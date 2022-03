Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Berger über Vettels Formel-1-Zukunft: «Frage der Motivation»

SAKHIR: Der frühere Formel-1-Pilot Gerhard Berger traut Sebastian Vettel noch viele Jahre in der Motorsport-Königsklasse zu. Der Österreicher nannte am Rande des Grand Prix von Bahrain den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso als Beispiel. Der Spanier fährt mit 40 Jahren noch für Alpine. Es sei bei Vettel eine «Frage der Motivation», sagte Berger.

Aston-Martin-Fahrer Vettel ist 34 Jahre alt, fehlt in Bahrain aber wegen eines positiven Corona-Tests. Im Alter mache man «wahnsinnig viel mit Erfahrung» wett, bemerkte der DTM-Boss. «Alonso ist ein gutes Beispiel», sagte Berger und ergänzte mit Blick auf Vettel: «Da geht noch ein bisschen was, wenn er will.»

Vettel war zur Saison 2021 von Ferrari zu Aston Martin gewechselt. Der Heppenheimer unterschrieb einen Vertrag für «2021 und darüber hinaus». Vettel selbst will mit dem englischen Werksteam wieder um Podestplätze kämpfen können.

Berger traut Mick Schumacher im verbesserten Haas in diesem Jahr einiges zu. «Es soll unbedingt der nächste Schritt werden. Ich glaube, es ist grundsätzlich sportlich gesehen für Mick nicht schlecht, dass (Kevin) Magnussen dazukommt, weil Magnussen eine bekannte Größe ist und als Junger muss man den schlagen», sagte der 62-Jährige. Den dänischen Teamkollegen zu distanzieren, sei jedoch «kein Selbstläufer, aber das ist der nächste Schritt, den er versuchen muss.» Berger drückt Schumacher dabei die Daumen.

Früherer Weltmeister Sturm: Würde nicht gegen Russen boxen

KÖLN: Aufgrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine zieht der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm sportliche Konsequenzen. «Ich würde aktuell nicht gegen einen russischen Boxer in den Ring steigen», sagte der 43-Jährige der «Bild am Sonntag». «Wir sind solidarisch mit dem Volk der Ukraine und haben mit der LIB Boxpromotion einen Hilfskonvoi organisiert. Drei Tonnen Hilfsgüter wurden an die ukrainische Grenze gebracht und 98 Flüchtlinge nach Hamburg geholt. Krieg ist eine grauenhafte Sache, vor allem für Kinder und ältere Menschen.»

Sturms nächster Gegner ist der Ungar Istvan Szili. Am 26. März geht es in der Dortmunder Westfalenhalle in dem Ausscheidungskampf um die Chance auf ein WM-Duell. «Sollte ich da gewinnen, geht es um die IBO-WM. Wenn es mit einer Titelvereinigung klappen sollte, wäre das super. Zunächst möchte ich aber meinen sechsten WM-Titel», sagte Sturm. 2019 saß der einstige Champion der Verbände WBO, WBA und IBF mehr als acht Monate in Untersuchungshaft und wurde später wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen. Sein Comeback gab Sturm im Dezember 2020.

FC Bayern distanziert BVB vorerst: 4:0-Heimsieg gegen Union

MÜNCHEN: Meister FC Bayern München hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstag im Topspiel des 27. Spieltags deutlich mit 4:0 (3:0) gegen den 1. FC Union Berlin und baute den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund zumindest vorerst auf sieben Punkte aus. Der BVB muss am Sonntag beim 1. FC Köln antreten. Zuletzt hatten die Münchner in der Liga zweimal in Serie nur Remis gespielt.

Leclerc holt erste Formel-1-Pole des Jahres - Verstappen Zweiter

SAKHIR: Der Monegasse Charles Leclerc ist zur ersten Pole Position der neuen Formel-1-Saison gerast. Der Ferrari-Pilot startet am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) zum Grand-Prix-Auftakt von Bahrain von ganz vorne. Es war seine zehnte Karriere-Pole. Leclerc verwies am Samstag Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter unter dem Flutlicht des Bahrain International Circuits wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz. Vizeweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes landete auf dem fünften Rang. Haas-Pilot Mick Schumacher war in der zweiten K.o.-Runde ausgeschieden und auf Platz zwölf gefahren. Nico Hülkenberg als Aston-Martin-Ersatz für den corona-erkrankten Sebastian Vettel wurde 17.

Heimsieg für Hertha noch ohne Magath - VfB klettert auf Rang 14

BERLIN: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Felix Magath gleich den ersten Sieg seit Mitte Dezember geholt. Magath fehlte nach seiner Corona-Infektion am Samstag zwar im Stadion, die Hertha setzte sich nach zuvor zehn sieglosen Partien dennoch mit 3:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch und kletterte auf den Relegationsrang 16. Arminia Bielefeld rutschte dagegen am 27. Spieltag nach einem 0:4 (0:1) beim FSV Mainz 05 und der vierten Niederlage in Serie auf Platz 17 ab. Den größten Sprung im Tabellenkeller machte der VfB Stuttgart, der durch ein spätes 3:2 (1:2) gegen den FC Augsburg mit dem Gegner gleichzog und nun 14. ist. Tabellenletzter bleibt die SpVgg Greuther Fürth, die sich immerhin ein 0:0 gegen den SC Freiburg erkämpfte.

Chelsea nach 2:0 beim FC Middlesbrough im Halbfinale des FA Cups

MIDDLESBROUGH: Club-Weltmeister FC Chelsea steht im Halbfinale des englischen FA Cups. Der zum Verkauf stehende Fußballverein aus London, der von der britischen Regierung wegen seines russischen Inhabers Roman Abramowitsch mit harten Sanktionen belegt wurde und vor einer ungewissen Zukunft steht, setzte sich im Viertelfinale bei Zweitligist FC Middlesbrough am Samstag souverän mit 2:0 (2:0) durch. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug der Blues in der Champions League beim OSC Lille trafen Romelu Lukaku (15. Minute) und Hakim Ziyech (31.) im Riverside-Stadion für die überlegene Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel.

Kraft siegt beim Skifliegen in Oberstdorf - Geiger auf Rang neun

OBERSTDORF: Skispringer Karl Geiger hat beim Heim-Skifliegen in Oberstdorf nur den neunten Platz belegt. Im engen Rennen um den Sieg im Gesamtweltcup landete er damit aber zumindest einen Platz vor dem führenden Japaner Ryoyu Kobayashi und holte drei Punkte auf. In der Gesamtwertung hat der zweitplatzierte Geiger bei noch drei ausstehenden Einzelwettkämpfen nun 55 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Den Sieg sicherte sich am Samstag in Oberstdorf der Österreicher Stefan Kraft vor den beiden Slowenen Ziga Jelar und Timi Zajc.

Schiedsrichter Zwayer nach Tor-Kuriosum: «Fehlfunktion vorgelegen»

MAINZ: Schiedsrichter Felix Zwayer hat das Tor-Kuriosum beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld (4:0) mit Schwächen der Technik erklärt. «Der Anbieter muss das auswerten. Wir haben gehört, dass das System im Lauf des Spiels überprüft wurde und dass tatsächlich eine Fehlfunktion vorgelegen hat», sagte Zwayer am Samstag. Zuvor hatte die Torlinientechnik bei einem Kopfball von Moussa Niakhaté ein Alarmsignal gegeben, obwohl der Ball offensichtlich nicht vollständig hinter der Linie war. Nach Sichtung der Videobilder am Spielfeldrand hatte Zwayer das Tor zum vermeintlichen 2:0 wieder aberkannt.

Kein Sieg für deutsche Handballer gegen Ungarn

GUMMERSBACH: Deutschlands Handballer haben im ersten Länderspiel nach der chaotischen Corona-EM keinen Sieg landen können. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam am Samstag vor 2468 Zuschauern in Gummersbach gegen Ungarn nur zu einem 31:31 (17:16). Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren die Rückraumspieler Fabian Wiede mit neun Toren und Julius Kühn (5). Am Sonntag (17.15 Uhr) stehen sich beide Mannschaften in Kassel erneut gegenüber.

Werder Bremen gewinnt Spitzenspiel gegen zehn Darmstädter

BREMEN: Werder Bremen hat auch ohne fünf Stammspieler das Zweitliga-Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 gewonnen und dadurch zum neuen Tabellenführer FC St. Pauli aufgeschlossen. Vor 41.000 Zuschauern siegte der Aufstiegsfavorit am Samstagabend verdient mit 1:0 (0:0) und profitierte dabei auch von einer frühen Roten Karte für den Darmstädter Klaus Gjasula in der 23. Minute. Die Lilien waren bis dahin das bessere Team, kassierten unter wachsendem Druck aber kurz nach der Pause das entscheidende Gegentor durch Niclas Füllkrug (52.). Torwart Marcel Schuhen verhinderte eine höhere Niederlage.

Jacobs sprintet zu WM-Titel über 60 Meter - Kugelstoß-Überraschung

BELGRAD: 100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien ist nun auch 60-Meter-Weltmeister in der Halle. Jacobs siegte am Samstagabend in Belgrad in 6,41 Sekunden vor Titelverteidiger und 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman aus den USA. Der zeitgleiche Amerikaner lag am Ende nur hauchdünn hinter Jacobs. Auf Rang drei lief Marvin Bracy aus den USA in 6,44 Sekunden. Der deutsche Sprinter Aleksandar Askovic hatte es nicht in den Endlauf geschafft. Der für München startende Askovic belegte in seiner Geburtsstadt Belgrad am Samstag in 6,62 Sekunden den vierten Rang in seinem Halbfinale.

Salihamidzic zur Kaderplanung: «Wir haben eine schwierige Phase»

MÜNCHEN: Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich zurückhaltend über mögliche Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer geäußert. «Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen. Wir haben natürlich Pandemie, die ist immer noch. Wir haben immer noch nicht ein volles Stadion. Wir haben eine schwierige Phase, finanziell. Wir werden versuchen, unseren Weg zu gehen», sagte Salihamidzic beim TV-Sender Sky am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin am Samstag.