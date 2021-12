Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.21 | Überblick

Berger: Verstappen gegen Hamilton ist Formel-1-Klassiker

ABU DHABI: Für den früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger ist das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton längst ein Klassiker. «In all den Jahren, in denen ich die Formel 1 verfolge, ist es eines der härtesten Duelle zwischen den Teams, dem Management und auch zwischen den Fahrern. Daher werden wir sicherlich noch lange darüber sprechen», sagte der 62-jährige Berger der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonfinale.

Der DTM-Chef sieht den Wettstreit auf einem Niveau mit dem Giftduell zwischen den Legenden Ayrton Senna und Alain Prost. «Ja, es spielt sich auf gleicher Ebene ab», antwortete Berger auf die entsprechende Frage.

In der Frage nach den stärkeren Nerven für den Titel ist der Österreicher hin- und hergerissen. «Bis vor kurzem hätte ich noch auf Max getippt, aber Lewis ist nicht zu unterschätzen. Sein sportlicher Einsatz und sein Killerinstinkt sind beeindruckend. Auch seine Nervenstärke ist - ebenso wie bei Max - außergewöhnlich», befand Berger.

Verstappen und Hamilton starten punktgleich ins letzte Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) in Abu Dhabi. Berger hält einen erneuten Crash beider Rivalen für möglich. «Ich würde es nicht ausschließen, aber hoffe natürlich auf ein faires Ergebnis, das auf der Strecke ausgefahren wurde», sagte Berger, der von 1984 bis 1997 selbst in der Formel 1 fuhr und zweimal WM-Dritter wurde.

Mercedes-Sportchef: «Niemand wird je größer als Schumi sein»

ABU DHABI: Für Mercedes-Sportchef Toto Wolff wird Lewis Hamilton auch beim Gewinn seines achten WM-Titels Michael Schumacher nicht als Formel-1-Idol verdrängen. «Niemand wird je größer als Schumi sein. Michael hat eine Generation geprägt wie kein anderer, er ist ikonisch», sagte der Österreicher im Interview der «Bild» (Samstag). Man könne generationsübergreifend keine Vergleiche machen. «Lewis ist der Größte seiner Generation», urteilte Wolff.

Der Brite kann am Sonntag beim abschließenden Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi seinen achten WM-Titel gewinnen. Damit würde der 36-Jährige zum alleinigen Rekord-Weltmeister. Derzeit haben sowohl Michael Schumacher als auch Hamilton sieben Mal den Titel gewonnen. Beim Großen Preis von Abu Dhabi gehen der Brite und WM-Spitzenreiter Max Verstappen punktgleich an den Start.

Nicole Schott vor sechstem deutschen Eiskunstlauf-Titelgewinn

NEUSS: Fast alle Favoriten haben in den Kurzprogrammen der deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Neuss erfolgreich die ersten Schritte zum Titelgewinn gemacht. Nicole Schott aus Essen lief am Freitag trotz eines nicht ganz gelungenen Vortrags mit 59,75 Punkten auf Platz eins und dem sechsten Meisterschaftsgewinn entgegen. Zweite wurde die Mannheimerin Kristina Isaev mit 55,00 Punkten. Bei den Herren hat Paul Fentz die Grundlage für seinen vierten Erfolg gelegt. Trotz eines Sturzes beim vierfachen Toeloop übernahm der 29-jährige Berliner mit 71,43 Punkten die Führung.

Kleiner Lauf gestoppt: Alba Berlin verliert bei Panathinaikos Athen

BERLIN: Nach zuletzt zwei Erfolgen hintereinander hat Alba Berlin in der Euroleague wieder eine Niederlage kassiert. Am Freitagabend unterlag der deutsche Meister beim Tabellenvorletzten Panathinaikos Athen nach einem Einbruch in der zweiten Hälfte mit 67:82 (43:43). Alba bleibt nach der neunten Niederlage im 14. Spiel im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 18 und Oscar da Silva mit 13 Punkten.

Niederlagen für DEL-Top-Favoriten München und Mannheim

MANNHEIM: Titelverteidiger Eisbären Berlin ist in der Deutschen Eishockey Liga Nutznießer von Niederlagen der Top-Favoriten EHC Red Bull München und Adler Mannheim geworden. Am Freitagabend sorgte der Tabellenletzte Bietigheim Steelers mit dem 6:3 (1:1, 1:2, 4:0) gegen Spitzenreiter München für die größte Überraschung. Drei Tage nach dem Champions-League-Auftritt in Finnland bei Lukko Rauma (2:2) wirkte München ausgelaugt und gab im Schlussdrittel den Sieg aus der Hand. Evan Jasper erzielte für den Aufsteiger drei Tore. Mannheim unterlag zeitgleich der starken Düsseldorfer EG 2:4 (0:1, 2:3, 0:0).

UEFA sanktioniert Eintracht Frankfurt mit Stadion-Teilsperrung

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale der Europa League auf einen Teil der Fans verzichten. Die Europäische Fußball-Union UEFA verhängte nach den Krawallen im Gruppenspiel gegen Royal Antwerpen (2:2) Ende November eine Teilsperrung für das nächste UEFA-Wettbewerbsspiel - der Tribünensektor der treuesten Eintracht-Fans hinter dem Tor muss geschlossen bleiben. Zudem muss der Bundesligist eine Strafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen.

Schalke erkämpft ohne Trainer wichtigen Sieg - Bremen gewinnt

GELSENKIRCHEN: Ohne Chefcoach und stark ersatzgeschwächt hat der FC Schalke 04 einen wichtigen Sieg gegen den 1. FC Nürnberg errungen. Am Freitag gewann der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga mit 4:1 (1:0), besiegte damit zum ersten Mal in dieser Zweitliga-Saison ein Team aus der oberen Tabellenhälfte und sprang zumindest für eine Nacht mit 29 Punkten zum Ende der Hinserie auf den dritten Tabellenrang. Der SV Werder Bremen gewann unterdessen unter dem neuen Trainer Ole Werner auch das zweite Spiel und hat endgültig den Anschluss an die oberen Tabellenplätze geschafft. Der Erstliga-Absteiger siegte beim Tabellendritten Jahn Regensburg mit 3:2 (1:1).

Vierter Sieg in Dubai: Schach-Weltmeister Carlsen verteidigt Titel

DUBAI: Magnus Carlsen ist und bleibt der König der Schachspieler. In einem am Ende recht einseitigen WM-Duell mit seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erkämpfte sich der 31 Jahre alte Norweger am Freitag den vierten Sieg - damit ist der Zweikampf bereits nach der elften von 14 angesetzten Partien entschieden. Carlsen verteidigte seinen Weltmeister-Titel in Dubai nun schon zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2018. Mit nunmehr 7,5:3,5 Punkten hat der Weltrangliste-Erste das Duell vorzeitig beendet. Herausforderer Nepomnjaschtschi könnte maximal noch auf 6,5 Zähler kommen. Carlsen kassiert als Weltmeister 1,2 Millionen Euro Preisgeld, der unterlegene Nepomnjaschtschi 800.000 Euro.

Deutsche Handballerinnen vorzeitig im WM-Viertelfinale

GRANOLLERS: Deutschlands Handball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Spanien vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die DHB-Auswahl gewann am Freitag ihr zweites Hauptrundenspiel gegen Südkorea mit 37:28 (19:16) und hat mit 8:0 Punkten einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe III bereits sicher. Beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Henk Groener waren vor 70 Zuschauern in Granollers die beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels mit je acht Toren. Letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft ist am Sonntag Dänemark. Das Viertelfinale steigt am kommenden Dienstag, der Gegner steht noch nicht fest.

0:2 gegen Augsburg: Köln kassiert erste Heimniederlage der Saison

KÖLN: Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga seine erste Heimniederlage der Saison kassiert. Das Team von Trainer Steffen Baumgart verlor am Freitagabend zum Auftakt des 15. Spieltages mit 0:2 (0:0) gegen den FC Augsburg. Andrè Hahn (72. Minute) und Niklas Dorsch (88.) besiegelten mit ihren Treffern das Ende der Kölner Erfolgsserie und sorgten zugleich für den ersten Auswärtssieg der Augsburger seit saisonübergreifend 13 Spielen. Durch den Erfolg rückte das Team von Trainer Markus Weinzierl zumindest vorübergehend auf den 14 Tabellenrang vor. Köln bleibt Neunter.

Springreiter Deußer beim Top-Ten-Finale in Genf Sechster

GENF: Springreiter Daniel Deußer hat die erste Chance auf das große Geld bei dem für ihn möglichen Millionen-Wochenende beim Hallenturnier in Genf verpasst. Der 40-Jährige wurde am Freitagabend im mit 500.000 Schweizer Franken (ca. 480.000 Euro) dotierten Top-10-Finale der zehn besten Reiter der Weltrangliste Sechster.