Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

36 weitere Infizierte unter Olympia-Teilnehmern in Peking

PEKING: Bei den Teilnehmern der Olympischen Winterspiele sind 36 zusätzliche Covid-Infizierte entdeckt worden. Wie das Organisationskomitee in Peking am Samstag mitteilte, seien insgesamt 29 Einreisenden kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen positiv auf das Virus getestet worden, bei 19 von ihnen soll es sich um Athleten oder Teammitglieder handeln. Sieben weitere Infektionen wurden zudem unter Personen festgestellt, die sich bereits innerhalb der «Olympia-Blase» befunden haben.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept, sämtliche Teilnehmer - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, muss jeder Teilnehmer innerhalb der «Olympia-Blase» täglich einen PCR-Test absolvieren. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Erst nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses wieder verlassen.

Die Volksrepublik China verfolgt eine strenge «Null Covid»-Strategie, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen bekämpft werden. In den vergangenen Wochen haben die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt.

Skisprung-Coach Kuttin über China: «Die wollten immer noch mehr»

PEKING: Skisprung-Trainer Heinz Kuttin blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Übungsleiter in China zurück. «Ich musste Trainingsprogramme machen, die ich mit Österreichs Nationalteam nicht gemacht habe - die wollten immer noch mehr. Die wollten arbeiten, arbeiten, arbeiten. Da habe ich gesagt: Das kann ich mit meinem Fachwissen nicht vereinbaren», sagte der 51 Jahre alte Österreicher, der nun Sprungtrainer beim deutschen Team der Nordischen Kombinierer ist, der Deutschen Presse-Agentur. Für China arbeitete Kuttin von 2018 bis 2020 als Trainer des Frauen-Teams.

«Es war für mich nicht leicht, weil ich dieses System erst kennenlernen musste. Das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Diese Struktur und Politik, da komme ich mit meiner Art als Trainer nicht mit. Grundsätzlich verstehe ich es, aber dafür braucht man Jahre», sagte Kuttin. Bei den Winterspielen von Peking erwarte er von Chinas Skispringerinnen und Skispringern «auf keinen Fall etwas», fügte der Coach an. «Leider sind die Leistungen zu unseren Zeiten besser gewesen als jetzt. Das sagt viel aus.»

Langlauf-Teamchef: Peking-Anreise als «Gefahrenmoment»

FRANKFURT/MAIN: Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hat kurz vor den Olympischen Winterspielen keine großen Sorgen vor einer Corona-Infektion seiner Sportlerinnen und Sportler, sieht aber die Anreise als mögliches Problem. «Wir machen alles, was man machen kann. Man ist aber natürlich nicht vor allem gefeit», sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Vorsichtsmaßnahmen im Langlauf-Team. «Es gibt einfach immer wieder neuralgische Stellen, da kommst du nicht raus.»

Schlickenrieder erklärte: «Wir haben noch nicht den Learjet, der uns im Engadin abholt ohne Außenkontakt. Wir steigen in einen Flieger nach China mit vielen anderen Sportlern aus Sportarten, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so genau genommen wird. Folglich ist das ein Gefahrenmoment.»

DOSB-Chef Weikert zu Corona-Auflagen in China: «Absolut notwendig»

BERLIN: DOSB-Präsident Thomas Weikert hat Verständnis für die strengen Corona-Vorschriften durch Gastgeber China bei den Olympischen Winterspielen in Peking. «Diese strengen Maßnahmen sind ja gut, damit jeder gesund bleibt. Das halte ich für absolut notwendig», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Wir wissen jetzt, weil es bei der Anreise einen positiven Fall im Betreuerstab gab, dass die Tests vernünftig ablaufen.» Zuletzt hatten Sportler und Trainer Bedenken wegen der Vorgaben in China geäußert.

Weikert versicherte, dass sich die kritisierten Zustände in den chinesischen Unterkünften - vor allem in den Quarantäne-Hotels - verbessert hätten. «Wir wissen auch, dass das Quarantäne-Hotel nun gut ist», sagte er. «Wir hatten die Zustände bei den Testwettkämpfen angesprochen und hatten dann eine Videokonferenz mit dem chinesischen Sportminister, in der er sinngemäß und erstaunlicherweise gesagt hat, dass das nicht gut gewesen sei und nicht mehr vorkommen werde.» Die Winterspiele in Peking beginnen am kommenden Freitag und enden am 20. Februar.

Der 60-Jährige betonte nochmals, dass sich «unsere Sportlerinnen und Sportler» politisch äußern könnten trotz der in China stark eingeschränkten Meinungsfreiheit. «Sie können es aber auch lassen und sich auf den Sport konzentrieren», meinte Weikert. «Beides werden wir respektieren. So oder so - wir werden uns vor die Athleten stellen und sie schützen.»

Weikert war im Dezember zum Nachfolger von Alfons Hörmann an die DOSB-Spitze gewählt worden. Der 61-jährige Hörmann hatte nach Vorwürfen gegen ihn wegen seines Führungsstils auf eine Kandidatur verzichtet. Er hatte sich allerdings stets als Opfer einer Kampagne gesehen. Weikert hat diese Darstellung immer wieder zurückgewiesen. «Ich konnte das seinerzeit nicht nachvollziehen und kann es auch heute nicht. Ich befürchte für Herrn Hörmann: Es werden keine Belege dafür da sein, weil es nichts zu belegen gibt.»