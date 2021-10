Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.21 | Überblick

Ski-Star Mikaela Shiffrin will bei Olympia in jeder Disziplin starten

MÜNCHEN: Die US-amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar 2022 große Ziele gesetzt. «Ich träume schon davon, in jeder Disziplin in China zu starten», sagte die 26 Jahre alte Olympiasiegerin von 2014 und 2018 eine Woche vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden in einer Fragerunde mit Journalisten. Allerdings wisse sie auch um die extreme mentale und physische Vorbereitung, die solch ein vollgepacktes Rennprogramm mit sich bringen würde.

Gleichzeitig wolle die langjährige Dominatorin die Weltcup-Rennen nicht vernachlässigen. «Ein anderer Traum ist, wieder um den Gesamtsieg im Weltcup mitzufahren», sagte Shiffrin, die vergangenen Winter Vierte wurde. Sie wisse zwar selbst nicht, ob dieses Ziel für diese Saison realistisch sei - «aber ich werde alles dafür geben, um in jeder Disziplin um die Podiumsplätze mitzufahren», sagte die Siegerin von 69 Weltcup-Rennen, die ihren Fokus letztes Jahr auf die Technik-Wettkämpfe gelegt hatte.

Nachdem die Skirennen in Nordamerika vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden waren, fiebert Shiffrin nun vor allem ihrem Heimrennen in Killington (USA) entgegen. «Es ist einfach eine unbeschreibliche Atmosphäre, zuhause zu fahren. Das habe ich letztes Jahr sehr vermisst», berichtete die 26-Jährige.

Hoffenheim mit klarem Heimsieg gegen 1. FC Köln

SINSHEIM: Die TSG 1899 Hoffenheim hat zum Auftakt des 8. Bundesliga-Spieltages ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit 5:0 (1:0) gewonnen. Ihlas Bebou (31./49.) mit seinen ersten beiden Saisontoren, Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (73.) und Stefan Posch (87.) sorgten für Erfolg der Kraichgauer. Vor 14.309 Zuschauer am Freitagabend in der PreZero Arena in Sinsheim war der dritte Saisonsieg der Gastgeber dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause hochverdient. Hoffenheim hatte zuletzt nur eins der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele gewinnen können. Die Kölner waren unter Trainer Steffen Baumgart seit fünf Spielen ungeschlagen, kassierten die siebte Niederlage hintereinander gegen Hoffenheim. Die TSG verbesserte auf Tabellenplatz acht, einen Punkt hinter Köln.

Schalke 04 in Top drei - Regensburg verpasst Sprung an Spitze

HANNOVER: Der FC Schalke 04 hat zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung unter die ersten Drei der Zweitliga-Tabelle geschafft. Durch ein Tor in der Nachspielzeit gewann der Erstliga-Absteiger am Freitagabend vor 39.500 Zuschauern spät aber hochverdient mit 1:0 (0:0) bei Hannover 96. Die seit fünf Spielen unbesiegte Mannschaft von Jahn Regensburg hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Top-Duell mit dem SC Paderborn am Freitagabend mussten sich die Bayern vor 7913 Zuschauern mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Damit bleiben die Regensburger auf Rang zwei hinter dem punktgleichen FC St. Pauli (19), der erst am Samstag antritt. Auch die Paderborner, die nur eines von fünf Heimspielen gewinnen konnten, bleiben mit 18 Punkten in Lauerstellung.

Erstmals mehr als 9000 Fans: 14.309 Zuschauer bei Hoffenheim-Spiel

SINSHEIM: Im vierten Heimspiel dieser Saison hat die TSG 1899 Hoffenheim erstmals mehr als 9000 Zuschauer. Zur Partie der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln kamen am Freitagabend 14.309 Fans in die PreZero Arena nach Sinsheim. Gegen den FSV Mainz 05, Union Berlin und den VfL Wolfsburg waren jeweils nur rund 8000 Besucher da. Die Kraichgauer lagen damit bisher auf dem letzten Platz in der Zuschauertabelle.

Formel 1 mit Rekordkalender von 23 Grand Prix für 2022

PARIS: Die Formel 1 will im kommenden Jahr eine Rekordsaison mit 23 Rennen austragen. Der Motorsport-Weltrat segnete einen entsprechenden Entwurf des Kalenders am Freitag in Paris ab. Die Saison 2022 soll demnach am 20. März in Bahrain beginnen und am 20. November traditionell in Abu Dhabi enden. Sie soll damit 245 Tage dauern. Ein Grand Prix in Deutschland fehlt erneut bei der Welt-Tournee. Ursprünglich wollte die Formel 1 nach dem Corona-Notjahr 2020 schon in dieser Saison 23 Rennen austragen, die Pandemie zwang die Königsklasse des Motorsports aber erneut zum Umplanen. Dieses Jahr wurde mit 22 Grand Prix geplant.

Paris Saint-Germain gewinnt ohne Messi und Neymar - 2:1 gegen Angers

PARIS: Paris Saint-Germain hat auch ohne die geschonten Superstars Lionel Messi und Neymar im Kampf um die französische Fußball-Meisterschaft seine Tabellenführung in der Ligue 1 gefestigt. Im Spitzenspiel des 10. Spieltages gegen Angers SCO drehte das Starensemble einen Rückstand und gewann am Freitagabend etwas glücklich mit 2:1 (0:1).

Stadlober erste Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes

ANIF: Roswitha Stadlober ist nach 22 Männern die erste Präsidentin in der Geschichte des Österreichischen Skiverbandes. Die frühere Skirennfahrerin, die bereits seit 2011 dem ÖSV-Präsidium angehört, wurde am Freitag auf einer außerordentlichen Länderkonferenz in Anif einstimmig gewählt. Die Amtszeit der 58-jährigen Salzburgerin läuft bis 2024.

Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening und Pavlovic

MELSUNGEN: Handball-Bundesligist MT Melsungen hat vorzeitig die Verträge mit Timo Kastening und Domagoj Pavlovic verlängert. Nationalspieler Kastening, der 2020 zur MT kam, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie die Nordhessen am Freitag mitteilten. Sein ursprünglicher Kontrakt war bis 2023 datiert. Der Vierjahresvertrag des kroatischen Nationalspielers Pavlovic lief zum Saisonende aus, er bleibt nun bis 30. Juni 2024 in Melsungen.

Trotz Verspätung: Adler Mannheim übernehmen Tabellenführung in DEL

VILLINGEN-SCHWENNINGEN: Die Adler Mannheim haben einen 4:1-Pflichtsieg beim Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings gefeiert. Die Adler übernahmen dank des Erfolgs vor dem punktgleichen EHC Red Bull München die Tabellenführung. Ohne neun verletzte, erkrankte oder pausierende Spieler verloren die Münchner bei den Augsburger Panthern 4:5 nach Verlängerung. Die Nürnberg Ice Tigers setzten im ersten Spiel in der Verantwortung des ehemaligen NHL-Trainers Tom Rowe mit dem 2:3 nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine ihre Negativserie fort. Die Kölner Haie von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp kassierten ein deutlicheres 2:5 gegen die Straubing Tigers. Die Bietigheim Steelers siegten gegen die Iserlohn Roosters mit 3:2.

Rassismusvorwürfe: UEFA ermittelt nicht gegen Sparta Prag

PRAG: Die Europäische Fußball-Union wird nicht gegen den tschechischen Erstligisten Sparta Prag wegen möglicher diskriminierender Vorfälle beim Europa-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers ermitteln. Eine Untersuchung sei zu dem Schluss gekommen, dass es «keine ausreichenden Beweise für Rassismus oder diskriminierendes Verhalten» beim Spiel am 30. September in Prag gebe, «um die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen Sparta Prag zu rechtfertigen», teilte die UEFA am Freitag mit. Nach dem 1:0-Sieg der Tschechen hatte unter anderen die «Glasgow Times» berichtet, dass der schwarze Rangers-Profi Glen Kamara von den 10.000 jugendlichen Sparta-Fans bei jedem Ballkontakt ausgebuht und rassistisch beleidigt worden sei.

Kein NHL-Vertrag mehr: Rieder wechselt nach Schweden

STUTTGART: Tobias Rieder verlässt als nächster deutscher Eishockey-Nationalspieler die nordamerikanische Profiliga NHL. Der 28-Jährige wechselt zu den Växjö Lakers nach Schweden, wie der Club am Freitag mitteilte. Der Stürmer hatte vor Kurzem bei den Anaheim Ducks zur Probe mittrainiert, das NHL-Team hatte sich jedoch gegen ihn entschieden. Rieders Vertrag bei den Buffalo Sabres war nach der vergangenen NHL-Saison ausgelaufen. Vor Rieder hatten auch der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl und der Olympia-Zweite Dominik Kahun keinen Vertrag mehr in der NHL bekommen. Kühnhackl wechselte zu Skelleftea AIK und damit ebenfalls nach Schweden, Kahun spielt nun für den SC Bern in der Schweiz.