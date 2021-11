Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Alba Berlin kassiert bei Unics Kazan nächste Euroleague-Pleite

BERLIN: Alba Berlin hat auch das zweite Euroleague-Spiel in Russland verloren. Zwei Tage nach der Pleite bei Zenit St. Petersburg verlor der Basketball-Bundesligist am Freitag vor 1624 Zuschauern bei Liganeuling Unics Kazan mit 71:85 (48:40). Für Alba war es trotz guten Startes im elften Spiel die achte Niederlage. Damit bleiben die Berliner im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Christ Koumadje und Jaleen Smith mit je zwölf Punkten.

Berlin gewinnt DEL-Topspiel gegen ersatzgeschwächte Mannheimer

BERLIN: Die Eisbären Berlin haben das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die ersatzgeschwächten Adler Mannheim gewonnen. Der Titelverteidiger bezwang am Freitagabend den Spitzenreiter, der coronabedingt ohne sieben Profis und ohne Trainer Pavel Gross antreten musste, mit 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). Für die Mannheimer war es nach der 1:10-Pleite am Dienstag in der Champions Hockey League gegen Frölunda HC aus Schweden der nächste Rückschlag.

Tabárez als Nationaltrainer Uruguays entlassen

MONTEVIDEO: Angesichts der gefährdeten Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat sich Uruguays Fußballverband (AUF) von Trainer-Routinier Óscar Tabárez getrennt. Das Exekutiv-Komitee habe beschlossen, den Vertrag mit Tabárez und weiteren Mitgliedern des Trainerstabs zu beenden, hieß es in einer AUF-Mitteilung am Freitag.

Djokovic gewinnt locker vor dem Halbfinale gegen Zverev

TURIN: Dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic ist der Vorrundenabschluss beim Tennis-Saisonfinale am Tag vor dem Halbfinal-Duell mit Alexander Zverev gelungen. Gegen den britischen Nachrücker Cameron Norrie benötigte der serbische Topfavorit am Freitagabend nur 66 Minuten für seinen klaren 6:2, 6:1-Erfolg. Djokovic gewann damit auch sein drittes Vorrundenspiel in Turin ohne einen Satzverlust. Als Gruppensieger stand er bereits zuvor fest. Am Samstag (21.00 Uhr/Sky) spielt der 34-Jährige gegen den zehn Jahre jüngeren Hamburger Zverev um den Einzug ins Endspiel.

SC Paderborn verpasst Sprung auf Platz eins

HANNOVER: Hannover 96 hat dem SC Paderborn den Weg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verbaut. Beide Teams lieferten sich am Freitagabend ein sehr chancenreiches 0:0. Im Falle eines weiteren Erfolgs wäre der Tabellendritte vorerst am Spitzenduo FC St. Pauli und Jahn Regensburg vorbeigezogen. Im zweiten Spiel gewann Nürnberg 2:1 (0:0) beim SV Sandhausen.

1:2 in Augsburg: Zweite Bundesliga-Niederlage für FC Bayern München

AUGSBURG: Der FC Bayern München hat seine zweite Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Vier Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew verlor der deutsche Meister am Freitagabend beim FC Augsburg mit 1:2 (1:2). Mads Pedersen (23. Minute) und André Hahn (35.) erzielten die Treffer für den Gastgeber, der sich vorerst auf den 15. Platz verbesserte. Für Tabellenführer Bayern traf vor 26.000 Zuschauern lediglich Robert Lewandowski (38.), der sein 14. Bundesliga-Tor in dieser Saison markierte.

Corona: Profisport in Sachsen wieder ohne Zuschauer

DRESDEN: Sachsen will angesichts rasant steigender Corona-Zahlen wieder Zuschauer im Profisport untersagen. Das teilte die Regierung am Freitagabend noch vor einer abschließenden Kabinettssitzung mit und kündigte an, vom kommenden Montag an weite Teile des öffentlichen Lebens einzuschränken. Die Regelungen, zu denen auch Geisterspiele zählen, gelten zunächst bis zum 12. Dezember. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden kann demnach am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf noch vor Publikum spielen. Danach gibt es wieder Geisterspiele.