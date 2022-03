Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Paralympics: Verbands-Chef Beucher vom Start «freudig überrascht»

YANQING: Deutschlands Verbands-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat ein mehr als positives Fazit des ersten Wettkampf-Wochenendes bei den Winter-Paralympics in Peking gezogen. «Wir waren sowas von freudig überrascht, am ersten Tag mit vier Medaillen loszulegen», sagte Beucher am Sonntag. «Der Start ist vollkommen okay», erklärte auch Chef de Mission Karl Quade: «Schade, dass es noch zu keinem ersten Platz gereicht hat. Aber abgerechnet wird am Schluss.»

Insgesamt hat der Deutsche Behindertensportverband am Auftakt-Wochenende fünf Medaillen gewonnen, vier silberne und einmal Bronze. Weil Gold fehlt, belegt Deutschland nur Rang zwölf im Medaillenspiegel. In Bezug auf die Anzahl der Podestplätze waren aber nur China (16), die Ukraine (7) und Kanada (6) erfolgreicher.

Besonders überraschten am Samstag die jungen Biathleten mit drei Medaillen. Dass dies auch durch das Fehlen der ausgeschlossenen Russen begünstigt wurde, macht den Erfolg für Beucher nicht weniger wertvoll. «Ob verletzt oder nicht zugelassen, der Wettbewerb findet unter denen statt, die am Start sind», sagte er: «Und dass Fehlen der Russen ist ja nicht ungerecht und auch nicht unverschuldet.» Auch Quade erklärte: «Ja, das ergibt neue Möglichkeiten. Aber das gilt ja für alle.»

Dass Gold-Hoffnung Anna-Lena Forster bisher zweimal Silber geholt hat, werten beide nicht als Enttäuschung. «Das waren zwei starke Leistungen. Sie erfüllt ihre Favoritenrolle voll», sagte Beucher: «Es hätte beide Male auch Gold sein können. Und die Hoffnung besteht ja weiter.» Für Quade sind «zwei zweite Plätze ein herausragendes Ergebnis. Und ihre Spezial-Disziplinen kommen ja noch.»

Elf Hundertstel fehlen zu Gold: Forster holt erneut Para-Silber

YANQING: Zweiter Start, zweite Silbermedaille: Monoskifahrerin Anna-Lena Forster musste sich auch am zweiten Wettkampftag der Paralympics in Peking ihrer japanischen Rivalin Momoka Muraoka geschlagen geben. Im Super-G hatte die 26-Jährige aus Radolfzell am Sonntag ganze elf Hundertstelsekunden Rückstand. Auch am Samstag in der Abfahrt hatte Forster Silber hinter Muraoka geholt. Ihre beiden Spezial-Disziplinen Slalom und Super-Kombi kommen aber noch.

«Ich ärger mich schon ein bisschen über mich selbst», sagte Forster: «Es war so knapp und ich weiß, ich hab doch einiges liegenlassen. Aber hey, es ist eine Medaille, das ist doch schon cool.» Dass die Super-Kombi aufgrund der erwartbaren Witterungsbedingungen von Dienstag auf Montag vorverlegt wurde, fand sie eher nicht gut. «Ich hab mich schon ein bisschen auf den Tag Pause gefreut», sagte Forster, die eine Femurhypoplasie hat - ihr Oberschenkel ist stark verkürzt, im Schienbein fehlen Knochen, das rechte Bein komplett: «Aber wir müssen flexibel bleiben und ich bin bereit.»

Für die anderen deutschen Frauen waren Medaillen am Sonntag unerreichbar. Bei den Sehbehinderten wurde die Marburgerin Noemi Ristau Fünfte, in der stehenden Klasse belegte Anna-Maria Rieder aus Murnau ebenfalls Rang fünf, Andrea Rothfuss (Mitteltal-Obertal) wurde Neunte. «Heute bin ich gefahren wie auf rohen Eiern», sagte Rothfuss, die bei bisher vier Paralympics-Teilnahmen 13 Medaillen geholt hat: «Ich hab es bisher bei allen Spielen geschafft, mindestens eine Medaille zu holen», sagte die 32-Jährige: «Diesmal wird es so schwer wie nie. Aber der Traum lebt noch.»