Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Bierhoff: DFB wird nicht an Terminplan rütteln - Spieler ohne Urlaub

BERLIN: Der DFB sieht derzeit keine Alternativen für den umstrittenen Restart der Nationalmannschaft nach der Corona-Pause. «Es gibt viele vertragliche Verpflichtungen gegenüber Partnern», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Sonntag zu den vom europäischen Verband UEFA veröffentlichten Terminkalender. Das Team von Joachim Löw soll am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in der Schweiz in die neue Nations League starten. Bayern-Trainer Hansi Flick und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sehen die Ansetzung angesichts des Champions-League-Turnier bis 23. August höchst problematisch. Die Spieler würden danach unbedingt Urlaub brauchen.

Klinik: Zanardis Zustand nach Operation weiter kritisch

SIENA: Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem schweren Unfall weiter in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Wie das Krankenhaus Siena am Sonntag mitteilte, zeigen die laufenden neurologischen Untersuchungen eine «gewisse Stabilität». Diese Daten müssten aber mit Vorsicht aufgenommen werden. Der 53 Jahre alte Italiener ist weiter im künstlichen Koma. Der viermalige Paralympicssieger, der 2001 bei einem tragischen Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verlor, hatte am Freitag die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lkw kollidiert. Dabei erlitt er ein massives Kopf- und Gesichtstrauma.

RTL steigt aus der Formel-1-Berichterstattung aus

BERLIN: RTL stellt zum Ende der Saison seine Live-Berichterstattung von der Formel 1 ein. Das gab der TV-Sender am Sonntag bekannt. RTL hatte die wichtigste Motorsport-Serie seit 1991 übertragen. Wo die Formel 1 von 2021 an gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. «Wenn Konkurrenten im Spiel sind, die bereit sind, das Doppelte zu bieten, muss man sich mit einem Ausstiegsszenario zwangsläufig auseinandersetzen», sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe.

Werner-Berater Förster verteidigt Verzicht auf Champions League

LEIPZIG: Timo Werners Berater Karlheinz Förster hat den Verzicht seines Schützlings auf das Blitzturnier der Champions League im August verteidigt. «Es wäre für Timo alles andere als ein guter Start bei seinem neuen Club gewesen, wenn er nach dem Urlaub erst noch für die Vorbereitung und die Champions League nach Leipzig hätte zurückzukehren sollen», sagte Förster am Sonntag «Sport1». Werner wird in der kommenden Saison für den FC Chelsea spielen. Der Club aus der englischen Premier League verpflichtete den Nationalspieler dank einer Ausstiegsklausel für 53 Millionen Euro.

Betis trennt sich von Trainer Rubi - Sportdirektor Trujillo übernimmt

SEVILLA: Kurz nach der 0:1-Niederlage gegen Athletic Bilbao hat der spanische Fußball-Erstligist Real Betis Sevilla die Trennung von Trainer Rubi bekanntgegeben. Bis zum Ende der laufenden Saison ist auch schon ein Nachfolger gefunden: Alexis Trujillo, ehemaliger Betis-Spieler und bislang Sportdirektor, werde die Mannschaft vorerst trainieren, heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Union Berlin akzeptiert Geldstrafe nach Corona-Verstößen

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Geldstrafen wegen der Verstöße gegen die Corona-Vorschriften durch die Deutsche Fußball Liga akzeptiert. «Die bewegt sich im fünfstelligen Bereich insgesamt, wenn man alles zusammenaddiert», sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Samstag im ZDF-Sportstudio. Die Union-Profis Christopher Trimmel und Sheraldo Becker sowie der Club selbst waren am Freitag bestraft worden. Die beiden Union-Spieler «hatten nach dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn 07 offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards» sowie insbesondere gegen das DFL-Konzept verstoßen, hatte die DFL mitgeteilt.

Lewis Hamilton ruft Kommission im Kampf gegen Rassismus ins Leben

LONDON: Weltmeister Lewis Hamilton will mit der Gründung einer Kommission mehr Schwarzen den Weg in die Formel 1 ebnen. Er wolle dafür sorgen, dass der Motorsport in 20 Jahren «so divers sein wird, wie es die komplexe und multikulturelle Welt ist, in der wir leben», schrieb der 35 Jahre alte Brite in einem Gastbeitrag für die «Sunday Times». Die Kommission soll gemeinsam mit der Königlichen Akademie für Ingenieurwissenschaft untersuchen, wie mithilfe des Motorsports mehr junge Schwarze für Wissenschaft, Technik und Mathematik begeistert werden könnten.

Routinier Langer fällt bei Golf-Turnier in Hilton Head Island zurück

HILTON HEAD ISLAND: Deutschlands Golf-Routinier Bernhard Langer hat beim PGA-Turnier in Hilton Head Island vor der Finalrunde den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Der 62-Jährige aus Anhausen spielte am Samstag (Ortszeit) bei dem mit 7,1 Millionen Dollar dotieren Turnier eine 71er-Runde und fiel mit insgesamt 207 Schlägen vom 28. auf den geteilten 63. Rang zurück.

Ski-Ass Rebensburg gegen WM in Olympia-Winter 2022: «Unmöglich»

München (dpa) - Die deutsche Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat sich deutlich gegen eine Verlegung der WM in Cortina d'Ampezzo von 2021 auf 2022 ausgesprochen. Die Organisatoren in den Dolomiten wollen die Titelkämpfe um ein Jahr verschieben, um in der Corona-Krise weniger Risiko einzugehen. 2022 würden dann aber Olympia und WM in einen Winter fallen. «Als Sportlerin kann ich definitiv sagen, dass es unmöglich ist, dass die Olympischen Winterspiele und die Ski-Welttitelkämpfe im gleichen Jahr stattfinden», sagte Rebensburg (30) dem Internet-Portal skiweltcup.tv am Wochenende.