Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.11.21 | Überblick

Rennkommissare beanstanden Heckflügel: Hamilton droht weitere Strafe

SÃO PAULO: Weltmeister Lewis Hamilton droht nach seiner Bestzeit in der Formel-1-Qualifikation zum Grand Prix von São Paulo eine weitere Strafe. Wegen eines möglichen technischen Verstoßes luden die Stewards am Freitagabend in Brasilien einen Mercedes-Vertreter zur Anhörung vor. Im konkreten Fall wurde an Hamiltons Dienstwagen der verstellbare Heckflügel beanstandet. Das sogenannte Drag Reduction System (DRS) könne ihm zu einem regelwidrigen Vorteil verholfen haben, hieß es. Die Entscheidung darüber wurde nach einer ersten Prüfung vertagt, da die FIA weitere Erkenntnisse erst am Samstagmorgen (Ortszeit) erwarte, teilte das Mercedes-Team in der Nacht über Twitter mit.

Hamilton war für das Rennen am Sonntag bereits mit einer Strafversetzung um fünf Plätze bestraft worden. Der Grund: ein regelwidriger Motorenwechsel. In der Qualifikation distanzierte der 36-Jährige dann WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull um mehr als vier Zehntel.

U21 mit klarer Niederlage in EM-Qualifikation - 0:4 gegen Polen

ASPACH: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat im Kampf um das EM-Ticket die höchste Niederlage seit sechs Jahren kassiert. Der Fußball-Europameister verlor am Freitag in Großaspach gegen Polen mit 0:4 (0:3). Adrian Benedyczak (5./12. Minute) und Michal Skoras (15.) schockten die DFB-Auswahl vor 3994 Zuschauern im EM-Qualifikationsspiel früh mit ihren Treffern; Kacper Kozlowski traf spät zum 4:0 (90.). Höher verlor Deutschland zuletzt bei der EM 2015 beim 0:5 gegen Portugal. Nach zuvor vier Siegen in vier Spielen bleibt Deutschland trotz der ersten Niederlage seit 14 Monaten Tabellenführer der Gruppe B.

Elfer verschossen: Italien bangt nach 1:1 gegen Schweiz um WM-Quali

ROM: Wegen eines verschossenen Elfmeters kurz vor Schluss muss Fußball-Europameister Italien weiter um seine Teilnahme an der WM 2022 bangen. Die Azzurri kamen in der Qualifikation gegen die Schweiz am Freitagabend nur zu einem 1:1 (1:1) und können am letzten Spieltag im Fernduell mit den Eidgenossen noch vom Spitzenplatz verdrängt werden. Nur dieser sichert das direkte WM-Ticket für Katar im nächsten Jahr - der Gruppenzweite muss in die Playoffs. Das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini geriet vor 49.714 Zuschauern in Rom durch den Mainzer Silvan Widmer in Rückstand (11. Minute), Giovanni di Lorenzo glich aus (35.). In der 90. Minute verschoss Jorginho einen Strafstoß.

Turbulenzen beim DOSB: Vorstandschefin Rücker muss gehen

FRANKFURT/MAIN: Im Wirbel um einen anonymen Brief aus dem Mitarbeiterkreis verliert auch DOSB-Vorstandschefin Veronika Rücker ihren Posten. Der Deutsche Olympische Sportbund habe sich mit der 51-Jährigen auf «eine einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit» zum Jahresende verständigt, teilte der Dachverband am Freitag mit. Damit wolle man «auch im Bereich des Hauptamtes eine personelle Neuaufstellung» ermöglichen. Zuvor hatte bereits DOSB-Präsident Alfons Hörmann angekündigt, sein Amt aufzugeben. Am 4. Dezember soll in Weimar ein neues Präsidium gewählt werden.

Hamilton holt sich Formel-1-Spitzenplatz für Sprint in São Paulo

SÃO PAULO: Weltmeister Lewis Hamilton hat sich in der Formel-1-Qualifikation von São Paulo den Spitzenplatz gesichert und startet als Erster ins neue Sprintrennen am Samstag (20.30 Uhr/Sky). Der Mercedes-Pilot verwies am Freitag mit einem neuen Motor WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der über überhitzende Reifen klagte, auf den zweiten Platz. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. In Interlagos ist die Qualifikation nicht für den Grand Prix am Sonntag ausschlaggebend, sondern für das Sprintrennen am Samstag. Dort wird die Startaufstellung ermittelt.

Bayern-Basketballer kassieren in Monaco höchste Saisonniederlage

MONACO: Nach zwei Auswärtssiegen in Folge in der Euroleague haben die Basketballer des FC Bayern München in fremder Halle wieder eine Niederlage kassiert. Beim Euroleague-Debütanten AS Monaco zog die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit 71:94 (43:55) den Kürzeren. Damit kassierte der Bundesligist wettbewerbsübergreifend seine höchste Saisonniederlage. Bester Münchener Werfer war Vladimir Lucic mit 15 Punkten.

Pechstein enttäuscht zum Weltcup-Auftakt - Beckert 5000-Meter-Zehnter

TOMASZOW MAZOWIECKI: Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist international mit einer Enttäuschung in den Olympia-Winter gestartet. Zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups belegte die 49-Jährige am Freitag im polnischen Tomaszów Mazowiecki über 3000 Meter nur den 16. und letzten Platz. Mit ihrer Zeit von 4:19,073 Minuten war sie mehr als sieben Sekunden langsamer als bei ihrem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften. Siegerin wurde Irene Schouten aus den Niederlanden mit dem Bahnrekord von 4:04,009 Minuten. Besser als die Berlinerin machte es Patrick Beckert. Der deutsche Meister belegte über 5000 Meter in 6:27,409 Minuten den zehnten Rang.