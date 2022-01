Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Snowboard-Star Shaun White für fünfte Olympische Spiele nominiert

PARK CITY: Der Traum von Snowboard-Star Shaun White von seiner fünften Teilnahme an den Olympischen Spielen ist wahr geworden. Wie der US-amerikanische Ski- und Snowboardverband am Freitag veröffentlichte, wurde der dreimalige Olympiasieger für den Halfpipe-Wettbewerb in Peking nominiert. «Im Moment konzentriere ich mich darauf, intelligenter zu trainieren, nicht härter. Ich höre auf meinen Körper und weiß, wann ich pushen und wann ich mich zurückziehen muss», kommentierte der bereits 35-Jährige seinen Start beim Saisonhöhepunkt (4. bis 20. Februar).

White hat seinen Sport geprägt wie kein anderer. 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang holte er jeweils Olympia-Gold in der Halfpipe, bei den Spielen 2014 in Sotschi wurde er Vierter. In diesem Winter sah es lange Zeit nicht so aus, als könne er noch ein Ticket nach China ergattern. Unter anderem warfen den Kalifornier eine Knöchelverletzung und eine Corona-Infektion zurück. In Laax sprang er zuletzt wieder auf das Podium - und damit doch noch ein letztes Mal zu Olympia.