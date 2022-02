Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Snowboard-Sportdirektor Scheid rät: Mixed-Teamevent beschleunigen

ZHANGJIAKOU: Der deutsche Sportdirektor Andreas Scheid hat nach der Olympia-Premiere des Mixed-Teamevents der Snowboardcrosser ein gemischtes Fazit gezogen. «Insgesamt ist es ein gutes Format», sagte Scheid nach dem Rennen am Samstag. «Schöner wäre es natürlich, wenn man es kompakter und schneller durchführen könnte, indem die Pause zwischen Herren und Damen nicht so lange dauert. Das muss man wahrscheinlich technisch lösen, dass es ein bisschen schneller geht.»

Im Mixed-Event treten immer Zweier-Teams an. Jede Runde wird von den Herren eröffnet. Erst einige Zeit, nachdem diese das Ziel erreicht haben, starten die Damen. Im Weltcup gehört der Modus schon seit mehreren Jahren zum Programm. Bei Olympia war er in China nun erstmals dabei. Gold ging an Lindsey Jacobellis und Nick Baumgartner aus den USA, das deutsche Duo Jana Fischer/Martin Nörl belegte Platz fünf. «Mir hat es sehr viel Spaß gemacht», sagte Fischer. «Es ist schön, dass wir jetzt noch einen zweiten Wettkampf bei Olympia haben und nicht nach einem Rennen direkt wieder nach Hause müssen.»

Nolte fährt Bestzeit im Monobob-Abschlusstraining vor Jamanka

YANQING: Die Winterbergerin Laura Nolte ist im Abschlusstraining im Monobob am Samstag gleich zweimal Bestzeit gefahren. Die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 in der neuen Disziplin, die am Sonntag mit den ersten beiden von vier Wertungsläufen Olympia-Premiere feiert, war im fünften und sechsten Trainingslauf die Schnellste. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka aus Oberhof, die zuletzt die Europameisterschaft in St. Moritz gewann, kam auf die Plätze zwei und sechs. Mitfavoritin Kaillie Humphries aus den USA überzeugte in den Trainingsläufen zuvor und ließ die Einheit am Samstag im Sliding Centre Yanqing weg.

«Ich habe in dieser Saison gezeigt, dass ich aufs Podest fahren kann. Doch Yanqing hier ist eine ganz spezielle Bahn, wenn einem da ein Fehler passiert, ist man schnell weg vom Fenster. Es gilt, viermal konstant zu fahren», sagte Nolte.

Auch Jamanka geht optimistisch ins Rennen. «Olympia ist immer was Besonderes, ein anderes Feeling, auch wenn man die anderen Sportler aus den Sportarten sieht», sagte Jamanka und ergänzte: «Die Bahn ist technisch sehr anspruchsvoll. Vier Läufe hier sauber runterzubekommen, wird eher die Kunst sein, als einen Lauf grandios herunterzubringen. Man kann bis zum letzten Lauf alles gewinnen oder auch verlieren. Man brauch Konstanz.»

Dopingfall: IOC mahnt Ermittlungen im Umfeld von Walijewa an

PEKING: Im Dopingfall der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat sich das Internationale Olympische Komitee für Ermittlungen auch im Umfeld der 15-Jährigen ausgesprochen. «Wir würden da eine harte Linie begrüßen. Auf die Entourage sollte in diesem und allen anderen Fällen geschaut werden», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Samstag in Peking. Zum Umfeld von Sportlern seien zum Beispiel Trainer, Ärzte und Eltern zu zählen. «Das ist bei einigen früheren Fällen übersehen worden», sagte Adams. Die Ermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur würden diesen Aspekt nun auch in den Fokus nehmen.

Team-Olympiasiegerin Walijewa war bei den russischen Meisterschaften im Dezember positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Der Fall wurde aber erst nach dem Triumph der russischen Mannschaft bei den Winterspielen bekannt. Da Walijewa noch minderjährig ist, sind auch Trainerin Eteri Tutberidse sowie die Betreuer und Mediziner der Athletin in den Blickpunkt geraten. Sollte einem Coach oder Betreuer nachgewiesen werden, dass sie einem Minderjährigen verbotene Substanzen verabreicht haben, sind mehrjährige Sperren möglich.

Der Internationale Sportgerichtshof Cas soll in Peking in einem Eilverfahren über die Aufhebung der vorläufigen Sperre von Walijewa durch die russische Anti-Doping-Agentur entscheiden. Dabei geht es auch um das Startrecht für die Topfavoritin im olympischen Damen-Einzel, das am 15. Februar beginnt. Ein Urteil werde rechtzeitig gefällt, versicherte IOC-Sprecher Adams. Den Termin der Verhandlung werde man aber nicht bekanntgeben. «Wir wollen, dass es so schnell wie möglich gelöst wird», sagte Adams.

Nowak nach Check gegen Kopf: Faire Geste von Gegenspieler O'Dell

PEKING: Eishockey-Nationalspieler Marco Nowak hofft nach seiner Verletzung gegen Kanada zum Auftakt der Olympischen Winterspiele, in Peking noch einmal spielen zu können. «Ich werde alles dafür tun, der Mannschaft auf dem Eis helfen zu können», schrieb der 31 Jahre alte Verteidiger der Düsseldorfer EG am Samstag bei Instagram. «Ob und wie ich mitwirken kann, das wird sich wohl alles sehr kurzfristig entscheiden.»

Nowak war am Donnerstag beim 1:5 unmittelbar vor dem ersten Gegentor hart von Gegenspieler Eric O'Dell gecheckt und am Kopf getroffen worden. Der nicht unfaire Check war nicht geahndet worden, Nowak konnte indes mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nicht weiterspielen. «Die Situation ist einfach verdammt unglücklich gelaufen», meinte Nowak zwei Tage später. «Man passt einen Bruchteil einer Sekunde nicht auf - und da ist es passiert.»

Nowak machte O'Dell keinen Vorwurf und zeigte sich erfreut, dass der Kanadier sich nach dem Spiel bei ihm gemeldet und gute Besserung gewünscht habe. «Solch faire Gesten sind es, die unseren Sport ausmachen», meinte Nowak.

Vettel: Formel macht zu wenig für die «Zukunft der Mobilität»

BERLIN: Für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel macht die Formel 1 zu wenig aus ihren Möglichkeiten, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. «Bis Ende 2025 fahren wir mit den aktuellen Motoren, die zu kompliziert sind, um ein Vorbild für die Serienentwicklung zu sein. Wir erhöhen den Anteil von nachhaltigen Kraftstoffen deshalb zunächst nur auf 10 Prozent», sagte Vettel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Mir geht das alles nicht schnell genug. Man muss die Probleme jetzt anpacken und Lösungen finden. Die Formel 1 hätte so viele Möglichkeiten, den Weg in die Zukunft der Mobilität zu weisen. Aber die verschiedenen Interessen stehen sich gegenseitig im Weg.»

Auch das sei ein Grund, warum die Königsklasse des Motorsports nicht mehr in Deutschland ausgerichtet werde. «Deshalb fahren wir teilweise in Staaten ohne Motorsporttradition», sagte Vettel (34). «Ich glaube, das könnte anders sein, wenn wir mit der Formel 1 einerseits guten Sport und andererseits Lösungen für die Probleme der Zukunft bieten könnten. Dann ist es auch keine Frage mehr, ob die Formel 1 noch zeitgemäß ist.»

Er selbst versuche anzupacken, «was in meiner Verantwortung liegt und was ich verändern kann», sagte Vettel. Dazu gehöre, möglichst energieeffizient zu leben. Er nutze «- wenn es geht - das Fahrrad statt des Autos, den Zug statt des Flugzeugs. Ich kompensiere meinen CO2-Fußabdruck, ernähre mich nachhaltig und spreche offen auch die Probleme des Motorsports an», sagte der gebürtige Heppenheimer, der auch in der kommenden Saison für Aston Martin fährt. «Generell interessiere ich mich schon seit längerer Zeit für die Klimakrise und ihre Folgen. Und weil die Sache so dringlich ist, dass wir es uns nicht mehr leisten können, nur darüber zu reden, finde ich es wichtig, aktiv zu werden und zu handeln.»

Nur noch wenige Corona-Fälle bei Winterspielen

PEKING: Die Zahl der Corona-Fälle bei den Olympischen Winterspielen in Peking hält sich weitgehend stabil auf niedrigem Niveau. Bei den täglichen Tests aller Olympia-Teilnehmer in der geschlossenen Blase wurden am Freitag acht neue Infektionen entdeckt, wie die Organisatoren am Samstag in Peking mitteilten. Am Vortag waren es elf - nach einem Tiefstand am Dienstag mit fünf Fällen.

Allein am Freitag wurden wieder 71.000 Tests vorgenommen. Vier neu Infizierte waren Athleten oder Teammitglieder, während vier weitere Fälle unter anderen Teilnehmern entdeckt wurden. Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar wurden insgesamt 426 Infektionen nachgewiesen. Insgesamt gab es seither mehr als 1,2 Millionen PCR-Tests.

Für die Winterspiele gelten extrem strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur in geschlossenen Kreisläufen bewegen und sind vom Rest des Landes und der normalen chinesischen Bevölkerung komplett abgetrennt.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Platz fünf: Snowboardcrosser Nörl und Fischer verpassen Medaille

ZHANGJIAKOU: Martin Nörl und Jana Fischer haben die ersehnte erste Medaille für das deutsche Snowboard-Team bei den Olympischen Winterspielen in China verpasst und sind am Ende Fünfte geworden. Die beiden Snowboardcrosser wurden bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamevents im Schneetreiben von Zhangjiakou am Samstag nur Dritte in ihrem Halbfinale und schafften es damit nicht in das Finale der besten vier Teams. Im kleinen Finale fuhren sie dann die beste Zeit und beendeten den Wettbewerb auf dem fünften Platz.

Gold ging an die USA mit Lindsey Jacobellis und Nick Baumgartner. Die 36 Jahre alte Jacobellis war bereits im Einzel Olympiasiegerin geworden. Silber gewann Italien mit Michela Moioli/Omar Visintin, Bronze sicherten sich Meryeta Odine und Eliot Grondin aus Kanada.

Den deutschen Snowboardern drohen nach einigen Enttäuschungen in den vergangenen Tagen damit medaillenlose Spiele. Nörl war nach seinen drei Weltcup-Siegen im Januar als Führender der Gesamtwertung und einer der großen Gold-Favoriten nach China gereist, im Einzel dann aber früh gescheitert. Genau wie Fischer, die infolge einer im November erlittenen Schultereckgelenksprengung erst Ende Januar in den Weltcup zurückgekehrt war. Auch die mit Medaillenambitionen angetretenen Raceboarder Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister waren im Parallel-Riesenslalom früh ausgeschieden. In den noch ausstehenden Big-Air-Events sind die Deutschen eher Außenseiter.

Quarantäne endet nicht: Kombinierer Frenzel und Weber warten weiter

ZHANGJIAKOU: Die beiden Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber müssen nach ihren positiven Corona-Tests weiterhin in Quarantäne bleiben und um ihren Einsatz bei den Olympischen Winterspielen bangen. «Es ist leider weiterhin so, dass sich die Werte sehr stabil halten in einem Rahmen, der hier in China eine Freigabe für den Sport noch nicht zulässt», sagte Mannschaftsarzt Stefan Pecher am Samstag in Zhangjiakou.

Körperlich gehe es beiden Sportlern «sehr gut», sagte er. «Die Quarantäne-Bedingungen sind annehmbar.» Mental sei die Situation «natürlich schwieriger». Frenzel und Weber waren bei ihrer Einreise in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die beiden Leistungsträger hatten das Einzel von der Normalschanze, in dem Teamkollege Vinzenz Geiger die Goldmedaille gewann, bereits verpasst. Am Dienstag steht zunächst der Einzel-Wettkampf von der Großschanze an, am Donnerstag folgt zum Abschluss die Team-Entscheidung. «Wir sind weiterhin guter Hoffnung - natürlich sind Eric Frenzel und Terence Weber auch guter Hoffnung - noch teilnehmen zu können», sagte Pecher. Als Ersatzmann stünde Manuel Faißt bereit, der zu den Winterspielen nachgereist ist.