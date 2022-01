Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Alpin-Ass Sander verzichtet auf zweite Abfahrt in Wengen

WENGEN: Der WM-Zweite Andreas Sander verzichtet auf die zweite Abfahrt beim alpinen Ski-Weltcup in Wengen. Dies hätten der 32-Jährige und das Trainer-Team beschlossen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag wenige Stunden vor dem Start mit. Sander soll sich stattdessen auf die Rennen in Kitzbühel vorbereiten. Auf der dortigen Streif finden am 21. und 22. Januar zwei Abfahrtsrennen statt.

Mit seinem Startverzicht reagiert Sander auf seine Formkrise und die zuletzt schwachen Leistungen. Bei der Abfahrt am Freitag hatte der WM-Zweite lediglich den 41. Platz belegt und war auch beim Super-G am Tag zuvor nicht über den 33. Rang hinausgekommen. «Ein wirklich enttäuschender Tag für mich», hatte der Ennepetaler nach dem Super-G auf Instagram geschrieben.

Sein bislang bestes Abfahrtsergebnis in diesem Winter war der elfte Platz in Gröden kurz vor Weihnachten. «Es passt gar nichts zusammen», sagte Sander nach dem verpatzten Abfahrtsrennen im ZDF. «Es ist sehr enttäuschend momentan.»

Dortmund verkürzt Rückstand auf Bayern - 5:1 gegen Freiburg

DORTMUND: Borussia Dortmund setzt Tabellenführer FC Bayern in der Fußball-Bundesliga weiter unter Druck. Das Team von Trainer Marco Rose bezwang den SC Freiburg im Spitzenspiel souverän mit 5:1 (3:0) und verkürzte den Rückstand auf die Münchner vorerst auf drei Punkte. Der deutsche Rekordmeister tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln an. Vor coronabedingt nur 750 Zuschauern besiegelten Thomas Meunier (14./29. Minute), Erling Haaland (45./75.) und Mahmoud Dahoud (86.) die dritte Auswärtsniederlage der Freiburger. Die Steigerung der Breisgauer kam zu spät und wurde nur noch durch den Treffer von Ermedin Demirovic (61.) zum zwischenzeitlichen 3:1 belohnt.

Deutsche Handballer gewinnen EM-Auftakt gegen Belarus

BRATISLAVA: Deutschlands Handballer sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr erstes Vorrundenspiel am Freitag in Bratislava gegen Belarus mit 33:29 (17:18) und nahm damit Kurs auf die Hauptrunde. Beste Werfer im Team von Bundestrainer Alfred Gislason waren Kai Häfner und Marcel Schiller mit jeweils acht Toren. Weitere Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe D sind Österreich am Sonntag und Polen am kommenden Dienstag.

Corona: Eintracht-Schlüsselspieler Kostic und Trapp fallen aus

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt muss im Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg corona-bedingt auf Torwart Kevin Trapp und Linksaußen Filip Kostic verzichten. Eine PCR-Testung der beiden Schlüsselspieler am Freitag ergab «bei beiden ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik», teilte der hessische Fußballclub am Abend mit. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.

Hamburger SV nur mit Remis: 1:1 bei Dynamo Dresden

DRESDEN: Der Hamburger SV ist nur mit einem Teilerfolg ins Fußball-Jahr 2022 gestartet. Bei Dynamo Dresden mussten sich die Norddeutschen am Freitagabend wie im Hinspiel mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Vor 1000 maximal zugelassenen Zuschauern war der HSV mit der ersten Chance in Führung gegangen. Robert Glatzel (37. Minute) verwertete einen Konter zu seinem zehnten Saisontor. Dynamo gelang durch Christoph Daferner (61.) der verdiente Ausgleich. Während Dresden seinen Mittelfeldplatz sicherte, muss der HSV um den Verbleib auf dem Relegationsrang bangen.

Becker: Djokovic hat nichts Verbotenes getan - Appell für Impfung

BERLIN: Boris Becker hat erneut um Verständnis für seinen einstigen Schützling Novak Djokovic geworben, dem Tennis-Weltranglisten-Ersten aber auch eine Impfung gegen das Coronavirus nahegelegt. In einem am Freitagabend veröffentlichten Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zeigte sich der dreimalige Wimbledonsieger nicht überrascht, dass die australischen Behörden dem Serben erneut das Visum entzogen haben. Die Entscheidung von Einwanderungsminister Alex Hawke vier Tage nach einer Niederlage vor Gericht nannte Becker «einen kräftigen Return».

Herzprobleme nach Corona-Fall: Aubameyang fehlt bei Afrika-Cup weiter

JAUNDE: Nach seiner Corona-Infektion vor Beginn des Afrika-Cups muss Gabuns Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang vorerst weiter aussetzen. Bei Untersuchungen des früheren Dortmunder Bundesliga-Profis sei eine «Läsion» des Herzens festgestellt worden, teilte der Fußball-Verband Gabuns am Freitag auf Facebook mit. Eine genauere Diagnose lag zunächst nicht vor. Der 32 Jahre alte Stürmer des FC Arsenal fehlte damit am Abend beim 1:1 in der Partie gegen Ghana. Die medizinische Abteilung des afrikanischen Kontinentalverbands habe kein Risiko eingehen wollen, teilte der Verband Gabuns weiter mit. Aubameyangs Teamkollegen Axel Meyé und Mario Lemina mussten aus dem gleichen Grund passen.

Starostin vor Fentz bei Eiskunstlauf-EM - Gold an Russen Kondratjuk

TALLINN: Der Dortmunder Nikita Starostin hat bei der Eiskunstlauf-EM in Tallinn/Estland für eine Überraschung gesorgt. Beim EM-Debüt kämpfte sich der 19 Jahre alte gebürtige Russe vom ERC Dortmund Westfalen am Freitag mit einer starken Kür und 214,40 Punkten auf den 13. Platz. Damit überflügelte er noch den viermaligen deutschen Meister Paul Fentz. Der Berliner schaffte zwar den vierfachen Toeloop, patzte aber bei den weiteren Sprüngen und fiel mit 206,06 Punkten auf Rang 16 zurück. Neuer Europameister wurde der Russe Mark Kondratjuk bei seinem ersten EM-Start mit 286,56 Punkten.

Schweizer Mehmedi wechselt von Wolfsburg zu Antalyaspor

WOLFSBURG: Der langjährige Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und wechselt zu Antalyaspor. Das gab der türkische Erstligist, der vom früheren Bundesliga-Profi Nuri Sahin trainiert wird, am Freitagabend bekannt. Mehmedi habe einen Zweieinhalbjahresvertrag unterschrieben, hieß es weiter.