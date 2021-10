Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.21 | Überblick

Hertha BSC verliert in Hoffenheim mit 0:2

SINSHEIM: Hertha BSC hat den erhofften dritten Sieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Berliner unterlagen am Freitagabend bei der TSG 1899 Hoffenheim verdient mit 0:2 (0:2). Vor nur 8127 Zuschauern in Sinsheim erzielte der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric (19. Minute) seinen zweiten Saisontreffer, ehe Sebastian Rudy (36.) den vierten Saisonerfolg der Kraichgauer perfekt machte. Mit der sechsten Niederlage ist der Aufschwung der Herthaner schon wieder vorbei. Hoffenheim überholte nach einer spielstarken Vorstellung in der Tabelle die Hauptstädter (11.) und verbesserte sich zumindest vorläufig auf Rang sieben.

Schalke patzt auch in der 2. Liga - Darmstadt besiegt Nürnberg

BERLIN: Drei Tage nach dem Pokal-Aus bei Drittligist 1860 München ist die Erfolgsserie des FC Schalke 04 auch in der 2. Fußball-Bundesliga zu Ende gegangen. Nach vier Siegen nacheinander ohne Gegentor kassierte der Bundesliga-Absteiger am Freitag beim 1. FC Heidenheim kurz vor Schluss einen Treffer von Oliver Hüsing (89.) und verlor zum Auftakt des 12. Spieltages mit 0:1 (0:0). Der heimstarke SV Darmstadt 98 hat dem 1. FC Nürnberg derweil die erste Saisonniederlage zugefügt. Die bis Freitagabend allein noch ungeschlagenen Franken verlorenmit 0:2 (0:1).

Zverev erreicht Halbfinale bei Tennisturnier in Wien

WIEN: Alexander Zverev steht beim Tennisturnier in Wien im Halbfinale. Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Freitagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Nach großem Kampf über drei Sätze verwandelte der Weltranglisten-Vierte nach 2:05 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Zverev am Samstag (14.00 Uhr/Sky) auf den spanischen Aufsteiger Carlos Alcaraz.

München verliert in DEL gegen Wolfsburg - Mannheim siegt

MÜNCHEN: Im zweiten Spiel nach seiner Corona-Pause hat der EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga die vierte Saisonniederlage kassiert. Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers verloren die Bayern am Freitagabend mit 2:4 gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg. Titelfavorit Adler Mannheim setzte sich in Bietigheim mit 4:2 durch und bleibt mit nun 37 Punkten Spitzenreiter. Meister Eisbären Berlin gewann gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach schwachem Beginn noch mit 5:2.

Paris Saint-Germain gewinnt gegen Lille - Di Marias spätes Siegtor

PARIS: Paris Saint-Germain hat mit dem zehnten Saisonsieg seine Tabellenführung in der französischen Ligue 1 ausgebaut. Am Freitagabend besiegte PSG Fußballmeister OSC Lille mit 2:1 (0:1). Die Gäste gingen im Prinzenpark durch Jonathan David in der 31. Minute in Führung. Marquinhos (74.) glich aus, ehe Angel Di Maria in der 88. Minute doch noch den Erfolg der Hausherren perfekt machte.

Investor Kühne gibt 5,11 Prozent seiner Anteile an HSV Fußball AG ab

HAMBURG: Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG. Wie die Holding des 84 Jahre alten Milliardärs am Freitag mitteilte, verkauft Kühne 5,11 Prozent seiner AG-Anteile an die Hamburger Calejo GmbH. Das entspreche etwa 230.000 seiner gut 945.000 HSV-Aktien, meldete das «Hamburger Abendblatt» am Freitagabend. Zuerst hatte der Blog «HSV-Arena» berichtet. Bisher hielt Kühne 20,44 Prozent der Anteile.

40. Titel für Pechstein: 49-Jährige hat «junge Hühner» im Griff

INZELL: Claudia Pechstein hat zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell ihren 40. nationalen Titel gewonnen. Die 49 Jahre alte Berlinerin setzte sich über 3000 Meter in 4:11,82 Minuten souverän vor Michelle Uhrig (Berlin/4:16,27) durch. Rang drei ging in persönlicher Bestzeit von 4:16,92 Minuten an Victoria Stirnemann (Erfurt), die 19 Jahre alte Tochter von Rekordweltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann. In der 5000-Meter-Konkurrenz der Männer wurde Patrick Beckert seiner Favoritenrolle gerecht. In 6:18,68 Minuten gelang dem 31 Jahre alten Erfurter der 23. Titelgewinn seiner Karriere.

Dressur-Olympiasiegerin Werth siegt bei Weltcup-Etappe in Lyon

LYON: Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat die zweite Weltcup-Station der Westeuropaliga in Lyon gewonnen. Die 52-Jährige aus Rheinberg setzte sich am Freitag mit Weihegold in der Kür durch. Die fünfmalige Weltcup-Finalsiegerin kam mit ihrer 16-jährigen Stute auf 84,910 Prozentpunkte. Hinter der Dänin Nanna Skodborg Merrald auf Orthilia wurde Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald auf Duke of Britain Dritter.

Defibrillator: Eriksen darf wohl nicht mehr für Inter spielen

ROM: Nach der Implantierung eines Defibrillators wird der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen von Inter Mailand wohl nicht weiter in der ersten italienischen Liga spielen können. Mehrere Medien zitierten am Donnerstag aus einem Dokument des amtierenden Serie-A-Meisters. Darin hieß es, Italiens Gesundheitsbehörden hätten dem 29-Jährigen die sportliche Aktivität in der laufenden Saison untersagt. Der Däne könnte jedoch im Ausland für den Sport zugelassen werden. Ein Inter-Sprecher bestätigte auf Nachfrage, dass die betreffende Passage in einem Finanzierungsdokument der Aktiengesellschaft stehe.

Söderholm mit Groß-Kader und Überraschungen beim Deutschland Cup

KREFELD: Mit den bisherigen NHL-Profis Dominik Kahun und Tobias Rieder sowie einigen prominenten Rückkehrern tritt das deutsche Eishockey-Nationalteam in zehn Tagen beim Deutschland Cup in Krefeld an. Bundestrainer Toni Söderholm setzt bei der einzigen Test-Möglichkeit für Olympia im Februar in Peking auf einen insgesamt großen Kader mit 27 Mann, um möglichst viele Spieler testen zu können - auch schon für die nächste Weltmeisterschaft im Mai in Helsinki.