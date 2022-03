Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Skisprung-Coach Pointner nach Polen? «Konstruktive Gespräche»

INNSBRUCK: Skisprung-Trainer Alexander Pointner hat Verhandlungen mit dem polnischen Skiverband bestätigt und kann sich eine Rückkehr als Chefcoach offenbar vorstellen. «Es gibt konstruktive Gespräche, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sind», sagte der 51 Jahre alte Pointner der Deutschen Presse-Agentur. Pointner könnte in Polen auf Michal Dolezal folgen, der trotz starker und hochdekorierter Springer wie Kamil Stoch oder Dawid Kubacki einen weitgehend erfolglosen Winter erlebt.

Der Tiroler Pointner war jahrelang Chefcoach in seinem Heimatland Österreich und führte das Team um Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern zu mehreren Gesamtweltcup-Siegen und einer Serie von Triumphen bei der Vierschanzentournee. In den vergangenen Jahren war Pointner vorrangig als Experte und Kolumnist tätig.

Zweites Gold in Peking: Forster dominiert Slalom nach Belieben

YANQING: Anna-Lena Forster hat eindrucksvoll die zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Peking gewonnen. Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin kam am Samstag im Slalom in der sitzenden Klasse vor Wenjing Zhang und Liu Sitong aus China ins Ziel und schrie danach ihre Freude deutlich hörbar heraus. «Ich bin einfach nur super happy», sagte sie. Forster holte zuvor bei den Paralympics im Reich der Mitte Gold in der Super-Kombination und zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G. Im Riesenslalom wurde sie Vierte.

Bereits nach dem ersten Durchgang führte die Athletin aus Radolfzell souverän die Konkurrenz an. Auch im zweiten Lauf dominierte sie und jubelte bei einem Vorsprung von 2,32 Sekunden verdient über ihren insgesamt vierten Paralympicssieg. «Jetzt will ich erstmal runterkommen und entspannen», erklärte Forster. In vier Jahren in Italien soll es weitere Medaillen geben. «Es gibt noch Steigerungsmöglichkeiten», merkte sie an.

Paralympics: Kanadier McKeever stellt Schönfelders Rekord ein

ZHANGJIAKOU: Der Kanadier Brian McKeever hat den Paralympics-Rekord des Deutschen Gerd Schönfelder eingestellt. Der sehbehinderte Langläufer holte bei den Spielen in Peking am Samstag auf der Mittelstrecke sein 16. Gold. Mit ebenso vielen Siegen war der frühere Skirennläufer Schönfelder bisher alleiniger Rekordsieger bei Paralympischen Winterspielen.

Der Rekord bedeute ihm aber «um ehrlich zu sein überhaupt gar nichts», beteuerte McKeever: «Ich wollte immer einfach nur Spaß haben. Rekorde passieren. Das ist schön, aber das war nie mein Fokus.» Dass er den 51 Jahre alten Schönfelder noch überflügelt, erscheint zumindest nicht wahrscheinlich. Das Staffel-Rennen am Sonntag wird sein letzter Start bei Paralympics sein und er gilt mit Kanada nicht als Gold-Favorit. «Aber wer weiß», sagte McKeever lachend: «Es sind schon andere verrückte Dinge passiert.» An seinem vor den Spielen angekündigten Rücktritt hält er aber fest. «Ich bin alt und grau. Ich wache mit Schmerzen auf und gehe mit Schmerzen ins Bett. Also ist es an der Zeit», sagte er lachend.

Schönfelder hatte seine Siege von Albertville 1992 bis Vancouver 2010 errungen und war 2011 zurückgetreten. 2018 wurde der schulteramputierte Athlet als erster Behindertensportler in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. McKeever hat seit Salt Lake City 2002 bei allen Spielen mindestens zweimal Gold gewonnen. Und das ausschließlich im Langlauf. Im Biathlon gewann er nur eine Bronze-Medaille.

Bronze für Rieder: 22-Jährige überrascht bei Paralympics im Slalom

YANQING: Skifahrerin Anna-Maria Rieder hat bei den Paralympics in Peking überraschend Bronze im Slalom gewonnen. In der stehenden Klasse kam die 22-Jährige aus Murnau am Samstag nach zwei Läufen mit einem lauten Jubelschrei als Dritte ins Ziel und sicherte sich bei ihrer ersten Paralympics-Teilnahme ihre erste Medaille. Gold holte sich die Schwedin Ebba Aarsjoe vor Mengqiu Zhang aus China. In den vorherigen Rennen verpasste Rieder zweimal als Fünfte und einmal als Vierte knapp die Podestplätze.

Andrea Rothfuss, die am Freitag noch Bronze im Riesenslalom gewonnen hatte, schied bereits im ersten Durchgang aus. «Es sollte heute nicht sein», sagte die 32-Jährige. Durch das Edelmetall vom Vortag wird Rothfuss auch bei ihren fünften Paralympics mit einer Medaille nach Hause fahren. Eine sechste Teilnahme in vier Jahren in Italien schloss sie am Samstag zudem nicht aus.

Forster auf Gold-Kurs: Klare Führung nach erstem Slalom-Durchgang

YANQING: Anna-Lena Forster steht vor dem Gewinn ihrer zweiten Goldmedaille bei den Paralympics in Peking. Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin geht mit einem Vorsprung von 1,46 Sekunden im Slalom in der sitzenden Klasse auf die zweitplatzierte Chinesin Liu Sitong und 2,61 Sekunden auf Wenjing Zhang (China) in den zweiten Durchgang. Forster holte bislang in China einmal Gold in der Super-Kombination und zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G.

Auch Anna-Maria Rieder hat gute Chancen auf eine Medaille. In der stehenden Klasse kam die 22-Jährige nach dem ersten Lauf als Dritte ins Ziel. Die Französin Marie Bochet auf Rang vier hat auf die Deutsche einen Rückstand von 0,52 Sekunden. Die Schwedin Ebba Aarsjoe liegt klar an der Spitze.