbritannien schaffte es in 6:47:36 Stunden noch klar in unter sieben Stunden ins Ziel.

Sagosen-Verletzung überschattet Derby-Sieg der Kieler Handballer

KIEL: Handball-Bundesligist THW Kiel hat den nächsten Schritt zur Champions-League-Qualifikation gemacht. Der Rekordmeister feierte am Sonntag im Nordderby gegen den HSV Hamburg einen 29:22 (16:8)-Heimsieg und festigte so den zweiten Platz. Beste Werfer der Zebras waren Harald Reinkind und Magnus Landin mit je fünf Treffern. Für die Hamburger war Casper Mortensen zehnmal erfolgreich. Überschattet wurde die Partie durch die Verletzung des Kielers Sander Sagosen. Der Norweger musste mit dem Verdacht auf eine Fraktur im linken Sprunggelenk vom Feld.

Sky: FC Augsburg vor Verpflichtung von Trainer Enrico Maaßen

AUGSBURG: Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung von Trainer Enrico Maaßen. Letzte Details für die Nachfolge von Markus Weinzierl seien noch zu klären, berichtete der TV-Sender Sky am Sonntag. Der 38 Jahre alte Maaßen ist derzeit Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Augsburger kommentierten den Bericht auf Anfrage nicht. Weinzierl hatte nach dem letzten Bundesligaspiel des FC Augsburg am 14. Mai gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:1) im TV-Sender Sky seinen Abschied verkündet.

Vor Nations League gegen England: Reus trainiert mit der Mannschaft

HERZOGENAURACH: Bundestrainer Hansi Flick kann wie erwartet vor dem Nations-League-Spiel gegen England mit Marco Reus planen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag via Twitter mitteilte, ist der Dortmunder einen Tag nach seiner Anreise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nach einem überwundenen Infekt hatte der 33 Jahre alte Offensivspieler zuletzt ein individuelles Training absolviert. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte am Samstagabend ohne Reus in Bologna 1:1 gegen Europameister Italien gespielt. Am Dienstag (20.45 Uhr) empfängt die DFB-Auswahl in München England zum zweiten Spiel in der Gruppe 3.

Moto2 in Barcelona: Schrötter Fünfter, Bradl bei MotoGP-Comeback raus

BARCELONA: Motorrad-Pilot Marcel Schrötter muss in der WM-Saison weiter auf seinen ersten Podiumsplatz warten. Der 29 Jahre alte Bayer aus Landsberg wurde am Sonntag in der Moto2-Klasse beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona Fünfter. Im Ziel hatte er auf seiner Kalex etwas weniger als eine Sekunde Rückstand auf den dritten Platz. In der Gesamtwertung blieb Schrötter nach dem neunten von 20 Rennen mit nun 75 Punkten auf Rang sieben. Das nächste Rennen findet am 19. Juni auf dem Sachsenring statt. Sieger in Barcelona wurde der Italiener Celestino Vietti. Durch seinen dritten Saisonerfolg ist er mit 133 Zählern wieder alleiniger Führender im Klassement vor dem Japaner Ai Ogura (117 Punkte).

Mischa Zverev: Sogar Boris Becker meldete sich bei Bruder Alexander

PARIS: Nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Halbfinale der French Open hat Alexander Zverev sogar vom derzeit im Gefängnis sitzenden Boris Becker aufmunternde Worte erhalten. «Auch eine Nachricht von Boris hat er bekommen. Boris hat gesagt, er hat das Turniergeschehen verfolgt und wünscht Sascha alles Gute und eine schnelle und gute Genesung», sagte Zverevs Bruder und Manager Mischa Zverev am Sonntag als TV-Experte bei Eurosport.

Becker war Ende April in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, von der die zweite Hälfte voraussichtlich auf Bewährung ausgesetzt werden soll. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Becker sitzt im Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich von London.

Zverev war am Freitag in Paris im Halbfinale gegen den Spanier Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte die Partie im Stade Roland Garros aufgeben müssen. Am Samstag teilte der Olympiasieger mit, das er sich mehrere Seitenbänder im Fuß gerissen habe. Eine genaue Diagnose und die Antwort auf die Frage, wie lange Zverev pausieren muss, sollen weitere Untersuchungen in Deutschland am Montag ergeben.

Mischa Zverev glaubt aber, dass seinen Bruder die Verletzung nicht aus der Bahn werfen wird. «Ich glaube, er wird noch stärker zurückkommen, noch erwachsener, noch ruhiger, selbstbewusster», sagte Mischa Zverev.

Basketball-Profis der Boston Celtics erinnern an inhaftierte Griner

SAN FRANCISCO: Mit einer T-Shirt-Aktion haben Spieler der Boston Celtics an die in Moskau inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner erinnert. Im Training für das zweite Playoff-Finale in der NBA bei den Golden State Warriors trugen mehrere Profis der Celtics am Samstag (Ortszeit) T-Shirts mit der Aufschrift «Wir sind BG». Griner befindet sich seit mehr als 100 Tagen in einem russischen Gefängnis. Die zweimalige Olympiasiegerin und Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war am 17. Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden.

Medien: Manchester United will Dänen-Star Eriksen

LONDON: Fast genau ein Jahr nach seinem Zusammenbruch während des EM-Spiels gegen Finnland reißen sich namhafte Fußball-Clubs offenbar wieder um eine Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen. Nach einem Bericht des «Sunday Mirror» sind Manchester United und der neue Trainer Erik ten Hag besonders stark an dem 30 Jahre alten Mittelfeldspieler interessiert. Auch eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur ist in England im Gespräch. Eriksen hatte am 12. Juni 2021 in Kopenhagen in der ersten Halbzeit des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) einen Herzstillstand erlitten und war auf dem Spielfeld zusammengebrochen.

Draisaitl verliert mit Oilers auch drittes NHL-Halbfinalspiel

EDMONTON: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben kaum noch Chancen auf das Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der deutsche Nationalspieler verlor am Samstag (Ortszeit) mit den Oilers auch das dritte Playoff-Halbfinale gegen die Colorado Avalanche. Das Team mit dem deutschen Profi Nico Sturm siegte in Edmonton 4:2 und benötigt nur noch einen Erfolg zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup.

TV-Quote: RTL-Übertragung des Klassikers gegen Italien Tagessieger

HAMBURG: Die RTL-Übertragung des Fußball-Klassikers zwischen Europameister Italien und Deutschland war die quotenstärkste TV-Sendung am Samstag. Die absolute Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern lag aber unter der des vorherigen Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft Ende März in den Niederlanden. Das 1:1 des DFB-Teams in Bologna zum Auftakt der Nations League sahen in der zweiten Halbzeit nach Angaben der AGF Videoforschung im Schnitt 6,7 Millionen Interessierte bei RTL. Das entsprach einem Marktanteil von 29,9 Prozent.

Mané mahnt zum Abwarten: Stehe immer noch bei Liverpool unter Vertrag

DAKAR: Der mit Bayern München in Verbindung gebrachte Stürmer Sadio Mané hat Spekulationen über einen Abschied vom FC Liverpool erst einmal gedämpft. Nach dem 3:1-Sieg mit Senegals Fußball-Nationalmannschaft in einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen den Benin stellte Mané am Samstag damit Aussagen vom Vortag klar. Mané hatte zuvor alle drei Tore für den Titelverteidiger erzielt. «Meine Kommentare von gestern sind wahrscheinlich schon einmal um die Welt gegangen, aber ich wollte klarstellen, dass ich immer noch bei Liverpool unter Vertrag stehe und großen Respekt für den Verein habe. Wie ich schon zuvor gesagt habe - jetzt heißt es abwarten», sagte der Außenangreifer.

Farke legt als Trainer bei Borussia Mönchengladbach los

MÖNCHENGLADBACH: Daniel Farke startet mit Vorfreude und Demut in seinen neuen Job als Cheftrainer von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. «Es ist ein Moment, der mich mit Freude und ein Stück weit Stolz erfüllt», sagte der 45-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntag: «Ich gehe diese Aufgabe mit einer großen Dankbarkeit für das Vertrauen an. Hoffentlich können wir diesen Verein gemeinsam in eine gute Zukunft führen.» Der 45-Jährige unterschrieb am Samstag einen Vertrag bis 2025 und folgt auf Adi Hütter, von dem sich der Club vom Niederrhein am Ende einer mäßigen Spielzeit getrennt hatte.

Nach Niederlage im Einzel: Coco Gauff verliert auch Doppel-Finale

PARIS: Nach ihrer Niederlage im Einzel hat die Amerikanerin Coco Gauff bei den French Open auch das Finale im Doppel verloren.

Die 18-Jährige unterlag am Sonntag in Paris zusammen mit ihrer Landsfrau Jessica Pegula gegen das französische Duo Caroline Garcia und Kristina Mladenovic mit 6:2, 3:6, 2:6. Im Einzel hatte sich Gauff am Samstag der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek mit 1:6, 3:6 geschlagen geben müssen.

Swiatek von Lewandowski-Besuch überwältigt - «Hoffe, er hatte Spaß»

PARIS: Iga Swiatek konnte gar nicht fassen, wen sie da auf einmal auf der Tribüne vor sich hatte. Der wechselwillige Bayern-Star Robert Lewandowski war nach Paris gekommen, um die 21 Jahre alte Polin Tennis spielen zu sehen. «Ich bin überwältigt», sagte die polnische French-Open-Siegerin nach ihrem Triumph im Stade Roland Garros gegen die Amerikanerin Coco Gauff.

«Wow! Er ist seit so vielen Jahren ein Superstar in unserem Land. Es ist um ehrlich zu sein schwer zu glauben, dass er extra gekommen ist, um mich zu sehen», sagte Swiatek. «Ich weiß nicht, ob er ein großer Tennis-Fan ist», sagte die Weltranglisten-Erste. «Aber ich hoffe, er hatte Spaß und kommt wieder.»

Lewandowski machte auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck und umarmte Swiatek nach deren Titelgewinn. «Ich bin sehr froh, dass ich es mir live anschauen konnte», sagte der 33-Jährige bei Eurosport. «Ich mag Tennis. Als Kind habe ich öfter gespielt», sagte der Fußball-Torjäger, der sich über eine kleine Trainingssession mit der derzeit besten Tennisspielerin der Welt freuen würden. «Das wäre fantastisch.»