Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Nach 5:0 gegen Austria Wien: RB Salzburg wieder Meister

SALZBURG: Red Bull Salzburg hat seine beeindruckende Titelsammlung erweitert und ist zum 13. Mal seit 2007 Fußballmeister in Österreich. Die Mannschaft des deutschen Trainers Matthias Jaissle verteidigte ihren Titel am Sonntag mit einem standesgemäßen 5:0 (3:0) gegen Austria Wien. Mit nunmehr 45 Punkten in der Meisterschaftsrunde ist der Serienmeister aus der Mozartstadt nicht mehr einzuholen.

«Es ist ein sehr emotionaler Moment. Das haben sich die Jungs über die gesamte Saison verdient. Heute dürfen sie mal richtig feiern», sagte Coach Jaissle. «Diese Leistung haben uns im Sommer nicht so viele zugetraut. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir mit dieser sehr jungen Mannschaft den Titel geholt haben», fügte der 34 Jahre alte Trainer hinzu.

Noah Okafor (2. Minute), DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi (18.), der in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund wechseln könnte, Luka Sucic (28.) sowie Brenden Aaronson (54.) und Mohamed Camara (85.) jeweils per Foulelfmeter steuerten die Tore zum überlegenen Heimsieg bei.

Im März waren die Salzburger gegen den deutschen Serienmeister FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League krachend ausgeschieden: Dem 1:1 im Hinspiel folgte eine 1:7-Klatsche in München.