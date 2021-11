Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Formel 1 verlängert Vertrag mit Shanghai bis 2025

SHANGHAI: Die Formel 1 hält trotz der erneuten Absage für 2022 am Standort Shanghai fest. Der Vertrag mit dem Ausrichter des Großen Preises von China sei bis 2025 verlängert worden, teilte die Rennserie am Samstag mit. «China wird, so bald es die Umstände wieder zulassen, in den Kalender zurückkehren. Wir freuen uns darauf, so schnell wie es geht wieder bei den Fans zu sein», wurde Formel-1-Chef Stefano Domenicali in einer Mitteilung zitiert.

Der Grand Prix in Shanghai war wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 abgesagt worden. Für das kommende Jahr fand das Rennen wegen der anhaltenden Beschränkungen in China keine Aufnahme in den WM-Kalender. Die Formel 1 war erstmals 2004 in Shanghai gefahren und hatte danach bis 2019 jedes Jahr ein Rennen dort ausgetragen.

Ski-Star Shiffrin plagt sich mit Rückenbeschwerden

BERLIN: Die zweimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird in der Vorbereitung auf die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup von Rückenproblemen gebremst. Es handle sich um «sehr starke Muskelkrämpfe oder eine Art von Überlastung», sagte die Amerikanerin der US-Nachrichtenagentur AP. Daher habe sie seit ihrem Sieg beim Riesenslalom bei der Saisoneröffnung in Sölden am 23. Oktober kaum Skifahren können. Shiffrin war mit ihrem 70. Weltcupsieg in die Saison gestartet und gilt auch für die Olympischen Spiele in Peking wieder als Gold-Kandidatin.

Sie müsse jetzt die Heilung abwarten. «Es wird nicht so lange dauern, wenn ich mir nur die Zeit nehme», sagte die 26-Jährige. Wenn sie im Training ein paar Schwünge fahre, bereite ihr der Rücken starke Schmerzen. Für gewöhnlich würde sie sich in dieser Phase der Saison auf alle Disziplinen vorbereiten, in denen sie Starts plane. In Peking will sie in allen Einzelrennen dabei sein. Derzeit erwartet Shiffrin noch nicht, wegen der Beschwerden auf Weltcups verzichten zu müssen.

Verstappen Tagesschnellster im Formel-1-Training von Mexiko

MEXIKO-STADT: WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist im Training vor dem Formel-1-Rennen in Mexiko die Tagesbestzeit gefahren.

Der Red-Bull-Pilot war am Freitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mehr als vier Zehntelsekunden schneller als Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas. Verstappens WM-Rivale Lewis Hamilton belegte im zweiten Silberpfeil den dritten Platz. Vor dem fünftletzten Saisonrennen am Sonntag liegt Verstappen in der Gesamtwertung zwölf Punkte vor Titelverteidiger Hamilton. Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin im Training auf den neunten Rang. Mick Schumacher belegte im Haas Rang 16.

Mainz erkämpft nach Rückstand Unentschieden gegen Mönchengladbach

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga mit einer Energieleistung die fünfte Niederlage der Saison abgewendet. Das Team von Trainer Bo Svensson erkämpfte sich am Freitagabend zum Auftakt des 11. Spieltages ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Silvan Widmer (76.) sicherte den Gastgebern vor der maximalen Zuschauerzahl von 25.000 mit einem sehenswerten Treffer einen Punkt. Zuvor hatte Florian Neuhaus (38.) die Gladbacher nach einem Patzer des Mainzer Schlussmanns Robin Zentner mit einem Tor aus Nahdistanz in Führung gebracht. Mainz behauptete Tabellenplatz fünf, Mönchengladbach verbesserte sich vorerst auf den neunten Rang.

Nach Corona-Zwangspause: DEG verliert umkämpftes Derby gegen die Haie

DÜSSELDORF: Im ersten Spiel nach zweieinhalbwöchiger Corona-Pause hat die ersatzgeschwächte Düsseldorfer EG das rheinische Derby verloren. Mit einem 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen endete am Freitagabend das Duell mit den Kölner Haien, die damit Wiedergutmachung für die 1:6-Heimniederlage gegen den Rivalen betrieb. Eine überraschende Niederlage steckte Tabellenführer Adler Mannheim ein. Der Titelkandidat patzte nach neun Siegen in Serie mit dem 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) bei den Schwenninger Wild Wings.

Deutsche Handballer gewinnen Länderspiel gegen Portugal

LUXEMBURG: Deutschlands Handballer haben nach der verpatzten olympischen Medaillen-Mission einen gelungenen Neustart hingelegt. Vor 1800 Zuschauern in Luxemburg kam die neu formierte DHB-Auswahl am Freitagabend gegen den EM-Sechsten Portugal zu einem 30:28 (18:13)-Sieg. Bester Werfer im Team von Bundestrainer Alfred Gislason, der gleich sieben Neulinge in den 18-köpfigen Kader berufen hatte, war Rechtsaußen Timo Kastening mit sechs Toren. Am Sonntag (15.00 Uhr) treffen beide Teams beim Tag des Handballs in Düsseldorf erneut aufeinander.

Tennis-Finale im Billie Jean King Cup: Schweiz trifft auf Russland

PRAG: Olympiasiegerin Belinda Bencic hat die Schweizer Tennis-Damen ins Endspiel des Billie Jean King Cups geführt. Die Weltranglisten-17. holte am Freitagabend in Prag mit dem souveränen 6:3, 6:2 gegen Alja Tomljanovic den entscheidenden zweiten Punkt im Halbfinale gegen Australien. Im Endspiel am Samstag treffen die Schweizer Damen auf Russland. Die Russinen machten ihren 2:1-Halbfinalerfolg gegen die USA erst im abschließenden Doppel perfekt. Das deutsche Team um Spitzenspielerin Angelique Kerber war nach zwei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.

3:2 nach 0:2: Wolfsburger Frauen gewinnen Spitzenspiel

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat auf spektakuläre Weise das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen. Trotz eines 0:2-Rückstandes gewannen die deutschen Pokalsiegerinnen am Freitagabend noch mit 3:2 (1:2) gegen Eintracht Frankfurt. Das Siegtor erzielte Dominique Janssen erst in der Nachspielzeit (90.+3). Statt der Frankfurterinnen übernahm dadurch der VfL zumindest vorerst die Tabellenführung vor dem deutschen Meister Bayern München.

Alba Berlin gewinnt Kellerduell bei Zalgiris Kaunas

BERLIN: Alba Berlin hat das Kellerduell in der Euroleague für sich entschieden. Am Freitagabend siegte der Basketball-Bundesligist beim noch punktlosen Schlusslicht Zalgiris Kaunas mit 79:71 (41:37). Für Alba war es der dritte Sieg im achten Spiel der Königsklasse. Der deutsche Meister bleibt aber im unteren Tabellendrittel. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 16 und Oscar da Silva mit 15 Punkten.

Star-Quarterback Rodgers verteidigt Verzicht auf Impfung

GREEN BAY: Im Wirbel um seine Corona-Infektion hat Star-Quarterback Aaron Rodgers den Verzicht auf eine Impfung gerechtfertigt. Er sei kein Impfgegner oder Querdenker, beteuerte der 37-Jährige am Freitag im Radiosender SiriusXM. «Ich habe eine Allergie auf einen Wirkstoff in den mRNA-Impfstoffen», erklärte der Footballer der Green Bay Packers. Er habe aber eine Möglichkeit gefunden, sich langfristig zu immunisieren. «Ich bin sehr stolz auf die Forschung, die darin steckt», sagte Rodgers. Der Spielmacher steht nach Angaben der Packers auf der Corona-Liste der NFL und fällt für die Partie gegen die Kansas City Chiefs am Sonntag aus.

Sieg über Dresden: Holstein feiert Befreiungsschlag im Abstiegskampf

KIEL: Holstein Kiel hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Dank einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit feierten die Kieler am Freitagabend einen 2:1 (0:1)-Erfolg über Dynamo Dresden und verließen den Abstiegs-Relegationsplatz. Vor 8919 Zuschauern brachte Heinz Mörschel (32.) die Gäste in Führung, die Benedikt Pichler (65.) und Fabian Reese (66.) binnen 96 Sekunden in Holsteins siebten Erfolg im siebten Zweitliga-Duell mit Dresden umdrehten. Marcel Rapp feierte damit seinen ersten Sieg als Holstein-Coach, obwohl Alexander Mühling (45.+1) noch einen umstrittenen Handelfmeter für Kiel verschoss.

Großes Bremer Comeback in Nürnberg: 2:1-Erfolg mit langem Anlauf

NÜRNBERG: In einem packenden Fußballspiel hat der SV Werder Bremen dem 1. FC Nürnberg durch zwei späte Tore die erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga zugefügt. Stürmer Niclas Füllkrug (80.) und der eingewechselte Leonardo Bittencourt (88.) wendeten am Freitagabend beim 2:1 (0:1) die Partie für die Bremer, die lange ihre Chancen nicht verwerteten oder am herausragenden Christian Mathenia im Nürnberger Tor verzweifelten. Vor 25.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion köpfte Nikola Dovedan in der 19. Minute zur Nürnberger Pausenführung ins Tor.

Mercedes-Fahrer zum Auftakt in Mexiko schneller als Verstappen

MEXIKO-STADT: Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hat im ersten Training der Formel 1 in Mexiko das Tempo vorgegeben. Der Finne Bottas fuhr am Freitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez zur Bestzeit, er war 0,076 Sekunden schneller als Titelverteidiger Hamilton. WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich auf staubiger Strecke mit Rang drei begnügen. Der Red-Bull-Pilot, der zwölf Punkte vor Hamilton die WM anführt, gilt als Favorit für das fünftletzte Saisonrennen am Sonntag. Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf Rang zehn. Mick Schumacher wurde im unterlegen Haas einmal mehr Vorletzter.

Vincent Keymer jüngste Nummer eins im deutschen Schach

RIGA: Der erst 16 Jahre alte Vincent Keymer ist zur bislang jüngsten Nummer eins der deutschen Schach-Bestenliste aufgestiegen. Der Abiturient aus dem rheinhessischen Saulheim steigerte mit seinem Sieg gegen Tschechiens Spitzenspieler David Navara in der neunten Runde der WM-Ausscheidung in Riga seine Weltranglistenzahl auf 2654 Elopunkte. Keymer hat nun drei Elopunkte mehr als Dieter Nisipeanu und Matthias Blübaum. Mit 5,5 Punkten aus neun Partien liegt Keymer zwei Runden vor Schluss nur einen halben Punkt hinter den drei führenden Alireza Firouzja (Frankreich), Fabiano Caruana (USA) und David Howell (England).

Nach Wolfsburg-Spiel: Corona-Infektion bei Salzburg-Trainer

SALZBURG: Kurz nach dem Champions-League-Spiel in Wolfsburg hat sich der Salzburger Trainer Matthias Jaissle in Quarantäne begeben müssen. Der 33 Jahre alte Deutsche ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der österreichische Fußballmeister am Freitag bekanntgab. Der Trainer zeige leichte Symptome für eine Erkrankung, hieß es. Das Red-Bull-Team hatte am Dienstag in der europäischen Königsklasse mit 1:2 beim VfL Wolfsburg verloren. Sportdirektor Christoph Freund hatte die Reise nach Niedersachsen wegen einer Corona-Infektion nicht antreten können.

Real Madrid beendet Euroleague-Serie von Bayerns Basketballern

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München haben nach drei Euroleague-Siegen in Serie wieder verloren. Gegen den spanischen Topclub Real Madrid verlor der Bundesligist am Freitagabend in heimischer Arena unglücklich mit 76:80 (32:43) und bleibt nach dem achten Spieltag mit 3:5-Erfolgen in der unteren Tabellenhälfte. Bester Werfer für die Münchner war Augustine Rubit mit 20 Punkten.