Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Deutschland Siebter im Medaillenspiegel bei den Paralympics

PEKING: Das deutsche Team hat bei den Winter-Paralympics in Peking Platz sieben im Medaillenspiegel erreicht. Mit vier Goldmedaillen, achtmal Silber und siebenmal Bronze konnte sich die Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, durchaus überraschen. Mit insgesamt 19 Medaillen egalisierten die Athletinnen und Athleten aus Deutschland die Anzahl der Podestplätze von Pyeongchang vor vier Jahren.

Erfolgreichste deutsche Sportlerin war Anna-Lena Forster. Die Monoskifahrerin kam auf zwei Gold- und zwei Silbermedaillen. Die erst 15 Jahre alte Linn Kazmeier (Langlauf) und die drei Jahre ältere Leonie Walter (Biathlon) holten ebenfalls Gold.

Mit deutlichem Abstand gewann China (18/20/23) den Medaillenspiegel, gefolgt von der Ukraine (11/10/8) und Kanada (8/6/11).

Paralympics: Eine halbe Millionen PCR-Tests, sechs positive Fälle

PEKING: Die Paralympischen Winterspiele in Peking sind nahezu coronafrei geblieben. Nach einer offiziellen Erhebung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wurden bis einschließlich Samstag während der Spiele 519.486 Tests entnommen. Davon waren sechs positiv, davon fünf Athleten oder Offizielle.

Etwas höher war noch die Zahl der Tests am Flughafen bei der Einreise. Von 2331 getesteten Personen waren 18 positiv, 16 davon waren Sportler und Personen aus dem offiziellen Stab. Die deutsche Delegation hatte bis zum Samstag keinen positiven Test zu beklagen.

Paralympics: Ukrainer wollen zuerst nach Hause - Viele Hilfs-Angebote

PEKING: Die ukrainischen Sportler werden nach den Paralympics wohl zunächst einmal in die Heimat fliegen, aber nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. «Sie wissen, dass sie nicht in die Kriegsgebiete reinkönnen», berichtete Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) der Deutschen Presse-Agentur: «Sie werden wohl erst gesammelt in eine Unterkunft in einem anderen Teil des Landes gehen. Natürlich ändert sich vieles täglich. Aber mein Präsidenten-Kollege sagte mir: «Das ist wahrscheinlich unser Weg.»»

Danach werde man schauen, wie es weitergeht. «Wir wollen auf jeden Fall helfen und werden dazu den bestmöglichen Weg finden», versprach Beucher: «Es geht um Autos, um Wohnraum, das ist alles im Fluss.» Zudem habe es schon Angebote wie von den Eltern der Rekord-Paralympicssiegerin Verena Bentele gegeben, Sportler aufzunehmen.

«Die französische Teamleitung hat den Ukrainern angeboten, mit der kompletten Mannschaft nach Frankreich zu kommen», sagte Beucher: «Aber viele von ihnen wollen in der Ukraine bleiben. Sie müssen jetzt freilich erst mal sehen, inwiefern das möglich ist.»

Überschattet vom Ukraine-Krieg: Paralympics in Peking werden beendet

PEKING: In Peking enden am Sonntag die Paralympischen Winterspiele von Peking.

Ab 20 Uhr chinesischer Zeit (13 Uhr MEZ/ARD) steigt im «Vogelnest» genannten Olympiastadion die Abschluss- Zeremonie der Spiele, die vor allem vom Ukraine-Krieg und dem damit auch folgenden Ausschluss der Teams aus Russland und Belarus überlagert wurden. Die sportlichen Erwartungen hat Deutschland derweil übererfüllt. Mit einem nach Rücktritten, Krankheiten und Verletzungen dezimierten Team erreichte der Deutsche Behindertensportverband schon vor dem letzten Wettkamp-Tag die Zahl der 19 Medaillen von Pyeongchang 2018 und belegte Rang sieben im Medaillenspiegel.