Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Hertha-Lob für Seifert - Hoffen auf Spielbetrieb in «nächsten Wochen»

BERLIN: Michael Preetz, Geschäftsführer von Hertha BSC, hat den Kurs der Deutschen Fußball Liga in der Coronavirus-Krise begrüßt und hofft auf baldige Ausweitung des Trainingsbetriebs. «Ich finde, dass Christian Seifert einen herausragenden Job an der Spitze der DFL macht, gerade in diesen schwierigen Zeiten», sagte Preetz am Sonntag im «Doppelpass» von Sport1. Angesprochen auf ein Schreiben der DFL an die Vereine, sich mit Meinungsäußerungen zurückzuhalten, betonte der Manager der Berliner: «Es ist nicht sehr hilfreich, wenn jeder jetzt Ideen und Wasserstandsmeldungen gibt.» Über das Schreiben hatten mehrere Medien berichtet.

Can: Meisterschaft für BVB realistisch, Geisterspiele «ganz schlimm»

DORTMUND: Emre Can sieht mögliche Geisterspiele nicht als besonderen Nachteil für Borussia Dortmund an. In einem Interview der «Bild» am Sonntag betonte der deutsche Fußball-Nationalspieler zwar, dass Partien ohne Zuschauer «ganz schlimm» seien. «Aber da wir mit Corona wohl noch eine Zeit lang zu kämpfen haben, ist es besser, Geisterspiele zu haben als überhaupt keine Spiele», sagte der 26-Jährige. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft, die Can für den BVB für realistisch hält, seien Geisterspiele natürlich kein Vorteil für die Dortmunder. «Aber auch andere Mannschaften haben gute Stimmung in ihren Stadien. Das ist für keinen fair. Wir müssen versuchen, unsere Spiele zu gewinnen, auch wenn es Geisterspiele sind.»

Nowitzki: Geisterspiele können «etwas Positives haben»

Dallas (dpa) - Basketball-Legende Dirk Nowitzki sieht Geisterspiele in der Coronavirus-Krise als sinnvolle Option für die NBA. «Eigentlich ist das unvorstellbar. Fans treiben die Spieler an, motivieren sie», sagte der 41-Jährige der «Bild am Sonntag». «Aber wenn es den Fans zu Hause Spaß bringt und sie dadurch abgelenkt werden, können diese Spiele auch etwas Positives haben.» Die Spielzeit in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist seit mehr als fünf Wochen unterbrochen, an diesem Wochenende hätten die Playoffs begonnen.

Red-Bull-Teamchef: Geld von Formel-1-Besitzern für klamme Teams

LONDON: Red-Bull-Teamchef Christian Horner erwartet von den Formel-1-Eigentümern in der Corona-Krise finanzielle Hilfen für von der Pleite bedrohte Rennställe. «Es ist ihr Geschäft, sie müssen entscheiden, wie sie diese Teams am Leben halten, weil sie Teams brauchen, um Rennen zu fahren», zitierte der britische «Guardian» den 46-Jährigen. Horner zufolge werde Rechte-Inhaber Liberty Media «alles tun, was sie können, um sicherzustellen, dass im nächsten Jahr zehn Teams am Start stehen und miteinander konkurrieren». Dies würde auch Zahlungen an die Rennställe einschließen.

Offenbar Tennis-Events hinter verschlossenen Türen geplant

BERLIN: Angesichts der Turnierpause im Profi-Tennis wegen der Coronavirus-Pandemie laufen offenbar Planungen für Veranstaltungen auf privater Basis. Nicht nur in den Tennis-Akademien von Rafael Nadal und Serena Williams' französischem Trainer Patrick Mouratoglou soll es hinter verschlossenen Türen kleine Turniere geben, sondern auch in Deutschland. Wie die englische Zeitung «Telegraph» am Sonntag berichtete, sei in Rheinland-Pfalz ein Event mit 32 Spielern geplant, darunter die deutschen Profis Dustin Brown und Yannick Hanfmann.

Ex-Champion Brähmer erbost: Fußball-Profis dürfen, andere nicht

HAMBURG: Der frühere Boxweltmeister Jürgen Brähmer beklagt sich als Trainer und Inhaber eines Box-Gyms in Schwerin über Benachteiligungen im Vergleich zu Fußball-Profis. «Dass die Fußballer schon trainieren dürfen, finde ich gegenüber den anderen Sportarten sehr ungerecht. Was für den Fußball erlaubt ist, sollte für alle Sportarten und Olympia-Stützpunkte gelten», sagte der 41 Jahre alte Ex-Champion «bild.de» am Sonntag. Es gehe insbesondere um «Institutionen und Vereine, die keine Millionenbudgets und gut dotierten TV-Verträge im Rücken haben», betonte Brähmer und ergänzte: «Meine Tochter Jasmin betreibt zum Beispiel Rhythmische Sportgymnastik. Sie darf bis heute nicht zum Training.»

Clubchef: Keine Premier-League-Absteiger bei Saisonabbruch

LONDON: Bei einem Saisonabbruch in der englischen Premier League sollte es nach Ansicht von Clubchef Tony Bloom von Brighton & Hove Albion keine Absteiger geben. «Es wäre sehr schwierig, einen Club absteigen zu lassen, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird», sagte Bloom. «Dabei würde ja auch nicht die Stärke der bisherigen Gegner berücksichtigt», ergänzte Bloom. Sein Team wäre nach 29 Spieltagen mit 29 Punkten als Tabellen-15. nicht betroffen. Die 20 Premier-League-Clubs hatten sich am Freitag darauf geeinigt, die aktuelle Saison trotz der Coronavirus-Pandemie in jedem Fall abschließen zu wollen. Eine Frist dafür wurde aber nicht gesetzt.

Sollte NHL länger pausieren: Eishockey-Profi Kahun offen für DEL

BUFFALO: Nationalspieler Dominik Kahun kann sich bei einer längeren Pause der nordamerikanischen Profiliga NHL eine kurzzeitige Rückkehr in die Deutsches Eishockey Liga vorstellen. Wie es in der durch die Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April pausierenden Top-Liga in Nordamerika weitergehen wird, ist noch offen. Zudem endet im Sommer Kahuns Kontrakt bei den Buffalo Sabres. «Natürlich hoffe ich auf einen NHL-Vertrag, denke positiv und sehe meine Zukunft in Nordamerika», sagte Kahun der «Bild am Sonntag». «Aber wenn die Saison verspätet anfängt und keine Flüge aus Europa im Sommer möglich sind, würde ich vielleicht wieder in der DEL spielen.» Nach derzeitigem Stand wird die DEL am 18. September wieder starten.

Stand des Schweizer Sommermärchen-Prozesses weiter unklar

BELLINZONA: Die Fortsetzung des Sommermärchen-Prozesses in der Schweiz gegen drei frühere DFB-Funktionäre ist weiterhin höchst fraglich. Noch am Sonntagmittag gab das Bundesstrafgericht in Bellinzona den 20. April als Reservedatum für die Verhandlung an - die strikten Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie waren in der Schweiz aber jüngst bis zur Nacht auf den 27. April verlängert worden. An diesem Tag verjähren die Vorwürfe gegen Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie den früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi eigentlich.