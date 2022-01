Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Dezimierte Bayern verlieren Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach

MÜNCHEN: Der von zahlreichen Corona-Ausfällen betroffene Spitzenreiter FC Bayern München ist mit einer Niederlage in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Rekordmeister verlor am Freitagabend daheim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Robert Lewandowski brachte die Münchner in der leeren Allianz Arena zwar in der 18. Minute in Führung. Florian Neuhaus und Stefan Lainer drehten mit ihren Toren in der 27. und 31. Minute aber die Partie. Trotz der Niederlage bleiben die Bayern klar Erster, Borussia Dortmund würde bei einem Sieg am Samstag in Frankfurt noch sechs Punkte zurückliegen.

Watzke: Nationalteam nicht mehr «Die Mannschaft» nennen

BERLIN: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält nichts von der Marketingbezeichnung «Die Mannschaft» für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft - und würde diesen gerne abschaffen. «Dieser Begriff ist mir zu abgehoben. Es ist respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften», sagte Watzke in einem «Spiegel»-Interview. Der 62-Jährige gehört als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga ab dem 11. Februar dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes an. Der Begriff war 2015 eingeführt worden - federführend von DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Handballer bestehen EM-Test: Sieg gegen die Schweiz

MANNHEIM: Deutschlands Handballer haben den EM-Test gegen die Schweiz bestanden. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich am Freitag in Mannheim mit 30:26 durch und holte sich Selbstvertrauen für die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Bester Werfer für die DHB-Auswahl war Linksaußen Marcel Schiller mit sieben Toren. Ihre EM-Generalprobe bestreitet die deutsche Mannschaft am Sonntag in Wetzlar gegen Rekordweltmeister und Olympiasieger Frankreich.

Claudia Pechstein EM-Siebte über 3000 Meter - Dufter Fünfter

HEERENVEEN: Claudia Pechstein hat bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen für einen Achtungserfolg gesorgt. Die 49 Jahre alte Berlinerin belegte am Freitag zum Auftakt des Championats über 3000 Meter den siebten Platz. Im direkten Duell mit ihrer Teamkollegin Leia Behlau setzte sich die fünfmalige Olympiasiegerin in 4:11,60 Minuten durch. Die Inzellerin lief in 4:14,20 Minuten die neuntbeste Zeit. Europameisterin wurde die Niederländerin Irene Schouten in 3:56,62 Minuten. Für das beste deutsche Resultat am Freitag sorgte der Inzeller Joel Dufter als Fünfter über 1000 Meter. Dufter lief 1:08,69 Minuten, der Niederländer Thomas Krol gewann in 1:07,77 Minuten.

DEG und Haie verlieren weiter - Nur drei DEL-Spiele

DÜSSELDORF: Die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie bleiben die größten Krisen-Teams in der Deutschen Eishockey Liga. Die DEG verlor am Freitagabend beim 4:7 gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin das siebte Spiel in Serie. Auch der große Kampfgeist der Düsseldorfer, die sich von 1:4 noch auf 4:4 herankämpften, wurde nicht belohnt. Für den rheinischen Rivalen aus Köln setzte es beim 2:3 nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings die sechste Niederlage am Stück. Ansonsten fand am Freitag wegen vieler Absagen nur noch ein Spiel statt: Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven besiegten den ERC Ingolstadt 2:1 nach Verlängerung.

Skeleton: Olympia-Zweite Lölling Zweite beim Weltcup in Winterberg

WINTERBERG: Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling hat einen großen Schritt in Richtung Peking gemacht. Die 26-Jährige von der RSG Hochsauerland fuhr am Freitag beim Skeleton-Weltcup auf ihrer Heimbahn in Winterberg auf Rang zwei. Damit fehlt ihr beim Weltcupfinale in der kommenden Woche in St. Moritz nur noch eine Top-Acht-Platzierung, um die interne Qualifikation für Peking zu schaffen. Nach zwei soliden Läufen musste sich die Weltmeisterin von 2017 nur der Niederländerin Kimberley Bos geschlagen geben.

BR Volleys: Spitzenspiel gegen Düren fällt aus

BERLIN: Das für Sonntag vorgesehene Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga der Männer zwischen den Berlin Volleys und den SWD powervolleys Düren ist am frühen Freitagabend abgesagt worden. Wie der Club aus Düren am Freitag mitteilte, gibt es im Umfeld der Mannschaft eine Infektion mit dem Coronavirus. Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest. Die Partie gegen Düren war zuvor bereits von Donnerstag auf den Sonntag verlegt worden, weil sich bei den Berlinern drei neue Corona-Fälle ergeben hatten und dem Schutz vor möglichen weiteren Infektionen Vorschub geleistet werden sollte.