Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Erster Sieg für Rodel-Duo Wendl/Arlt - Viele Stürze in Winterberg

WINTERBERG: Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben beim Rennrodel-Weltcup in Winterberg ihren ersten Saisonsieg gefeiert und Platz drei in der Gesamtwertung erobert. Die Olympiasieger gewannen am Samstag bei schwierigen Bedingungen vor den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller und Yannick Müller/Armin Frauscher. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm kamen auf Rang elf. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken wurden nach einem Sturz disqualifiziert, die Gesamtweltcup-Ersten Andris und Juris Sics belegten nur Platz 18. Bei Temperaturen von fast zehn Grad war es nicht leicht für die Athleten und es gab eine Reihe von Stürzen.

Startsieg für Serbien beim ATP Cup - Tsitsipas verzichtet auf Einzel

SYDNEY: Auch ohne den Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Serbien mit einem Sieg in den ATP Cup der Tennisprofis gestartet. Der Titelgewinner von 2020 bezwang Norwegen am Samstag mit 2:1. Den entscheidenden Punkt holte das Doppel Nikola Cacic und Filip Krajinovic mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Casper Ruud und Viktor Durasovic. Das griechische Team musste sich im ersten Gruppenspiel des ATP Cups Polen mit 1:2 geschlagen. Dabei verzichtete der Weltranglistenvierte Stefanos Tsitsipas wegen Ellenbogenproblemen auf einen Einsatz im Einzel und holte nur noch einen Punkt im Doppel mit Michail Pervolarakis. «Ich werde noch einen Tag abwarten, um zu sehen, wie es mir geht. Ich würde sehr gerne das Einzel spielen», sagte Tsitsipas mit Blick auf das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien am Montag.

Fünf deutsche Langläufer überstehen Sprint-Qualifikation

OBERSTDORF: Katharina Hennig ist am Neujahrstag ins Viertelfinale der Klassik-Sprints bei der Tour de Ski gestürmt. Die Oberwiesenthalerin belegte in der Qualifikation der vierten Etappe in ihrer Wahlheimat Oberstdorf Rang zehn und war damit beste Deutsche. Mit ihr zogen am Samstag zudem Sofie Krehl als 15., Coletta Rydzek als 18. und Katherine Sauerbrey als 28. in die K.o.-Runde ein. Pia Fink als 31. und Victoria Carl als 32. verpassten diese denkbar knapp. Erstmals in dieser Saison überstand in Janosch Brugger auch ein DSV-Mann die Qualifikation eines Sprint-Weltcups. Der Junioren-Weltmeister von 2017 in dieser Disziplin belegte Rang 17.

Superstar Ronaldo «nicht glücklich» mit Uniteds Saisonverlauf

MANCHESTER: Superstar Cristiano Ronaldo ist mit der bisherigen Saison seines Clubs Manchester United auch nach dem Wechsel zum neuen Trainer Ralf Rangnick unzufrieden. «Ich bin nicht glücklich mit dem, was wir bei Man United erreichen», schrieb der 36 Jahre alte Portugiese zum Jahreswechsel bei Instagram zu einem Foto von sich und seiner Familie. «Niemand von uns ist glücklich, da bin ich sicher.» Der englische Fußball-Rekordmeister belegte in der Premier League zum Jahreswechsel Rang sechs, hat aber weniger Spiele als die ersten fünf Teams der Liga bestritten. Unter Rangnick sind die Red Devils seit Anfang Dezember noch ungeschlagen und hatten zum Jahresabschluss 3:1 gegen den FC Burnley gewonnen, davor beim 1:1 bei Newcastle United aber enttäuscht. «Wir wissen, dass wir härter arbeiten, besser spielen und viel mehr liefern müssen, als wir das aktuell tun», forderte Ronaldo.

Draisaitl verliert mit Edmonton in NHL nach Verlängerung

NEW JERSEY: Der deutsche NHL-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers am Freitag (Ortszeit) eine 5:6 (2:3, 1:0, 2:2)-Niederlage nach Verlängerung bei den New Jersey Devils einstecken müssen. Für die Oilers setzte es die zweite Niederlage in Serie seit der Rückkehr auf das Eis, nachdem die NHL über die Weihnachtsfeiertage den Spielbetrieb auf Grund vieler Corona-Fälle ruhen ließ. Auch Moritz Seider und Thomas Greiss kassierten am Freitag eine Niederlage, mit den Detroit Red Wings musste sich das deutsche NHL-Duo zuhause mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) den Washington Capitals geschlagen geben. Drei Minuten vor Schluss stand es 1:1, dann führte Alexander Owetschkin mit zwei Toren die Capitals zum Sieg.

Deal vor Fristende: Ribéry-Club Salernitana hofft auf Ligaverbleib

ROM/SALERNO: Der italienische Fußball-Verein US Salernitana soll an den Unternehmer Danilo Iervolino verkauft werden und den Ausschluss aus der Serie A damit noch abwenden. Am Silvesterabend kurz vor Mitternacht teilten die Treuhänder des Vereins Medienberichten zufolge mit, dass Iervolino (43) den Zuschlag erhalten solle. Am Montag solle der Deal offiziell werden, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Es dürfte eine Einigung in letzter Minute gewesen sein. Der Verein aus Salerno südlich von Neapel, bei dem der frühere Bayern-Star Franck Ribéry spielt, hatte bis zum 31. Dezember Zeit, einen Besitzer zu finden, sonst wäre er aus der höchsten italienischen Liga ausgeschlossen worden.

US-Open-Siegerin Raducanu verschiebt Comeback nach Corona-Infektion

MELBOURNE: US-Open-Siegerin Emma Raducanu hat in der Vorbereitung auf die Australian Open ihr Comeback auf der Tennis-Profitour nach einer Infektion mit dem Coronavirus verschoben. Die 19 Jahre alte Britin werde nicht beim Turnier in Melbourne in der kommenden Woche starten, hieß es auf dem Twitter-Account der Australian Open am Samstag. «Der Zeitpunkt, um beim ersten Melbourne-Event dabei zu sein, ist für mich zu früh, nachdem ich gerade erst aus der Isolation zurückgekehrt bin», wurde Raducanu zitiert. Raducanu hatte Mitte Dezember nach einem positiven Corona-Test erklärt, sie habe sich isoliert und hoffe, bald auf den Tennisplatz zurückkehren zu können.

Kanadierin De Bruin gewinnt Weltcup im Monobob

SIGULDA: Christine de Bruin hat am Neujahrstag im lettischen Sigulda den Weltcup im Monobob gewonnen. In Abwesenheit eines Großteils der Weltspitze setzte sich die Kanadierin am Samstag vor Breena Walker aus Australien und der Russin Nadjeschda Sergejewa durch. In 53,77 Sekunden stellte sie im zweiten Lauf einen Bahnrekord auf. Der deutsche Verband hatte diesen Wettbewerb nicht besetzt. Die Olympia-Starterinnen trainieren derzeit in der Heimat.

NBA: Chicago auf Platz eins im Osten - James mit Bestwert

INDIANAPOLIS: DeMar DeRozan hat die Chicago Bulls am Freitag (Ortszeit) per Dreier mit der Schlusssirene zum 108:106-Auswärtssieg über die Indiana Pacers geführt. Durch ihren sechsten Erfolg in Serie stehen die Bulls in der NBA nun auf dem ersten Platz der Eastern Conference - dank des direkten Vergleichs vor den Brooklyn Nets, die wie die Bulls eine Bilanz von 23:10 Siegen aufweisen. Damit bleibt der ehemalige Basketball-Bundestrainer Chris Fleming als Coach in der Verantwortung weiter ungeschlagen. Der eigentliche Assistenztrainer Chicagos hat für Billy Donovan übernommen. Der Bulls-Chefcoach befindet sich derzeit noch in Quarantäne wegen des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls der NBA während der Coronavirus-Pandemie. LeBron James führte mit einer erneut starken Leistung die Los Angeles Lakers zu einem 139:106 (69:54)-Heimerfolg über die Portland Trail Blazers. Der Superstar erzielte einen persönlichen Saisonbestwert von 43 Zählern.