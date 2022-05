Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.22 | Überblick

Hertha BSC verpasst Vorentscheidung im Abstiegskampf

BERLIN: Hertha BSC hat mit Trainer Felix Magath einen vorentscheidenden Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga in letzter Minute verpasst. Die Berliner kamen am Samstag beim Mitkonkurrenten Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinaus und liegen zwei Spieltage vor Saisonende weiter vier Punkte vor der Abstiegszone. Der VfB Stuttgart bleibt nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg zwei Zähler vor Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Meister FC Bayern München bot beim 1:3 beim FSV Mainz 05 eine enttäuschende Leistung. Der SC Freiburg darf nach einem 4:3 in Hoffenheim weiter vom Einzug in die Champions League träumen.

Aufstiegsanwärter Darmstadt schießt Aue in die 3. Liga

DARMSTADT: Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verschafft und den FC Erzgebirge Aue vorzeitig in die 3. Liga geschossen. Die Hessen feierten am Samstagabend ein fulminantes 6:0 und verbesserten sich auf den zweiten Platz. Die Sachsen müssen nach sechs Jahren dagegen wieder aus der 2. Bundesliga absteigen. Vor den abschließenden zwei Saisonspielen verdrängten die Lilien dank des besseren Torverhältnisses den punktgleichen SV Werder Bremen vom direkten Aufstiegsplatz und verschafften sich wieder ein Drei-Punkte-Polster vor den Rivalen Hamburger SV und FC St. Pauli.

Real Madrid vorzeitig wieder spanischer Meister

MADRID: Real Madrid ist zum 35. Mal spanischer Fußballmeister. Die Königlichen sicherten sich am Samstag durch ein 4:0 gegen Espanyol Barcelona schon vier Spieltage vor Saisonende den Titel. Die Verfolger FC Sevilla und FC Barcelona können den Rekordmeister im Endspurt nun auch rechnerisch nicht mehr einholen. Real-Trainer Carlo Ancelotti komplettierte damit seine Titelsammlung in den fünf großen europäischen Ligen. Nach Meisterschaften in Italien mit dem AC Mailand, England mit dem FC Chelsea, Frankreich mit Paris Saint-Germain und Deutschland mit dem FC Bayern München gewann der 62-Jährige nun auch Spaniens Liga.

BR Volleys erneut deutscher Volleyball-Meister

BERLIN: Die Berlin Volleys sind erneut deutscher Volleyball-Meister. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im entscheidenden Playoff-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22) durch und beendete damit die Endspielserie mit 3:2-Siegen. Vor 8553 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle beendete der überragend auftrumpfende Volleys-Außenangreifer Timothee Carle die Partie mit dem zweiten Matchball. Es war der zwölfte Titelgewinn für die Berliner und der sechste in Serie.

Snooker-WM: O'Sullivan und Trump im Endspiel

SHEFFIELD: Der Snooker-Weltranglistenerste Ronnie O'Sullivan und Judd Trump bestreiten das Endspiel der Snooker-WM in Sheffield. Der 46 Jahre alte O'Sullivan setzte sich am Samstagabend souverän mit 17:11 gegen seinen schottischen Dauerrivalen John Higgins durch. Der Engländer hat die Weltmeisterschaft im berühmten Crucible Theatre bereits sechsmal gewonnen und könnte mit einem weiteren Triumph zu Rekordsieger Stephen Hendry aufschließen. Das zweite Halbfinale ging über die volle Distanz. Trump siegte 17:16 gegen den Waliser Mark Williams.

Eishockey-Team verliert in WM-Vorbereitung erneut gegen Slowakei

DRESDEN: In der komplizierten WM-Vorbereitung hat das unerfahrene deutsche Eishockey-Nationalteam ein Erfolgserlebnis gegen die Slowakei knapp verpasst. Die Rumpfmannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm verlor am Samstag in Dresden 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) gegen eine Auswahl des Olympia-Dritten. Vor 2300 Zuschauern lagen die Gastgeber dank der Tore des Nürnbergers Tim Fleischer (15. Minute) und des Iserlohners Taro Jentzsch (33.) zweimal vorn. Im Schlussdrittel steigerte sich die deutsche Auswahl und setzte die Gäste phasenweise unter Druck, musste aber in der 57. Minute das 2:3 von Oliver Okuliar hinnehmen.

Abstieg von Norwich City aus Premier League besiegelt

LONDON: Norwich City steht vier Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger aus der englischen Premier League fest. Der Aufsteiger hat nach dem 0:2 (0:1) bei Aston Villa am Samstag 13 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und muss damit nach nur einer Saison das Fußball-Oberhaus wieder verlassen. Ollie Watkins (41. Minute) und Danny Ings (90.+3) besiegelten mit ihren Toren für die Gastgeber den endgültigen Abstieg des Teams von Trainer Dean Smith. Der Coach hatte im November den Deutschen Daniel Farke ersetzt, schaffte aber keine echte sportliche Wende.