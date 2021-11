Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.21 | Überblick

Ex-Weltmeister Schempp dämpft Erwartungen an deutsche Biathleten

ÖSTERSUND: Der zurückgetretene Ex-Weltmeister Simon Schempp hat die Erwartungen an die deutschen Biathleten im Olympia-Winter gedämpft. «Von einigen Siegen würde ich erst einmal nicht ausgehen. Wenn aber beispielsweise Benedikt Doll am Schießstand die Leistung bringt, ist er zu absoluten Topplatzierungen fähig», sagte Schempp bei «t-online.de» und ergänzte: «Ich glaube jedoch, dass es vermessen wäre, konstante Topleistungen vom deutschen Team zu erwarten. Ich lasse mich aber gerne positiv überraschen und drücke die Daumen.»

Nach den Rücktritten von ihm und Olympiasieger Arnd Peiffer im vergangenen Winter gebe es nun eine Lücke im Team. «Zusammen haben Arnd und ich 23 Einzelsiege eingefahren. Alle anderen Starter, die jetzt noch im deutschen Weltcup-Team sind, haben zusammen vier Siege. Um Platz eins zu laufen, ist schon etwas anderes, als in die Top 10 zu kommen», sagte der 33 Jahre alte Schwabe, der zwölf Weltcuperfolge feierte.

Im Gegensatz zu anderen Top-Nationen wie Norwegen oder Frankreich verfügen die deutschen Skijäger zudem über zu wenige starke Talente. «Es ist ja offensichtlich, dass in den letzten Jahren aus dem Nachwuchs nicht allzu viel hochkam. Heute gelten die 26- bis 28-Jährigen noch als jung, vor einigen Jahren waren das noch die etablierten und älteren Athleten», sagte Schempp und forderte «schlaue Entscheidungen», «um junge Athletinnen und Athleten wesentlich schneller an den Weltcup heranzuführen.»

Der Weltcup-Winter der Biathleten beginnt an diesem Samstag mit den ersten Rennen im schwedischen Östersund. Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in Peking.

VfB Stuttgart schlägt Mainz 2:1

STUTTGART: Der VfB Stuttgart hat seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beendet und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo gewann am Freitagabend mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05. Hiroki Ito (21. Minute) und Borna Sosa (51.) erzielten ihre ersten Bundesliga-Treffer für den VfB, der die vorangegangenen vier Pflichtspiele verloren hatte. Zumindest vorübergehend verbesserten sich die Schwaben vom 16. auf den 13. Tabellenplatz. Für die achtplatzierten Mainzer traf Alexander Hack (39.).

DFL-Chef Seifert: 86 Fußballprofis sind noch ungeimpft

BERLIN: Von den mehr als 1000 deutschen Vertragsspielern in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind nach Angaben von DFL-Chef Christian Seifert 86 noch nicht geimpft. Diese Zahl nannte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag) und sagte: «Das ist der Stand von Mitte November.» Der zum Jahresende bei der Liga ausscheidende Seifert appellierte: «Auch für Profifußballer gilt, was aus meiner Sicht für alle Bürger gilt. Lasst euch gefälligst impfen!» Der DFL-Chef kritisiert zudem Forderungen nach einer Impfpflicht für Fußballer. «Angesichts von teilweise mehr als 70.000 täglichen Neuinfektionen frage ich mich jetzt schon, ob es im Land nicht drängendere Probleme gibt als 86 ungeimpfte Fußballer», so Seifert.

Remis bei Start der Schach-WM zwischen Nepomnjaschtschi und Carlsen

DUBAI: Mit einem Remis in 45 Zügen hat in Dubai die Schach-WM begonnen. Der russische Spieler Jan Nepomnjaschtschi erzwang gegen Magnus Carlsen aus Norwegen am Freitag in ausgeglichener Stellung nach vier Stunden Spielzeit eine Zugwiederholung. Weltmeister Carlsen spielte Schwarz und bot im achten Zug ein Bauernopfer an, das den meisten Kommentatoren neu und bisher fast nur in Partien zwischen starken Computerprogrammen gespielt worden war. Nepomnjaschtschi zeigte sich vorbereitet, fand aber keinen Weg, um Vorteil zu spielen und opferte den Bauern zurück, um aus der Defensive zu kommen. In der zweiten Partie am Samstag ab 13.30 Uhr deutscher Zeit hat der Norweger die weißen Steine.

Eckel, Kohler, Klose, Streich und Lattek neu in der Hall of Fame

DORTMUND: Die deutschen Fußball-Weltmeister Horst Eckel, Jürgen Kohler und Miroslav Klose sowie DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich und Trainerlegende Udo Lattek sind jetzt Teil der Hall of Fame des deutschen Fußballs. Eine 30-köpfige Jury mit führenden Sportjournalisten des Landes wählte die Ex-Profis in die ruhmreiche Auswahl, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag mitteilte. Damit gehören nun 39 deutsche Fußball-Größen der Hall of Fame an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war. Für den Anfang des nächsten Jahres kündigte die Jury an, auch über die Neuaufnahme von weiteren fünf Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball zu entscheiden.

Vor Davis-Cup-Duell mit Deutschen: Djokovic führt Serbien zum Sieg

INNSBRUCK: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat in der deutschen Gruppe den Auftaktsieg des serbischen Tennis-Teams in der Endrunde des Davis Cups perfekt gemacht. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger gewann am Freitagabend in Innsbruck deutlich mit 6:3, 6:2 gegen den österreichischen Außenseiter Dennis Novak und sorgte damit für das vorentscheidende 2:0 der Serben. Zuvor hatte sich Dusan Lajovic 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 gegen Österreichs Gerald Melzer durchgesetzt. Das abschließende Doppel hatte keine Bedeutung mehr für den Gesamtsieg. Am Samstag (16.00 Uhr/ServusTV) trifft das deutsche Herren-Team auf Serbien.

Deutsches Doppel Duda/Qiu bei Tischtennis-WM im Viertelfinale

HOUSTON: Dem deutschen Doppel Benedikt Duda und Dang Qiu fehlt bei der Tischtennis-WM in Houston nur noch ein Sieg zur Bronzemedaille. Die beiden Mannschafts-Europameister besiegten am Freitag im Achtelfinale die Belgier Florent Lambiet und Martin Allegro in 3:1 Sätzen. «Jetzt wollen wir natürlich noch einen drauf legen», sagte der 27 Jahre alte Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt. Gegner in der Runde der besten Acht sind am Samstag allerdings die beiden topgesetzten Lin Gaoyuan und Liang Jingkun aus China. Schon Timo Boll und Patrick Franziska waren am Donnerstag an dem chinesischen Duo Wang Chuqin und Fan Zhendong gescheitert. Ein dritter Platz wird bei einer Tischtennis-WM nicht ausgespielt. Wer das Halbfinale erreicht, hat eine Medaille sicher.

Deutsche Handballerinnen starten erfolgreich in WM-Vorbereitung

MADRID: Die deutschen Handballerinnen haben sich knapp eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in ansprechender Form präsentiert. Zum Start eines Vorbereitungsturniers auf die WM setzte sich die DHB-Auswahl am Freitagabend in Madrid mit 31:27 (13:13) gegen Polen durch. Beste Torschützinnen der deutschen Mannschaft waren Amelie Berger, Meike Schmelzer, Alicia Stolle, Emily Bölk, Julia Maidhof, Silje Brons und Johanna Stockschläder mit je drei Treffern. Weitere Gegner beim Turnier sind am Samstag die Slowakei und am Sonntag zum Abschluss WM-Gastgeber Spanien.

Geiger-Rivale Granerud verpasst überraschend Skisprung-Qualifikation

RUKA: Der norwegische Gesamtweltcup-Sieger Halvor Egner Granerud hat überraschend die Qualifikation für das erste Skisprung-Einzel im finnischen Ruka verpasst. Der größte Rivale des deutschen Gesamtführenden Karl Geiger sprang am Freitagabend nur 111,5 Meter und verpasste als 53. das Finale der besten 50 Athleten. Gelb-Träger Geiger brachte es auf 138 Meter und wurde Sechster. Auch Pius Paschke (3.), Markus Eisenbichler (8.), Constantin Schmid (17.), Stephan Leyhe (21.) und Andreas Wellinger (29.) schafften ohne Probleme den Sprung in den Einzelwettkampf.

Eishockey-Freiluftspiel Köln - Mannheim wird erneut verschoben

KÖLN: Das Freiluft-Event der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird auch an Neujahr 2022 nicht im Kölner Fußballstadion stattfinden. Das teilte der Ausrichter Kölner Haie am Freitag mit. «Bis zuletzt haben wir gehofft, das Event am 1. Januar durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der letzten Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung», sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter mit Blick auf die Corona-Lage. Ursprünglich war das sogenannte DEL Winter Game zwischen den Kölnern und Adler Mannheim für den 9. Januar dieses Jahres angesetzt gewesen. Es soll nun im Dezember 2022 stattfinden. Wann die Liga-Partie der beiden Clubs ausgetragen wird, soll noch bekanntgegeben werden.