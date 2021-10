Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Verstappen beschimpft Hamilton im Training als «dummen Idioten»

AUSTIN: Nach einem Rad-an-Rad-Manöver im Training über die komplette Start- und Zielgerade hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen Weltmeister Lewis Hamilton als «dummen Idioten» beschimpft und ihm den Mittelfinger gezeigt. Bei dem Vorfall im zweiten freien Training zum Grand Prix in Austin fühlte sich der Niederländer im Red Bull um seine Chance auf eine schnelle Runde gebracht. Er beendete die Einheit am Freitag mit der achtbesten Zeit.

Am schnellsten war sein Teamkollege Sergio Perez vor Lando Norris im McLaren und den beiden Mercedes von Hamilton und Valtteri Bottas. Im ersten freien Training hatte Verstappen noch als einziger weniger als eine Sekunde Rückstand auf Bottas und Hamilton.

Mainz wendet Krise vorerst ab - Klares 4:1 gegen Augsburg

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat nach drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga nacheinander eine drohende Krise vorerst abgewendet. Die Rheinhessen bezwangen am Freitagabend den FC Augsburg fulminant mit 4:1 (3:0). Die Gastgeber legten vor 19.400 Zuschauern mit einer brillanten Leistung in der ersten Halbzeit und den Toren von Karim Onisiwo (10. Minute), Stefan Bell (15.) und Jonathan Burkardt (26.) den Grundstein für den Erfolg. Nach dem Augsburger Treffer durch Andi Zeqiri (69.) beseitigte Burkardt (71.) letzte Zweifel am vierten Saisonsieg der Mainzer, die sich wieder in die obere Tabellenhälfte schoben. Augsburg bleibt in der Abstiegszone.

Später Treffer von Doyle beschert dem HSV 2:1-Sieg

PADERBORN: Der Hamburger SV hat seine kleine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und blieb auch im achten Spiel nacheinander unbesiegt. Die Norddeutschen gewannen am Freitagabend in einer von spektakulären Offensivaktionen geprägten Partie beim SC Paderborn mit 2:1 (1:1) und verbesserten sich in der Tabelle vorerst auf den fünften Rang. Die Ostwestfalen blieben auch im vierten Heimspiel in Serie ohne Sieg und verpassten den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz. Vor 13.000 Zuschauern in der Benteler-Arena erzielten Moritz Heyer (5. Minute) und Tommy Doyle (90.+4) die Treffer für Hamburg, Felix Platte (38.) traf für die Gastgeber.

Hinze holt wieder Gold im Bahnrad-Sprint - Silber an Friedrich

ROUBAIX: Titelverteidigerin Emma Hinze hat das deutsche Finale bei der Bahnrad-WM für sich entschieden und die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich am Freitagabend im Vélodrome von Roubaix nach zwei Durchgängen gegen ihre drei Jahre jüngere Teamkollegin Lea Sophie Friedrich durch und holte damit nach Teamsprint-Gold den zweiten WM-Titel 2021. Schon im Vorjahr hatte Hinze bei der Heim-WM in Berlin Gold in dieser Disziplin erobert, in Tokio holte das Duo im Teamsprint gemeinsam Olympia-Silber.

Mercedes im ersten freien Training bei US-Grand-Prix dominant

AUSTIN: Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas haben im ersten freien Training beim Grand Prix in den USA die Favoritenstellung von Mercedes untermauert. Hinter Bottas und dem 0,045 Sekunden langsameren Hamilton hatte WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull bereits 0,932 Sekunden Rückstand auf dem Circuit of the Americas in Austin. Der Niederländer war in der ersten von zwei Einheiten am Freitag der einzige Fahrer, der weniger als eine Sekunde Rückstand auf das Mercedes-Duo hatte. Mit der viertbesten Zeit lag Charles Leclerc im Ferrari bereits 1,4 Sekunden zurück.

Erster Saisonsieg für Aue: 1:0 gegen Ingolstadt - Wirbel um Rot

AUE: Dem FC Erzgebirge Aue ist im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga der erste Saisonsieg gelungen. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend vor 7349 Zuschauern gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0) durch und schoben sich an den Gästen vorbei auf den vorletzten Tabellenplatz. Omar Sijaric traf mit seinem ersten Zweitligator in der 63. Minute zur Entscheidung. In der Schlussphase musste Aue in Unterzahl auskommen, da Clemens Fandrich in der 89. Minute die Rote Karte sah. Assistent Roman Potemkin wischte sich nach einem Wortduell mit dem Mittelfeldspieler durchs Auge. Ob dieser den Linienrichter angespuckt hatte, war durch die TV-Bilder nicht endgültig zu klären.

Pyrotechnik und Nebel: Spiel in Frankreich startet eine Stunde später

ST. ETIENNE: In der ersten französischen Fußball-Liga ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Partie zwischen AS St. Étienne und SCO Angers wurde am Freitagabend erst mit knapp einstündiger Verspätung angepfiffen, nachdem Zuschauer die Tribünen verlassen und zahlreiche Pyrotechnik sowie Rauchbomben nach dem Einlauf der Spieler auf den Rasen geworfen hatten. Dichter Nebel zog durch das Stadion, die Profis und die Unparteiischen gingen zunächst wieder in die Kabine. Am Spielfeldrand standen zahlreiche Polizisten. Auf Bildern war zu sehen, wie anschließend offensichtlich zerstörte Tornetze geflickt werden musste. Im Stade Geoffroy-Guichard wurde der Hinweis gegeben, dass beim kleinsten erneuten Vorfall das Spiel abgesagt würde. Die Partie begann kurz vor 22.00 Uhr.

Abseits des Corona-Wirbels: Eisbären patzen gegen Tabellenletzten

BERLIN/MANNHEIM: Abseits der Corona-Probleme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings verlor der deutsche Meister am Freitagabend 1:3 und kassierte damit die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in der DEL. Die Wild Wings vermiesten dem Eisbären-Kapitän Frank Hördler damit seinen besonderen Abend: Mit nun 925 DEL-Spielen ist der 36 Jahre alte Verteidiger und Olympia-Zweite von Pyeongchang nun Erstliga-Rekordspieler der Berliner vor Sven Felski.

Alba Berlin holt Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seinen zweiten Sieg gefeiert. Am Freitagabend gewann der Hauptstadtclub nach einer starken Defensivleistung vor 4658 Zuschauern beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad mit 78:63 (38:25). Alba steht nach fünf Spieltagen im Tabellenmittelfeld. Bester Berliner Werfer war Maodo Lo mit 17 Punkten.

Sechs von acht Stadien fertig: Katar eröffnet WM-Arena Al-Thumama

DOHA: In Katar ist das sechste von acht Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eröffnet worden. Das Al-Thumama-Stadion bietet Platz für mehr als 40.000 Zuschauer, in der Arena sollen sechs Vorrundenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen werden. In der ersten Partie trafen am Freitagabend die beiden katarischen Teams Al-Sadd und Al-Rajjan im Finale des nationalen Emir-Cups aufeinander, schrieb die Regierung des Emirats am Freitag auf Twitter.