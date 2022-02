Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.02.22 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

«La Vanguardia»: Putin und Xi vereint gegen liberale Demokratien

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag den China-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Putin war der erste ausländische Staatschef seit mehr als zwei Jahren, der den chinesischen Staatschef Xi Jinping persönlich traf. Beide waren nicht nur bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele dabei, sondern bekräftigten auch ihre guten Beziehungen und gemeinsamen Interessen. Sowohl Putin als auch Xi wollen ein Gegengewicht zu den USA und ihren westlichen Verbündeten werden, und die Ukraine-Krise hat ihnen dabei neue Argumente geliefert.

Wenn China Russland in der Ukraine unterstützt, unterstützt Moskau Peking in seinen Bestrebungen in Bezug auf Taiwan. Putin und Xi verbünden sich gegen liberale Demokratien. Peking ist Moskau näher als je zuvor. Aber die chinesisch-russischen Beziehungen sind schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Nach dem Ende des Kalten Krieges verbesserten sie sich, vor allem, seitdem Xi 2013 an die Macht kam. Aber sie beobachten sich auch argwöhnisch, denn keiner der beiden will, dass der andere zu mächtig wird.»

Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger fährt am 34. Geburtstag Bestzeit

YANQING: Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist an ihrem 34. Geburtstag erneut Bestzeit im Eiskanal von Yanqing gefahren. Die Mitfavoritin vom SV Miesbach zeigte am Samstag erneut eine konstante Leistung und fuhr in den Trainingsläufen drei und vier jeweils Bestzeiten. Schon bei der ersten Trainingseinheit am Freitag hatte sie als jeweils Schnellste überzeugt.

An ihrem Geburtstag ging es am Samstag früh raus. Die ersten Glückwünsche gab es von Ehemann Markus. «Mein Mann ist in der Heimat länger aufgeblieben, ich hatte heute früh um 6.10 Uhr Dopingkontrolle, da hat sich das ganz gut ergeben», sagte die Bayerin, die bislang zufrieden mit ihrem Auftritt ist. Immerhin stürzte sie beim Weltcup im November auf der Olympia-Bahn. «Bis jetzt bin ich positiv gestimmt. In der Kurve 13 ist es für mich immer so ein bisschen Luft anhalten. Es war die Stelle, wo ich gestürzt bin. Wenn ich da viermal sauber durchkomme, dann ist man vorne dabei.»

Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal fuhr jeweils auf Rang zwei. «Ein paar Fehlerchen habe ich immer mit reingebaut. Es gibt noch Platz für Verbesserungen, ich muss mich besser mit Kurve 13 befassen. Da passt es noch nicht ganz so», sagte Taubitz und ergänzte: «Alle Karten werden erst zum Rennen aufgelegt. Trainingszeiten kann man nicht immer so miteinander vergleichen.»

«The Times»: Diplomatischer Coup für Putin

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Samstag das Treffen der Staatschefs aus Russland und China bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking:

«Wladimir Putin hat einen diplomatischen Coup gelandet. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem er ihn am dringendsten benötigt. Indem er China dazu brachte, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, in der die Nato verurteilt, Russland in seiner Konfrontation mit dem Westen Unterstützung zusagt und eine - wie Präsident Xi Jinping es nannte - «engere strategische Zusammenarbeit» versprochen wird, hat der russische Präsident rechtzeitig politische und wirtschaftliche Unterstützung von seinem riesigen Nachbarn erlangt.

Das wird ihn in seiner gefährlichen Entschlossenheit bestärken, den Einflussverlust Russlands nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion rückgängig zu machen. Und es könnte die Gefahr lähmender westlicher Sanktionen abschwächen, die für den Fall drohen, dass russische Truppen die ukrainische Grenze überschreiten.»

«de Volkskrant»: Xi studiert westliches Krisenmanagement

AMSTERDAM: Zum Treffen der Staatschefs aus China und Russland bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Das Timing hätte nicht besser sein können: Statt am Vorabend der Winterspiele Waggonladungen von Kritik über China auszuschütten, werden westliche Regierungschefs durch die Ukraine in Beschlag genommen. Diese Ablenkung darf, was Xi Jinping betrifft, noch lange anhalten. Denn dadurch kommt US-Präsident Joe Biden nicht dazu, seine immer noch ungeordnete China-Strategie zu schärfen.

Die Spannungen ermöglichen Xi zudem Einsichten in das Krisenmanagement seiner westlichen Rivalen. Wie weit wird Biden gehen, wo verlaufen die Bruchlinien in seiner transatlantischen Front, welche Taktiken gegenüber Washington sind effektiv, mit welchen Sanktionen reagiert der Westen und was kann man dagegen unternehmen? Von seiner bequemen Position aus beobachtet Xi, ob die Erkenntnisse brauchbar sind für eine eventuelle chinesische Invasion in Taiwan, das in den Augen von Xi eine abtrünnige Provinz ist.»

«NZZ»: Russland und China haben gemeinsame Interessen

ZÜRICH: Zum Treffen der Staatschefs aus Russland und China, Xi Jinping und Wladimir Putin, in Peking schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Mit ihrem gemeinsamen Auftritt vor der Kulisse der Eröffnung der Olympischen Winterspiele wollen Xi und Putin zweifellos ein Signal der Einigkeit in die amerikanische Hauptstadt und nach Europa senden. Mit Blick auf die geopolitischen Verwerfungen überlappen sich die Interessen der beiden autokratisch regierten Staaten zunehmend.

So dürften Russland und China im Rahmen ihrer Konflikte mit den USA ein gemeinsames Interesse daran haben, amerikanische Sicherheitsgarantien für andere Länder in Zweifel zu ziehen: Je größer das Misstrauen anderer Länder gegenüber den USA, desto stärker die Position Russlands und Chinas, lautet das Kalkül in Moskau und Peking.

China seinerseits dürfte bei einem allfälligen Einmarsch Russlands in die Ukraine genau beobachten, wie der Westen mit Blick auf eine mögliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland oder gar ein militärisches Eingreifen in den Konflikt reagiert - und daraus seine Schlüsse ziehen für einen möglichen Angriff auf Taiwan.»

Geiger in Skisprung-Quali auf Rang neun - Deutsches Quartett dabei

ZHANGJIAKOU: Die deutschen Skispringer um Mitfavorit Karl Geiger haben sich mühelos für das Olympia-Einzel qualifiziert, sind der Weltelite aber erneut hinterhergesprungen. Geiger schaffte am Samstag 97,5 Meter und belegte damit auf der modernen Normalschanze in Zhangjiakou Rang neun. Schon in den sechs Trainingssprüngen hatte der Weltcup-Gesamtführende aus Oberstdorf den starken Eindruck der laufenden Saison nicht bestätigen können. Markus Eisenbichler wurde nach einem Sprung auf 91 Meter 23. Qualifikationssieger wurde Marius Lindvik aus Norwegen, der 100,5 Meter sprang.

«Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es fehlt schon noch ein gutes Stück», sagte Geiger. «Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem, was noch nach ganz vorne fehlt.» Er ergänzte: «Hier passen noch ein paar Sachen nicht hundertprozentig zusammen. Das wird auf jeden Fall eine Challenge.»

Auch die weiteren beiden deutschen Starter Stephan Leyhe (95,5 Meter) und Constantin Schmid (86,5) schafften es ins Olympia-Finale. Dennoch war Schmid eher unzufrieden. «Der war nix, der ist einfach daneben gegangen», sagte der Youngster, der nicht über Rang 39 hinauskam. Leyhe landete auf Rang elf.

Sportlich war die Qualifikation nicht mehr als ein weiterer Trainingsdurchgang. Bei nur 53 Wettstreitern um 50 Plätze herrschte kaum großer Wettbewerb, alle Favoriten zogen sicher ins Finale ein. Am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wird der Nachfolger des in Peking fehlenden Andreas Wellinger gesucht.

Olympia-Arzt zur Kälte: «Athleten sind darauf eingestellt»

ZHANGJIAKOU: Die Kälte in den Bergregionen der Winterspiele in Peking mit Temperaturen um minus 15 Grad Celsius bereitet dem deutschen Olympia-Arzt Bernd Wolfarth noch keine großen Sorgen. «Die Auskühlung ist ein Problem, aber die Athleten sind darauf eingestellt und gewohnt, mit der Kälte umzugehen», sagte Wolfarth am Samstag.

Mit entsprechender Schutzkleidung, beheizbaren Socken oder dem Abkleben mit Tapeband von freiliegenden Körperflächen wie Nase und Wangen könne man etwas Abhilfe schaffen, erklärte Wolfarth. Für den Fall noch tieferer Temperaturen gebe es zudem Regelungen in den verschiedenen Sportarten. Im Biathlon würden bei minus 20 Grad die Wettbewerbe verschoben.

ARD-Reporter Lufen hofft nach Corona-Quarantäne auf Normalität

BERLIN: Der ARD-Reporter Claus Lufen (55) hofft nach einem ersten negativen PCR-Test auf eine baldige Rückkehr in die Olympia-Normalität. «Im Moment sitze ich hier auf heißen Kohlen und hoffe, dass der Test von heute Morgen auch negativ ist, dann darf ich tatsächlich raus, vielleicht heute noch», sagte Lufen am Samstag im Olympia-Programm seines Senders. Bei seiner Ankunft in Peking war er positiv auf das Coronavirus getestet und in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden. Von dort berichtete er bereits in den vergangenen Tagen. «Ich habe viele Interviews gegeben», sagte er und erzählte auch von einer Anfrage des japanischen Fernsehens.

Lufen wird täglich PCR-getestet. Sollten zwei Tests innerhalb von 24 Stunden negativ ausfallen, kann er die Quarantäne verlassen. Am Freitag sei er zum ersten Mal negativ gewesen, sagte Lufen am Samstag. Die Hoffnung, dass er sofort nach dem Verlassen des Quarantäne-Hotels ganz normal arbeiten und «schön an die Rodelbahn» fahren könne, erhielt aber zunächst einen Dämpfer. Er müsse wahrscheinlich «entweder drei oder sieben Tage in Teil-Isolation, abgeschirmt von allen», schilderte er.

Er dürfe dann zwar das kleine Zimmer in dem Quarantäne-Hotel verlassen, müsse aber in ein anderes Hotelzimmer umziehen. «Und dann muss man gucken, wie ich eingesetzt werden kann, wie ich arbeiten darf», sagte er. Noch sei «nicht alles vorbei, und erst einmal muss ich hier rauskommen aus dem Ding», sagte Lufen.

Zuvor waren aus dem Team der ARD auch Sportschau-Moderator Michael Antwerpes, Hajo Seppelt und Lea Wagner positiv auf Corona getestet worden. Doping-Experte Seppelt ist zwar von seiner Infektion wieder genesen. Doch der Investigativjournalist wird zunächst von Mainz aus arbeiten und sich um sportpolitische Themen und Hintergründe kümmern. Wagner und Antwerpes waren vor dem Abflug positiv getestet worden.

Eishockey-Frauen Finnlands verlieren ohne Chefcoach zweistellig

PEKING: Ohne ihren Cheftrainer Pasi Mustonen haben Finnlands Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine heftige Niederlage erlitten. Am Samstag unterlag der Bronzemedaillen-Gewinner von 2018 1:11 (1:2, 0:5, 0:4) gegen Top-Favorit Kanada, der bereits das erste Gruppenspiel gegen die Schweiz zweistellig (12:1) gewonnen hatte.

Vor dem zweiten Gruppenspiel war Mustonen aus dringenden privaten Gründen in die Heimat zurückgeflogen. Wie das Nationale Olympische Komitee Finnlands mitteilte, gebe es einen ernsten gesundheitlichen Notfall in Mustonens Familie. Der bisherige Assistenzcoach Juuso Toivola, der ohnehin nach Olympia übernehmen sollte, steht fortan in Peking hauptverantwortlich an der Bande. Das erste Gruppenspiel gegen die USA hatten die Finninen am Donnerstag 2:5 verloren.

«Unzumutbar»: DOSB bemüht sich um bessere Quarantäne-Bedingungen

ZHANGJIAKOU: Der Deutsche Olympische Sportbund bemüht sich intensiv um eine Verbesserung der zum Teil schlechten Bedingungen seiner corona-positiv getesteten Athleten in den Isolations-Hotels. «Uns ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen in der Quarantäne gut sind», sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig am Samstag im Olympia-Ort Zhangjiakou. «Wichtig ist dabei, dass die drei Athleten die Perspektive haben, in den Wettkampf zurückzukehren und sich körperlich darauf weiter vorbereiten zu können.»

Besonders schlecht getroffen hat es den Nordischen Kombinierer Eric Frenzel. «Unzumutbar», sagte Schimmelpfennig. Deshalb ist der DOSB bereits im intensiven Austausch mit dem Internationalen Olympischen Komitee und den Organisatoren der Winterspiele in Peking, «um beschleunigt Abhilfe zu bekommen».

Frenzel befindet sich in einem Quarantänehotel, sein ebenfalls corona-positiver Teamkollege Terence Weber isoliert sich im Teamquartier. Auch für den Eiskunstläufer Nolan Seegert, der bereits mehrere Tage in Quarantäne ist, sollen Verbesserungen erreicht werden. «Ich bin überzeugt, dass wir für Eric, Terence und Nolan Lösungen finden werden, die angemessen sind», sagte Schimmelpfennig.

Schon bei den vorolympischen Testwettkämpfen hatten sich die deutschen Bobfahrer und Rodler über unzumutbare Bedingungen in Peking geklagt. «Diese kritischen Rückmeldungen haben wir beim IOC platziert und Optimierungsbedarf eingefordert», erklärte er. Dass es dennoch mit den Quarantäne-Unterkünften erhebliche Probleme gebe, führte Schimmelpfennig auf die relativ hohe Zahl von Corona-Fällen zurück, die zu organisatorischen Schwierigkeiten bei der Unterbringung geführt hätten.

IOC zu Vorfall bei TV-Schalte: «War jemand übereifrig»

PEKING: Trotz des Eingriffs chinesischer Sicherheitskräfte in eine Live-Schalte des niederländischen TV-Senders NOS aus Peking sieht das IOC kein grundsätzliches Problem für die Freiheit der Medien bei den Winterspielen. «Das waren unglückliche Umstände, da war jemand übereifrig. Diese Dinge passieren», sagte Mark Adams, der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Samstag. Das IOC habe NOS kontaktiert. Man versichere, dass alle Medienvertreter innerhalb der geschlossenen Corona-Blase bei Olympia ihre Arbeit ungehindert fortsetzen könnten.

Adams verwies darauf, dass NOS-Reporter Sjoerd den Daas kurz nach dem Vorfall in einer weiteren Live-Schalte wieder aus Peking habe berichten können. Der Journalist, der für den TV-Sender aus China und Ostasien berichtet, hatte sich am Freitag nahe des Vogelnest-Stadions postiert, in dem die Eröffnung stattfand. Dann ist auf den Bildern zu sehen, wie ein Uniformierter Den Daas körperlich bedrängt. Ein weiterer Sicherheitsmann hält kurz darauf seine Hand vor die Kamera.

Studio-Moderatorin Saida Maggé reagiert zunächst erschrocken auf die Ereignisse, ehe in Rücksprache mit der Regie die Schalte nach Peking abgebrochen wird. Später meldet sich Den Daas von einer anderen Position wieder. Die Bilder würden schmerzhaft zeigen, wie es um die Pressefreiheit in China bestellt sei, wurde NOS-Chefredakteur Marcel Gelauff von der Zeitung «Algemeen Dagblad» zitiert.

Im 2021-Ranking der Pressefreiheit der Organisation «Reporter ohne Grenzen» rangiert China an 177. Stelle von 180 Nationen. «Wir heißen die internationalen Medien für die Berichterstattung über die Olympischen Spiele willkommen. Wir schützen ihre Rechte und kommen ihnen so weit wie möglich entgegen», beteuerte Yan Jiarong, Sprecherin des Organisationskomitees, am Samstag.

Snowboarderin Morgan im olympischen Slopestyle-Finale

ZHANGJIAKOU: Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs erreicht. Die 19-Jährige belegte in der Qualifikation am Samstag Rang zehn. Die besten Zwölf der insgesamt 30 Starterinnen zogen in die Läufe ein, in denen es am Sonntag (2.30 Uhr MEZ) um die Medaillen geht.

Nachdem sie im ersten Run gestürzt war, zeigte Morgan im zweiten mit 67,63 Punkten eine bessere Leistung. «Das ist bei mir Standard, dass ich es im ersten nicht lande, und dann im zweiten lande. Ich mache es offenbar immer gerne spannend für alle», sagte die Sportlerin vom SC Mittenwald. «Ich bin extrem erleichtert. Mental kann ich jetzt chillen. Morgen setze ich dann einen drauf.» Auf dem Kurs in Zhangjiakou fahren die Athletinnen über Geländer und Rampen und springen über eine kleine Hütte.

«Jetzt würde ich ihr wünschen, dass sie mit einer stabilen Leistung auch in die Top Ten kommt», sagte der Sportdirektor des deutschen Snowboard-Teams, Andreas Scheid, der Deutschen Presse-Agentur. «Annika ist noch sehr jung und das Niveau hier bislang höher als im Weltcup. Bei den Spielen 2026 ist sie dann im perfekten Alter.» Aber auch in dieser Saison überzeugte Morgan schon mit zwei Podestplätzen - einen holte sie in der Disziplin Big Air, den anderen vor drei Wochen im Slopestyle.

Skirennfahrer Sander glaubt an Olympia-Medaille: «Speed ist zurück»

YANQING: Der deutsche Skirennläufer Andreas Sander glaubt trotz zuletzt enttäuschender Leistungen an eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen in China. «Der Speed ist wieder zurück. Ich möchte nicht nur dabei sein, sondern auch ein Wörtchen mitreden um die vorderen Platzierungen», sagte der 32-Jährige am Samstag mit Blick auf das Rennen am Sonntag (4.00 Uhr MEZ).

Sander war zuvor vom Deutschen Skiverband als letzter DSV-Athlet für die Olympia-Entscheidung nominiert worden und hatte sich in einer teaminternen Entscheidung gegen Simon Jocher durchgesetzt. Damit komplettierte der Ennepetaler das deutsche Alpin-Quartett um Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Josef Ferstl.

Bei der Weltmeisterschaft vor rund einem Jahr in Cortina d'Ampezzo hatte Sander mit Silber den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Seitdem sucht der Deutsche nach seiner Form - in allen Abfahrten der bisherigen Saison hatte er eine Top-Ten-Platzierung verpasst. «Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht um Medaillen mitreden kann. Da muss viel zusammenkommen, aber es kann zusammenkommen», sagte Sander.

China hat das längste Schnellzugnetz der Welt

PEKING: Athleten und andere Olympia-Teilnehmer legen die Strecke zwischen den Austragungsorten in der Pekinger Innenstadt und dem Berggebiet Zhangjiakou nördlich der Hauptstadt mit der neusten Version des chinesischen Schnellzuges «Fuxing» zurück. Die rund 170 Kilometer lange Strecke schafft der Zug in rund 50 Minuten - und erreicht dabei eine Spitzengeschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde. Ein solches Tempo ist in China nicht ungewöhnlich.

Peking und die Wirtschaftsmetropole Shanghai liegen etwa so weit auseinander wie Hamburg und Mailand. Trotzdem wählen viele Chinesen lieber den Zug und nicht das Flugzeug, wenn sie zwischen beiden Städten reisen. Bahnreisen sind in der Volksrepublik komfortabel, da das Land über ein Schnellzugnetz von 40.000 Kilometern Länge verfügt und damit mit Abstand das längste Express-Netz der Welt beheimatet. Zu Verspätungen kommt es mit dem «Fuxing» nur sehr selten.

Sander erhält letzten deutschen Startplatz für Olympia-Abfahrt

YANQING: Skirennfahrer Andreas Sander hat den letzten der vier deutschen Startplätze für die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen erhalten. Der 32 Jahre alte Vizeweltmeister erhielt den Vorzug vor Teamkollege Simon Jocher, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag mitteilte. «Der Andi hatte einige sehr, sehr gute Teilzeiten und der Simon hat von oben bis unten keinen Abschnitt gehabt, in dem er schnell war», begründete Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger die Entscheidung mit Blick auf das Training am Vortag.

Eigentlich sollten Sander und Jocher in einem teaminternen Duell im dritten Training am Samstag um das letzte Ticket fahren. Wegen zu starker Windböen wurde das Rennen allerdings nach drei Startern abgebrochen. «Klar freue ich mich über das Vertrauen, das mir die Trainer geben, aber natürlich hätte ich es lieber sportlich entschieden», sagte Sander.

Insgesamt waren fünf Herren aus dem deutschen Speed-Team nach China gereist. Pro Disziplin hat jede Nation allerdings nur vier Startplätze. Bereits am Vortag waren Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger für das Rennen am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) nominiert worden.

Cheftrainer verlässt finnisches Eishockey-Frauen-Team bei Olympia

PEKING: Finnlands Eishockey-Frauen müssen bei den Olympischen Winterspielen in Peking fortan ohne ihren Trainer Pasi Mustonen auskommen.

Mustonen, der mit den Finninen 2018 in Pyeongchang die Bronze-Medaille gewonnen hatte, flog vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Kanada aus dringenden privaten Gründen in die Heimat. Wie das Nationale Olympische Komitee Finnlands mitteilte, gebe es einen ernsten gesundheitlichen Notfall in Mustonens Familie. Der bisherige Assistenzcoach Juuso Toivola soll das Team nun coachen. Das erste Gruppenspiel gegen die USA hatten die Finninen am Donnerstag 2:5 verloren.

Deutsche Kombinierer holen Faißt nach - Einsatz noch offen

ZHANGJIAKOU: Die von zwei Corona-Fällen geplagten deutschen Nordischen Kombinierer holen Manuel Faißt zu den Olympischen Winterspielen nach Peking nach. Dieser werde am Sonntag von Zürich über Mailand in die chinesische Hauptstadt reisen, sagte Teammanager Horst Hüttel am Samstag in Zhangjiakou. Wegen einer speziellen Regel, wonach bei Hereinnahme von Faißt ein Athlet gestrichen werden müsste, sei ein Einsatz des 29-Jährigen aber offen. Hüttel beschrieb, dass zu diesem Punkt noch Verhandlungen liefen. «Da laufen die Drähte auf Hochtouren.» Olympiasieger Eric Frenzel und Terence Weber waren nach Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bundestrainer Hermann Weinbuch habe bereits signalisiert, dass er einen solchen Tausch nur machen wolle, wenn dieser wieder rückgängig gemacht werden könne, betonte Hüttel in der Medienrunde. Es sei wegen der Regel durchaus möglich, dass man beim ersten Einzel am Mittwoch nur mit drei Athleten an den Start gehe. Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid waren neben Frenzel und Weber für die Spiele nominiert worden.

Zitat: Teamarzt des Skiverbandes zum Quarantänehotel von Eric Frenzel

«Es war nicht gerade ein Grand Hotel. Ich würde mit meiner Familie da wahrscheinlich nicht unbedingt Urlaub machen wollen.»

(Kombinierer-Teamarzt Stefan Pecher zum Quarantäne-Hotel des bei den Winterspielen in Peking positiv getesteten Olympiasiegers Eric Frenzel)

45 weitere Corona-Fälle am Eröffnungstag der Winterspiele in Peking

PEKING: Am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele sind 45 weitere Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Samstag mitteilten, wurden am Freitag 25 Fälle unter Athleten und Teammitgliedern sowie 20 unter anderen Teilnehmern festgestellt. Allein bei der Ankunft am Flughafen fielen 26 Tests positiv aus, darunter 20 von Sportlern und Mitgliedern der Teams.

In der Olympia-Blase wurden bei den täglichen Tests weitere 19 Infizierte festgestellt, die zuvor angereist waren. Darunter waren fünf Mitglieder von Mannschaften. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 353 gestiegen. Den Angaben zufolge sind seither bis Freitag 12.250 Personen zu den Spielen über den Pekinger Flughafen angereist.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Winterspiele unter extremen Vorsichtsmaßnahmen statt. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind komplett vom Rest des Landes abgetrennt und können sich nur in «geschlossenen Kreisläufen» bewegen.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird zunächst in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf einer vorgeschriebenen Zehn-Tages-Frist wieder verlassen. Danach ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Kombinierer Frenzel und Weber für erstes Olympia-Einzel raus

ZHANGJIAKOU: Die corona-positiven Olympiasieger Eric Frenzel und Terence Weber werden das erste Olympia-Einzel von Peking in der Nordischen Kombination definitiv nicht bestreiten. Dies sagte Teamarzt Stefan Pecher am Samstagvormittag (Ortszeit) in Zhangjiakou. «Für den ersten Wettkampf kann ich sie nicht freigeben, da muss ich sie schützen», sagte Pecher. Dies sei nach Rücksprache mit Bundestrainer Hermann Weinbuch und der Teamleitung «definitiv ausgeschlossen». Das erste Einzel steigt am nächsten Mittwoch.

Dabei gehe es nicht um CT-Werte, sondern auch «um medizinische Geschichten und die Sicherheit der Athleten». Für die Wettkämpfe am 15. und 17. Februar sei er «guter Dinge», sagte Pecher. Die beiden Leistungsträger Frenzel und Weber waren nach ihrer Einreise in China positiv auf Coronavirus getestet worden.

Zu starker Wind: Drittes Abfahrtstraining bei Olympia abgebrochen

YANQING: Das dritte Abfahrtstraining der alpinen Skirennfahrer ist am Samstag nach drei Startern abgebrochen worden. Grund sei «zu starker Wind», wie der Ski-Weltverband Fis mitteilte. Bereits am Vortag hatten die Wetterbedingungen am Xiaohaituo Mountain in Yanqing für Verschiebungen gesorgt. Eigentlich sollte am Samstag in einer teaminternen Entscheidung der letzte deutsche Startplatz für das Rennen am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) ausgefahren werden. Vizeweltmeister Andreas Sander und Simon Jocher kämpfen um das Ticket.

Zuvor waren Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Josef Ferstl bereits für die Schussfahrt nominiert worden. Wer den vierten Startplatz nun erhält, war zunächst unklar.

Eiskunstlauf-Ikone Witt: «Ein unbeschwertes Fest wird es nicht»

PEKING: Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt erwartet wegen der massiven Corona-Einschränkungen keine glänzenden Winterspiele in Peking. «Ein richtig freudiges und unbeschwertes Fest wird es nicht werden», sagte die 56 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin von 1984 und 1988 der Deutschen Presse-Agentur. «Die Sportler müssen es hinnehmen, wie es ist.»

Das Gute sei: Alle hätten die gleichen Bedingungen, das mache es wieder fair. «Jetzt werden sich diejenigen behaupten, die das Ganze auch mental am besten durchstehen und das Quäntchen Glück haben, dass das Virus nicht an ihnen andockt», sagte Witt. «Für die Athleten wird es auf ein Hinfliegen und ein Nach-Hause-Fliegen beschränkt sein.»

Die Wahl-Berlinerin bedauere, dass die Sportlerinnen und Sportler «um das unvergessene Erlebnis gebracht werden, ein ausgelassenes und fröhliches olympisches Fest der Weltjugend zu erleben».

Ex-Skisprungcoach Schuster: «An der Zeit» für junge Springer

ZHANGJIAKOU: Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster vermisst in Deutschlands Team die neuen Gesichter. Es sei zwar gelungen, Karl Geiger und Markus Eisenbichler auf höchstem Niveau zu halten, sagte der Österreicher der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag): «Gleichzeitig ist es jedoch noch nicht gelungen, Andreas Wellinger wieder zurück an die Spitze zu führen. Zudem wäre es wieder an der Zeit, weitere junge Springer in das Team zu integrieren. Das ist für die Zukunft wichtig.»

Skiflug-Weltmeister Geiger und Team-Weltmeister Eisenbichler bilden seit Jahren den Kern des Teams. Auch Stephan Leyhe mit 30 und Pius Paschke mit 31 sind schon lange dabei. Jüngster Athlet des deutschen Olympia-Teams ist Constantin Schmid mit 22 Jahren. «Aktuell performt man weiterhin auf höchstem Niveau, selbst wenn es mannschaftlich im Moment vielleicht eine kleine Delle gibt», sagte der 52 Jahre alte Schuster. Die Beständigkeit des Top-Duos sei «herausragend».

Kontaktperson verboten: Eistänzer Dieck nicht bei Eröffnungsfeier

PEKING: Der Eistänzer Tim Dieck hat als Kontaktperson eines corona-positiven Athleten nicht an der Eröffnungsfeier der Winterspiele teilnehmen dürfen. Dies bestätigte der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag in Peking. «Ich hätte mir so gewünscht, mit euch gemeinsam einzulaufen», schrieb Dieck auf Instagram. Seine Tanzpartnerin Katharina Müller antwortete ihm im gleichen sozialen Netzwerk: «Ich bin für uns beide gelaufen. Du warst mit mir dort.»

Bei der Olympia-Eröffnung fehlte auch Paarläufer Nolan Seegert, der nach der Einreise in China positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Seitdem ist er in einem Isolations-Hotel untergebracht.

«Fangirl-Moment»: Althaus trifft Skisprung-Urgestein Kasai

ZHANGJIAKOU: Einen Traum hat sich Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus schon vor dem sportlichen Beginn der Olympischen Winterspiele von Peking erfüllt: Ein Treffen mit dem japanischen Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai. «Fangirl-Moment», überschrieb die 25-Jährige ihre Instagram-Story, auf dem ein gemeinsames Bild von ihr und Kasai an der modernen Anlage in Zhangjiakou zu sehen war.

Der 49 Jahre alte Kasai verpasste seine neunte Olympia-Teilnahme sportlich und fehlt erstmals seit 1988 wieder als Teilnehmer bei den Winterspielen. Er begleitet das Großereignis nun als Fernsehexperte. Kasai sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor Beginn der Peking-Spiele: «Ich bin sehr frustriert, möchte in der neuen Funktion aber leidenschaftlich sein und meine Landsleute zum Sieg springen sehen. Und die Frustration nehme ich dann als Motivation mit in die nächsten vier Jahre.»

2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo möchte Kasai, der 1994 und 2014 olympische Medaillen gewann, wieder dabei sein. «Und wenn das wahr wird und ich Claudia Pechstein treffen kann, würde ich mich gerne mit ihr über die Olympischen Spiele und den bisherigen Weg unterhalten», sagte der Routinier, der noch immer aktiv springt. Pechstein startet in Peking zum achten Mal und schließt damit zu Kasai auf. Dieser wäre bei den nächsten Spielen 53 Jahre alt.

Cas hebt Sperre gegen FIFA-Ex-Vizepräsident Hayatou auf

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat die Sperre gegen den ehemaligen FIFA-Spitzenfunktionär Issa Hayatou aufgehoben. Das teilte der Cas am Samstag mit. Der langjährige ehemalige Chef der afrikanischen Fußball-Konföderation Caf und frühere Vizepräsident des Weltverbandes war von der FIFA-Ethikkommission im vergangenen August für ein Jahr für alle Fußball-Aktivitäten gesperrt worden. Zudem war der mittlerweile 75-Jährige aus Kamerun zu einer Geldstrafe von umgerechnet gut 32.000 Euro verurteilt worden.

Dagegen hatte Hayatou Einspruch eingelegt. Diesem wurde nun stattgegeben, wie der Cas am Samstag mitteilte. Hayatou soll in seiner Funktion als Caf-Chef bei der Vergabe von Fernseh- und Marketingrechten von 2014 bis 2017 einen Bewerber bevorzugt und so zum Schaden der Konföderation einen Wettbewerb verhindert haben.

Der Cas-Mitteilung zufolge gebe es für eine Verletzung des FIFA-Ethik-Codes aber keine ausreichenden Beweise, weshalb die Sperre aufgehoben werden müsse. Nach 29 Jahren an der Spitze der Caf hatte Hayatou 2017 die Präsidentenwahl gegen seinen inzwischen ebenfalls gesperrten damaligen Herausforderer Ahmad Ahmad verloren.

Teamchef lobt Hennig: «Eine der vollkommensten Langläuferinnen»

ZHANGJIAKOU: Langläuferin Katharina Hennig zählt bei den Olympischen Spielen nicht zu den Favoritinnen, träumt aber von einer Medaille. «Um realistisch mit einer Medaille zu liebäugeln, fehlt noch ein Schritt. Da fehlt einfach noch die Konstanz. Das heißt aber nicht, dass ich nicht davon träumen würde», sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich träume davon und will es irgendwann in meiner Karriere schaffen, bei einem Großereignis eine Medaille zu gewinnen. Ob es diesmal schon der Fall ist, weiß ich nicht, und ob es jemals der Fall sein wird, weiß ich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben.»

Hennig hat in dieser Saison im Weltcup bislang einen Podestplatz belegt. In Ruka wurde sie Dritte über zehn Kilometer in der klassischen Technik. In diesem Rennen hat sie auch in Zhangjiakou die größten Chancen, auch wenn ihr das Streckenprofil laut Teamchef Peter Schlickenrieder nicht besonders liegt. «Man muss da realistisch sein: Weder die Strecken noch die Höhe sind für eine Katharina Hennig gebaut», sagte er. «Es würde schon an ein Wunder grenzen, wenn sie dort eine Medaille macht in einem Einzelwettbewerb.»

Schlickenrieder lobte Hennig als «im Gesamtpaket eine der vollkommensten Langläuferinnen. Aber sie ist keine Bergläuferin. Da gibt's die Leichtgewichte, die da stärker sind.»

Die Zehn-Kilometer-Klassisch stehen bei den Winterspielen am 10. Februar an. Zum Auftakt der Langlauf-Wettbewerbe treten Hennig und ihre Teamkolleginnen an diesem Samstag (8.45 Uhr/ARD und Eurosport) im Skiathlon über 2 x 7,5 Kilometer an.

Fußball-Bundesliga: Hertha und Bochum spielen 1:1

BERLIN: Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und VfL Bochum haben sich am Freitagabend zum Auftakt des 21. Spieltags 1:1 (1:0) getrennt. Nach dem Führungstreffer durch Ishak Belfodil in der 23. Minute gelang dem ehemaligen Union-Berlin-Profi Sebastian Polter (48.) vor 3000 Fans im Olympiastadion kurz nach der Pause der Ausgleich für die Gäste. In der Tabelle wahrte der VfL als Elfter mit 25 Punkten den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die zunächst auf Rang zwölf vorgerückte Hertha (23).

Schlusslicht FC Ingolstadt blamiert desolaten 1. FC Nürnberg

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine böse Überraschung gegen Schlusslicht FC Ingolstadt erlebt. Die Franken gingen am Freitagabend gegen den Abstiegskandidaten Nummer eins mit 0:5 (0:3) unter. Im zweiten Spiel des Abends kletterte der 1. FC Heidenheim zumindest vorübergehend auf den 3. Platz. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich daheim mit 3:1 (2:1) gegen Hannover 96 durch.

Goretzka: Weiter konservative Behandlung der Knieverletzung

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka wird weiterhin konservativ an seiner Knieverletzung behandelt. «Aktuell ist es so, dass man in Abstimmung mit den Spezialisten und Ärzten vor Ort und den Physiotherapeuten die Belastung steuert und sich so ein bisschen von Tag zu Tag weiter rantastet», sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Interview auf der Internetseite des Fußball-Rekordmeisters. «Der Plan ist weiterhin, es mit einer konservativen Behandlung zu probieren und eine OP zu vermeiden - und da arbeitet man sich aktuell von Tag zu Tag vor.»

Drittliga-Clubs ziehen wegen Zuschauer-Begrenzung vor Gericht

HANNOVER: Die vier Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, TSV Havelse, SV Meppen und VfL Osnabrück wollen gerichtlich dagegen vorgehen, dass Niedersachsen als einziges Bundesland in der Coronakrise weiterhin an einer Beschränkung von 500 Zuschauern pro Heimspiel festhält. Die niedersächsischen Vereine bereiten gemeinsam einen sogenannten Normenfeststellungsantrag im Eilverfahren vor, den sie zu Beginn der nächsten Woche beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einreichen wollen. Ihr Ziel ist, bereits am übernächsten Spieltag am 12./13. Februar wieder vor mehr als 500 Fans spielen zu dürfen, teilten die Clubs am Freitag mit.

Stabhochspringer Duplantis scheitert knapp am Weltrekord

BERLIN: Der Schwede Armand Duplantis hat beim Istaf Indoor den Weltrekord knapp verfehlt. Der Olympiasieger von Tokio hatte im dritten und letzten Versuch über 6,19 Meter die Latte schon übersprungen, ehe die Stange dann doch noch fiel. Vor 1500 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena von Berlin musste sich Duplantis mit übersprungenen 6,03 Metern mit dem Meeting-Rekord begnügen. Damit verbesserte er die 2015 vom Franzosen Renaud Lavillenie aufgestellte Höhe um einen Zentimeter.

Weitsprung-Olympiasiegerin Mihambo beim Istaf nur Dritte

BERLIN: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat den Saisoneinstand in ihrer Paradedisziplin auf dem dritten Platz beendet. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konnte mit ihrem letzten Versuch über 6,66 Meter beim Istaf Indoor in Berlin nicht mehr an die Weite der Schwedin Khaddi Sagnia heranreichen, die zwei Zentimeter weiter gesprungen war. Vor 1500 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena schob sich die deutsche Vizemeisterin Merle Homeier mit persönlicher Bestleistung von 6,66 Metern aufgrund der geringeren Zahl von Fehlversuchen im letzten Durchgang an Mihambo vorbei auf den zweiten Rang.

Alba Berlin verliert in der Euroleague bei ZSKA Moskau

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague eine weitere Niederlage kassiert. Am Freitagabend unterlagen die ersatzgeschwächten Berliner trotz einer ordentlichen Leistung beim russischen Spitzenteam ZSKA Moskau mit 72:91 (37:50). Es war die 16. Pleite im 23. Spiel. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 15 und Maodo Lo mit zehn Punkten.

NFL-Profi Jakob Johnson neuer Teileigentümer bei Stuttgart Surge

STUTTGART: Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson vom NFL-Club New England Patriots steigt als Teileigentümer bei Stuttgart Surge ein. Das teilte der Verein aus der European League of Football (ELF) am Freitag mit. Der 27 Jahre alte Johnson spielte in den vergangenen Monaten seine bisher beste Saison für Boston und ist gebürtiger Stuttgarter. Bisher war er Botschafter der Surge.